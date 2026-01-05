Akali
- Yahia Mohamed Hassan Mohamed
Обзор
Akali EA — это высокоточный скальпирующий советник (Expert Advisor), разработанный специально для золота (XAUUSD). Он использует алгоритм чрезвычайно жесткого трейлинг-стопа для мгновенной фиксации прибыли в периоды высокой волатильности. Эта система создана для точности и нацелена на высокий процент выигрышей, извлекая выгоду из быстрых рыночных движений и фиксируя прибыль до того, как рынок откатится.
Требования к установке
Символ: XAUUSD (Золото)
Таймфрейм: M1 (1 минута)
Тип счета: Raw ECN / Низкий спред обязателен.
Рекомендуемый брокер: см. руководство
Примечание: Этот советник полагается на жесткие трейлинг-стопы. Счета с высоким спредом негативно скажутся на результатах. Пожалуйста, обратитесь к руководству для получения подробной информации о времени сервера и выборе брокера.
Почему Akali EA?
Логика высокого винрейта: Разработан для точного захвата быстрых движений.
Умное восстановление: Стратегия построена для поддержания длительных серий выигрышей.
Гибкие режимы: Включает специальные режимы «Tighter Trailing» (Более жесткий трейлинг) и «Wider Trailing» (Более широкий трейлинг).
Ценовая политика
Цена будет обновляться в зависимости от спроса. Чтобы поддерживать качество стратегии и предотвратить перенасыщение, цена будет постепенно увеличиваться по мере продажи большего количества копий.
Предупреждение о рисках: Торговля иностранной валютой и CFD несет высокий уровень риска. Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Пожалуйста, торгуйте ответственно и сначала протестируйте на демо-счете.