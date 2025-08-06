TW Trend Hunter MT5
- Uzman Danışmanlar
- Altan Karakaya
- Sürüm: 2.3
- Güncellendi: 6 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 15
TW Trend Hunter MT5 – Altın ve Trend Stratejileri için Yüksek Hassasiyetli Scalping EA
TW Trend Hunter MT5, sıradan bir ticaret botu değildir — bu, net trend sinyallerini ve sıkı risk yönetimini kullanarak dalgalı piyasalarda başarılı olmak için geliştirilmiş sofistike ve saha testli bir Uzman Danışmandır.
- Daha iyi risk kontrolü için aynı anda yalnızca bir işlem gerçekleştirir
- Kısa ve uzun vadeli seviyelerde akıllı trend tanıma
- Stratejinize uyacak şekilde esnek ticaret oturumu planlaması
- Tamamen trend odaklı stratejilere odaklanmıştır
- Take Profit ve Stop Loss ile tam risk yönetimi
- Stop loss gizli kalır ve tamamen düzenlenir
- Kanıtlanmış sonuçlar: ~%85 kazanma oranı ve %20'ye kadar sermaye büyümesi
- Portföy güvenliği için sıkı drawdown yönetimi
- Basit kurulum, ücretsiz güncellemeler ve özel destek dahildir
İster yeni başlıyor olun, ister deneyimli bir trader olun, TW Trend Hunter MT5, altın scalping ve trend tabanlı ticaret sistemlerinde güvenilir bir avantaj sunar.
- Aracı kurum: Sürekli düşük spreadlere sahip olanı seçin
- Hesap türü: ECN veya ECN_Pro önerilir
- Minimum başlangıç bakiyesi: 2000 $
- Kaldıraç: Minimum 1:500
- XAUUSD ve ana döviz çiftleri ile en iyi eşleşir
- Kesintisiz 24/7 operasyon için VPS gereklidir
Kurulum ve kullanım için tam rehberlik için kapsamlı öğreticimize ve video anlatımlarımıza başvurun.