TW Swing Trading

TW Swing Trading EA: Форекс-робот, следующий за трендом, для стабильной прибыли

TW Swing Trading EA — это полностью автоматизированный робот для свинг-трейдинга, специально разработанный для XAUUSD на таймфреймах M30 и H1. Он использует продвинутые фильтры тренда, адаптивную логику стоп-лосса и встроенную защиту капитала, чтобы максимально повысить точность и минимизировать просадку, обеспечивая стабильные результаты в изменяющихся рыночных условиях.

Почему выбрать TW Swing Trading EA?

  • Одна сделка — один фокус
Робот держит только одну активную позицию за раз, что позволяет точно контролировать риски и минимизировать возможные просадки.

  • Умное определение рынка
С помощью трёхступенчатого фильтра тренда он выявляет высоковероятные возможности, отсекая ложные сигналы.

  • Полное управление капиталом
Оснащён Take Profit (TP), Stop Loss (SL) и Trailing Stop, обеспечивая контроль каждой сделки от входа до выхода.

  • Контроль сессий
Возможность ограничить торговлю в зависимости от ваших предпочтительных сессий.

  • Тестированная эффективность
Уровень успешности около 70% при контролируемой просадке 10–15%.

  • Адаптивная защита
Stop Loss и Take Profit динамичны и реагируют на изменения рыночных условий, защищая ваш капитал в периоды волатильности.

  • Оптимизация под золото
Специально оптимизирован для XAUUSD на таймфреймах M30 и H1, где движения свинга и тренда наиболее прибыльны.

  • Простота использования
Быстрая установка, пожизненные бесплатные обновления и поддержка для стабильной торговли.

Упростите ваш путь в трейдинге

Будь вы новичком или опытным трейдером, TW Swing Trading EA упрощает торговлю. Этот советник анализирует исторические данные и текущие рыночные условия для выявления сетапов с высокой вероятностью успеха. Он предотвращает избыточную торговлю и концентрируется на качественных входах и чётких выходах.

Технические рекомендации

  • Брокер: любой брокер с низкими спредами

  • Тип счёта: ECN или ECN_Pro

  • Минимальный депозит: $2000

  • Рекомендуемое кредитное плечо: минимум 1:500

  • Предпочтительный инструмент и таймфрейм: XAUUSD, M30

  • VPS: требуется для круглосуточной работы


Узнайте больше

Для полной инструкции по установке и эксплуатации советника ознакомьтесь с нашим подробным обучающим материалом и видео.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764181

