TW Trend Hunter MT5 – Altın ve Trend Stratejileri için Yüksek Hassasiyetli Scalping EA   


TW Trend Hunter MT5, sıradan bir ticaret botu değildir — bu, net trend sinyallerini ve sıkı risk yönetimini kullanarak dalgalı piyasalarda başarılı olmak için geliştirilmiş sofistike ve saha testli bir Uzman Danışmandır.


Öne Çıkan Özellikler:

  1. Daha iyi risk kontrolü için aynı anda yalnızca bir işlem gerçekleştirir
  2. Kısa ve uzun vadeli seviyelerde akıllı trend tanıma
  3. Stratejinize uyacak şekilde esnek ticaret oturumu planlaması
  4. Tamamen trend odaklı stratejilere odaklanmıştır
  5. Take Profit ve Stop Loss ile tam risk yönetimi
  6. Stop loss gizli kalır ve tamamen düzenlenir
  7. Kanıtlanmış sonuçlar: ~%85 kazanma oranı ve %20'ye kadar sermaye büyümesi
  8. Portföy güvenliği için sıkı drawdown yönetimi
  9. Basit kurulum, ücretsiz güncellemeler ve özel destek dahildir


İster yeni başlıyor olun, ister deneyimli bir trader olun, TW Trend Hunter MT5, altın scalping ve trend tabanlı ticaret sistemlerinde güvenilir bir avantaj sunar.


Maksimum Performans için Optimal Ayarlar:

  • Aracı kurum: Sürekli düşük spreadlere sahip olanı seçin
  • Hesap türü: ECN veya ECN_Pro önerilir
  • Minimum başlangıç bakiyesi: 2000 $
  • Kaldıraç: Minimum 1:500
  • XAUUSD ve ana döviz çiftleri ile en iyi eşleşir
  • Kesintisiz 24/7 operasyon için VPS gereklidir

Kurulum ve kullanım için tam rehberlik için kapsamlı öğreticimize ve video anlatımlarımıza başvurun.



Average EA MT5
Kenan Gokbak
Uzman Danışmanlar
Relative Strengt Index, Stotastic Osilator , William's Percent Range ve De Marker osilatörleri birlikte kullanılarak geliştirilmiş bir stratejiye sahiptir. En iyi sonucu EURUSD , EURCAD , EURAUD , USDCHF , AUDCAD , AUDCHF paritelerinde vermektedir.  Major paritelerde çalışabilmektedir. H1 periyotunda çalışmaktadır. Önerilen başlangıç bakiyesi 1000$'dır. 100$ ile de başlanabilir fakat risk leveli düşük tutulmalıdır.  Önerilen TakeProfitLevel (10-50) arasındadır. Önerilen StopLossLevel (20-100) a
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
Neuron Net GOLD is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict XAUUSD price movements so as to produce entries and exits based on artificial intelligence. How it works: At the start of asian session, Neuron Net Gold will carry out analysis based on historical data and predict gold price movements.  If the price prediction is up, Neuron Net Gold will take a long position, and vice versa.  Neuron Net Gold will close the position au
BTC Scalper King
Soraya Bahlekeh
Uzman Danışmanlar
BTC Scalper King – Bitcoin Çağı için Hassas Scalping BTC Scalper King   Bitcoin’in hızlı ve yüksek volatiliteye sahip piyasası için özel olarak tasarlanmış, ileri düzey bir scalping Expert Advisor (EA)’dır.  Piyasa ister yükselişte ister düşüşte olsun, BTC Scalper King gerçek zamanlı koşullara uyum sağlayan kanıtlanmış bir strateji izler. EA, alım/satım sinyallerini otomatik olarak tespit eder ve günceller, yüksek olasılıklı fırsatları belirler ve Bitcoin piyasası dalgalanmalarından yararlanma
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Uzman Danışmanlar
GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidit
TrendPulse Engulf EA
Berke Kadir Sinapli
Uzman Danışmanlar
RSI SMA Engulfing EA RSI, SMA ve Engulfing Mum Formasyonuyla Otomatik İşlem Strateji Özeti Trend Doğrulama (SMA) Fiyat SMA çizgisinin üstünde → yükseliş Fiyat SMA çizgisinin altında → düşüş Momentum Filtresi (RSI) Yükselişte RSI > 50 → yalnızca AL Düşüşte RSI < 50 → yalnızca SAT Engulfing Formasyonu Son mum, önceki mumun bedenini tamamen yutarsa → güçlü dönüş Giriş & Çıkış Tüm koşullar sağlandığında EA otomatik pozisyon açar Stop-Loss = Engulfing mumun düşük/yüksek seviyesi ± SLBufferPips Ta
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Uzman Danışmanlar
NeoPips Engine EA – Nihai Ticaret Devrimi Başladı! "Ticaret yapmanın gerçek gücü, başkalarının kaçırdıklarını görmektir. NeoPips Engine piyasayı takip etmez, ustalaşır." NeoPips Engine EA Hakkında: Akıllı Ticaret Müttefikiniz NeoPips Engine EA, ortalama bir ticaret robotu değildir. Hassasiyet, uyarlanabilirlik ve uzun vadeli performans talep eden tüccarlar için tasarlanmış, çok boyutlu, yapay zeka ile optimize edilmiş bir uzman danışmandır. Katı kurallara sahip eski botların aksine, N
BB King
Khima Gorania
Uzman Danışmanlar
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
King of Trades
Renato Takahashi
Uzman Danışmanlar
Let the KING trades!!! KING of TRADES  is a trading system that can be optimized according to: - Trend indicator:  Ichimoku Kinko Hyo (either in different timeframe) - Trigger system:  Fractals - Filter - trade in:  Stochastic Oscillator (values and upper and lower limits) - Stops definition:  ATR (period and long and short takeprofit and stoploss) - General:  magic number, autolot (% balance), symbol digits, max spread and max number of openned orders Default configuration on EURUSD, H1.
GoDarkSun
Hung Wen Lin
Uzman Danışmanlar
GoDaekSun 是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 多品種交易:   根據信號產生器做的交易 無華麗顯示面板:   將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 長期交易策略:  穩定的市場狀態時才會執行開單平倉 安全的風險控制:   在當前行情不例於持倉狀況時安全認損 不會早造成爆倉或是大量虧損 穩定的交易策略: 不存在高獲利比 交易過程穩定增加帳戶資金量 不參與高風險交易  環境 使用時間框 M15 建議交易品種 EURUSD GBPUSD EURGBP(品種必須列在報價清單上) 單一品種啟動資金使用1500美金即可運行 兩個品種建議使用3000美金 正式版可以交易多品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數
GoNewBig
Hung Wen Lin
Uzman Danışmanlar
GoNewBig 是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 多品種交易:   根據信號產生器做交易 無華麗顯示面板:   將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 短期交易策略:  每周幾乎都會執行開單或是平倉 單品種年度交易約有一千筆 非常適合操盤或是代理人推薦給終端使用   安全的風險控制:   在當前行情不例於持倉狀況時安全認損 不會早造成爆倉或是大量虧損 環境 使用時間框 H1 建議交易品種 EURUSD GBPUSD EURGBP(品種必須列在報價清單上) 單一品種啟動資金使用1500美金即可運行 兩個品種建議使用3000美金 正式版可以交易多品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數 運行淨值保持在2500美
