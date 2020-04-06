TW Swing Trading EA: Форекс-робот, следующий за трендом, для стабильной прибыли

TW Swing Trading EA — это полностью автоматизированный робот для свинг-трейдинга, специально разработанный для XAUUSD на таймфреймах M30 и H1. Он использует продвинутые фильтры тренда, адаптивную логику стоп-лосса и встроенную защиту капитала, чтобы максимально повысить точность и минимизировать просадку, обеспечивая стабильные результаты в изменяющихся рыночных условиях.





Почему выбрать TW Swing Trading EA?





Одна сделка — один фокус

Робот держит только одну активную позицию за раз, что позволяет точно контролировать риски и минимизировать возможные просадки.

Умное определение рынка

С помощью трёхступенчатого фильтра тренда он выявляет высоковероятные возможности, отсекая ложные сигналы.

Полное управление капиталом

Оснащён Take Profit (TP), Stop Loss (SL) и Trailing Stop, обеспечивая контроль каждой сделки от входа до выхода.

Контроль сессий

Возможность ограничить торговлю в зависимости от ваших предпочтительных сессий.

Тестированная эффективность

Уровень успешности около 70% при контролируемой просадке 10–15%.

Адаптивная защита

Stop Loss и Take Profit динамичны и реагируют на изменения рыночных условий, защищая ваш капитал в периоды волатильности.

Оптимизация под золото

Специально оптимизирован для XAUUSD на таймфреймах M30 и H1, где движения свинга и тренда наиболее прибыльны.

Простота использования

Быстрая установка, пожизненные бесплатные обновления и поддержка для стабильной торговли.

Упростите ваш путь в трейдинге



Будь вы новичком или опытным трейдером, TW Swing Trading EA упрощает торговлю. Этот советник анализирует исторические данные и текущие рыночные условия для выявления сетапов с высокой вероятностью успеха. Он предотвращает избыточную торговлю и концентрируется на качественных входах и чётких выходах.





Технические рекомендации

Брокер: любой брокер с низкими спредами

Тип счёта: ECN или ECN_Pro

Минимальный депозит: $2000

Рекомендуемое кредитное плечо: минимум 1:500

Предпочтительный инструмент и таймфрейм: XAUUSD, M30

VPS: требуется для круглосуточной работы



Узнайте больше



Для полной инструкции по установке и эксплуатации советника ознакомьтесь с нашим подробным обучающим материалом и видео.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764181

