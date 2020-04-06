TW Swing Trading
- Эксперты
- Altan Karakaya
- Версия: 2.3
- Активации: 20
TW Swing Trading EA: Форекс-робот, следующий за трендом, для стабильной прибыли
TW Swing Trading EA — это полностью автоматизированный робот для свинг-трейдинга, специально разработанный для XAUUSD на таймфреймах M30 и H1. Он использует продвинутые фильтры тренда, адаптивную логику стоп-лосса и встроенную защиту капитала, чтобы максимально повысить точность и минимизировать просадку, обеспечивая стабильные результаты в изменяющихся рыночных условиях.
Почему выбрать TW Swing Trading EA?
- Одна сделка — один фокус
- Умное определение рынка
- Полное управление капиталом
- Контроль сессий
- Тестированная эффективность
- Адаптивная защита
- Оптимизация под золото
- Простота использования
Упростите ваш путь в трейдинге
Будь вы новичком или опытным трейдером, TW Swing Trading EA упрощает торговлю. Этот советник анализирует исторические данные и текущие рыночные условия для выявления сетапов с высокой вероятностью успеха. Он предотвращает избыточную торговлю и концентрируется на качественных входах и чётких выходах.
Технические рекомендации
Брокер: любой брокер с низкими спредами
Тип счёта: ECN или ECN_Pro
Минимальный депозит: $2000
Рекомендуемое кредитное плечо: минимум 1:500
Предпочтительный инструмент и таймфрейм: XAUUSD, M30
VPS: требуется для круглосуточной работы
