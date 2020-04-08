TW Support Resistance Level MT5

support resistance levels indicator mt5:

Этот инструмент является индикатором многовременных рамок, который определяет и отображает линии поддержки и сопротивления, а также уровни Фибоначчи на графике с такой же точностью, как человеческий глаз. Уровни поддержки и сопротивления TW для форекс имеют сложный алгоритм, который сканирует график для определения предыдущих уровней стабилизации цен и отскоков, фиксируя количество касаний.

Вы устали вручную рисовать уровни поддержки и сопротивления и уровни Фибоначчи?

Посмотрите на функции этого продукта; вы будете поражены.

Особенности продукта:

1. Минорные и мажорные уровни: Вы можете настроить минорные и мажорные уровни по своему усмотрению и удалить дополнительные уровни с помощью продвинутых алгоритмов.

2. Подсчет касаний уровня: Уровни поддержки и сопротивления Tw с пробоями mt5 рассчитывают и предоставляют вам количество раз, когда каждый уровень был затронут в прошлом, что позволяет вам оценить силу каждого уровня.

3. Уровни Фибоначчи: Уровни Фибоначчи последней волны рисуются динамически, что позволяет вам проверить соответствие этих уровней значениям, полученным из статического калькулятора уровней поддержки и сопротивления.

4. Буферы для разработчиков: Этот продукт включает необходимые буферы для разработки торговых стратегий.

5. Используется для всех валют и временных рамок: вы можете использовать уровни поддержки и сопротивления TW для золота, EUR, GBP, USD и т.д.

6. Простая и настраиваемая пользовательская интерфейс: Пользовательский интерфейс этого продукта очень прост и настраиваемый, что позволяет вам персонализировать или отключать цвета и элементы по вашему усмотрению.

Используя этот продукт, вы можете:

• Сократить время анализа.

• Увеличить точность ваших анализов.

• Улучшить свои торговые стратегии.

• Принять лучшие торговые решения.

Чтобы протестировать этот продукт в тестере, установите моделирование тиков в режим "каждый тик".

Для более глубокого понимания функций и применения этого продукта прочитайте статью и попробуйте его бесплатно.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/760680


Рекомендуем также
Easy Indy
Vinutthapon Bumroong
Индикаторы
This indicator automatically draws trendlines, Fibonacci levels, support and resistance zones, and identifies BOS (Break of Structure) and CHOCH (Change of Character) patterns on the chart. Just by placing it on the graph, it handles the essential technical analysis tasks for traders, providing a streamlined, effective trading tool this tools is alway make every one easy for trading.
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Индикаторы
Добро пожаловать в индикатор распознавания Ultimate Harmonic Patterns Этот индикатор обнаруживает паттерн Гартли, паттерн Летучая мышь и паттерн Сайфер на основе HH и LL ценовой структуры и уровней Фибоначчи, и когда определенные уровни Фибоначчи встречаются, индикатор показывает паттерн на графике, Этот индикатор представляет собой комбинацию трех других моих индикаторов, которые обнаруживают сложные паттерны. Функции : Усовершенствованный алгоритм обнаружения паттерна с высокой точностью. Обна
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
ZigZag on average for MQL5
Valeriy Medvedev
Индикаторы
Индикатор представляет собой всем известный ZigZag, но отличается тем, что его построение основывается на показаниях средней линии, значение которой задается пользователем. Имеется возможность выводить вилы Эндрюса и фибо уровни стандартные или Бобокус. НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЕТСЯ. Параметры Period МА — период средней линии. По умолчанию — 34. Минимальное значение — 4. Максимальное — по Вашему усмотрению. Used to calculate price — указание нужной ценовой базы расчетов средней линии. The averaging metho
All Harmonics 26
Alexey Isavnin
3.5 (4)
Индикаторы
Гармонические паттерны - это характерные движения цены в соответствии с уровнями Фибоначчи, которые статистически предшествуют разворотам цены. Данный индикатор распознает 26 классических и неклассических гармонических паттернов : Classical Gartley Butterfly Alternate Butterfly Bat Alternate Bat Crab Deep Crab Three Drives Non-classical Shark Alternate Shark Cypher 5-0 Anti Gartley Anti Butterfly Anti Alternate Butterfly Anti Bat Anti Alternate Bat Anti Crab Anti Deep Crab Anti Shark Anti Altern
Double HMA MTF for MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
Индикаторы
Усовершенствованная Мультитаймфреймовая версия скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA). Особенности Две линии индикатора Халла разных таймфреймов на одном графике. Линия HMA старшего таймфрейма определяет тренд, а линия HMA текущего таймфрейма - краткосрочные ценовые движения. Графическая панель с данными индикатора HMA на всех таймфреймах одновременно. Если на каком-либо таймфрейме HMA переключил свое направление, на панели отображается вопросительный или восклицательный знак с текс
Swing and liquidity sweep finder
Mehdi Ghorbani Saeidian
Индикаторы
Swing and Liquidity Sweep Finder is a powerful tool designed to automatically detect swing points and liquidity sweeps on your chart. It helps traders identify where the market is likely to grab liquidity before reversing, showing both internal and external liquidity zones with high accuracy. This indicator is ideal for ICT and Smart Money Concept traders who rely on swing structure and liquidity manipulation for their entries and exits. Our Team Services: If you are want to see our products cl
Historical Pivot Zones MT5
Luke Anthony Caras
Индикаторы
Historical Pivot Zones - Fibonacci Indicator MT5 Automatically draws Fibonacci retracement and projection zones based on historical price pivots. This MT5 indicator intelligently selects pivot points from different timeframes (weekly, monthly, or 6-month ranges) and creates visual Fibonacci zones around key levels. Features include: Smart Mode Selection - Auto-adjusts based on your chart timeframe Clean Visual Zones - Highlighted areas instead of just lines Essential Fib Levels - 9 retrace
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Basic OrderBlock Support Resistance Zones SMC MT5
Mehdi Ghorbani Saeidian
Индикаторы
Introduction The   Order Block Support & Resistance Zones SMC Indicator   is a   powerful trading tool   designed to detect   order blocks   effectively. This indicator displays both   support   and   resistance order blocks , calculated based on   zigzag levels . We have   three zigzag levels , each calculated based on the previous one. In the   Basic version , you get access to   Level 1   and   Level 2   blocks only. Order blocks represent   key price levels   where the market is likely to  
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Premium level - это уникальный индикатор с точностью правильных прогнозов  более 80%!  Данный индикатор тестировался более двух месяцев лучшими Специалистами в области Трейдинга!  Индикатор авторский такого вы больше не где не найдете!  По скриншотах можете сами увидеть точностью данного инструмента!  1 отлично подходит для торговли бинарными опционами со временем экспирации на 1 свечу. 2 работает на всех валютных парах, акциях, сырье, криптовалютах Инструкция: Как только появляется красная стре
DYJ BoS
Daying Cao
Индикаторы
Индикатор DYJ BoS автоматически определяет и отмечает основные элементы изменений структуры рынка, включая: Прорыв структуры (BoS): обнаруживается, когда цена совершает значительное движение, прорывая предыдущую точку структуры. Он отмечает возможные линии восходящего тренда и линии нисходящего тренда (UP & DN, то есть непрерывные новые максимумы и новые минимумы), и как только цена пробивает эти линии, он отмечает красные (МЕДВЕДЬ) и зеленые (БЫЧЬИ) стрелки. BoS обычно происходит, когда цен
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Индикаторы
Наш индикатор   Basic Support and Resistance   - это решение, необходимое для повышения технического анализа.Этот индикатор позволяет вам проектировать уровни поддержки и сопротивления на диаграмме/ версия MT4 Особенности Интеграция уровней Fibonacci: с возможностью отображения уровней Fibonacci наряду с уровнями поддержки и сопротивления, наш показатель дает вам еще более глубокое представление о поведении рынка и возможных областях обращения. Оптимизация производительности: При возможности о
Supply Demand And Turncoat Indicator
Muzeyen Yilmaz
Индикаторы
Think of an indicator that instantly shows you all supports, resistances and turncoats and can send a notification to your phone or an alarm on your computer. In addition to all these, it groups how many times it has entered each field and, accordingly, the strength of the field. Supply Demand And Turncoat is at your service. Setup for any TimeFrame and Chart you want and enjoy easy trading. Features: Ability to select the fields to be shown (weak, untested, turncoat, verified, proven) Merge fie
Smart Market Structure Simple
Cao Minh Quang
Индикаторы
Smart Market Structure Simple is a powerful indicator that helps traders identify market structure based on the Smart Money Concept (SMC) . This indicator automatically detects Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ), and key swing points Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Main Objective: Assist traders in tracking institutional flow ( Smart Money ) and finding high-probability trade
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Индикаторы
No Demand No Supply   This indicator identifies   No Demand –No Supply candles to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator  with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Su
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Индикаторы
МТФ-индикатор уровней поддержки и сопротивления, построенных на экстремумах индикаторов Advanced ZigZag Dynamic и/или Extended Fractals с отключаемым ценовым значением в виде меток. Для режима МТФ можно выбрать все более старшие ТФ. По умолчанию уровни строятся на основе точек индикатора "Зигзаг", можно также использовать для построения точки индикатора Фракталов совместно с Зигзагом или вместо него. Для упрощения работы и экономии процессорного времени расчёт происходит один раз на каждом баре
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Индикаторы
Описание :  мы рады представить наш новый бесплатный индикатор, основанный на одном из профессиональных и популярных индикаторов на рынке форекс (PSAR), этот индикатор является новой модификацией оригинального индикатора Parabolic SAR, в индикаторе pro SAR вы можете видеть пересечение между точками и графиком цены, это пересечение не является сигналом, а говорит о возможности окончания движения, вы можете начать покупать с новой синей точки, и разместить стоп-лосс за один атр до первой синей т
FREE
Support and Resistance
Pavel Gotkevitch
Индикаторы
Индикатор Support & Resistance - это модификация стандартного индикатора Fractals Билла Вильямса. Индикатор работает на любых временных интервалах. Он отображает на графике уровни поддержки и сопротивления и позволяет установить уровни стоп-лосса и тейк-профита (их точные числовые значения вы можете узнать, наведя на уровни указатель мышки). Синие пунктирные линии - уровни поддержки. Красные пунктирные линии - уровни сопротивления. По желанию вы можете изменить вид и цвет этих линий. Если цена п
Pips ZigZag MT5
Stanislav Aksenov
Индикаторы
Хорошо всем знакомый индикатор ZigZag который рисует лучи на основании заданного параметром   pips " значимого движения" в пунктах инструмента. Причем если появился луч,   не будет такого что он  исчезнет (то есть индикатор не перерисовывается), будет обновляться только его экстремум, до тех пор пока не появиться противоположный луч. Есть возможность вывести на каждый луч текстовые метки с описанием ширины луча в барах и длины луча в пунктах.
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Индикаторы
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Pattern Trader No Repaint MT5
Elmira Memish
Индикаторы
Pattern Trader No Repaint Indicator MT5 Version Indicator searches for 123 Pattern, 1234 Pattern, Double Top, Double Bottom Patterns , Head and Shoulders, Inverse Head and Shoulders, ZigZag 1.618 and Father Bat Pattern. Pattern Trader indicator uses Zig Zag Indicator and Improved Fractals to determine the patterns. Targets and Stop Loss Levels are defined by Fibonacci calculations.  Those levels must be taken as a recommendation. The trader may use different tools like Moving Avarages,
Supply and Demand Indicator MT5
Odaine Ramon Mcmillan
Индикаторы
Supply and Demand Indicator + FREE Currency Strength Meter ADD-ON Looking for a powerful tool that can help you identify the most reactive zones in the forex market? Our supply and demand indicator for MetaTrader 4 and 5 is exactly what you need. With its advanced algorithms and real-time analysis, this indicator helps traders of all experience levels make informed trading decisions. The supply and demand indicator is a cutting-edge tool that helps traders identify areas where buyers and sellers
KT Horizontal Lines MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
В MetaTrader построение нескольких   горизонтальных линий   и отслеживание их ценовых уровней может быть утомительным. Этот индикатор автоматически строит горизонтальные линии на равных интервалах для установки ценовых оповещений, отображения уровней поддержки и сопротивления и других ручных целей. Этот индикатор идеально подходит для начинающих трейдеров на рынке Форекс, стремящихся быстро заработать на покупке и продаже. Горизонтальные линии помогают определить возможные зоны для входа в рынок
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Индикаторы
Auto Optimized RSI   — это умный и простой в использовании стрелочный индикатор, созданный для точной торговли. Он автоматически определяет наиболее эффективные уровни покупки и продажи по RSI для выбранного символа и таймфрейма, используя симуляции на основе исторических данных. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так и как часть вашей существующей стратегии. Особенно полезен для внутридневной торговли. В отличие от классических индикаторов RSI, которые использу
Hunttern Harmonic Finder MT5
Hassan Gh Fakhraei
Индикаторы
"Hunttern harmonic pattern finder" base on the dynamic zigzag with the notification and prediction mode This version of the indicator identifies 11 harmonic patterns and predicts them in real-time before they are completely formed. It offers the ability to calculate the error rate of Zigzag patterns depending on a risk threshold. It moreover sends out a notification once the pattern is complete. The supported patterns: ABCD BAT ALT BAT BUTTERFLY GARTLEY CRAB DEEP CRAB CYPHER SHARK THREE DRIV
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Индикаторы
Max Min Delta Indicator - Market Volume Imbalance Analysis Gain Deeper Insights into Market Volume Imbalance with Delta Analysis What is the Max Min Delta Indicator? The Max Min Delta Indicator is a powerful market volume analysis tool that visually represents maximum and minimum delta values using a histogram. It helps traders identify market strength, weakness, absorption, and aggressive buying/selling activity with precision. Key Features Histogram Visualization: Displays Max Delta (Green) an
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Индикаторы
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Индикаторы
Heiken Ashi CE Filtered - индикатор, генерирующий торговые сигналы на основе свечей Heiken Ashi c использованием дополнительной фильтрации. Для фильтрации используется: Chandelier Exits , основанный на изменении ATR, для определения направления торговли. Вы можете скачать этот индикатор здесь: Chandelier Exits Zero Lags SMA ,  основанный на линейной регрессии, для дополнительного подтверждения тренда.  Вы можете скачать этот индикатор здесь:  Zero Lags SMA Основные функции : Сигналы на покупку/п
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Другие продукты этого автора
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Эксперты
TW Swing Trading EA: Форекс-робот, следующий за трендом, для стабильной прибыли TW Swing Trading EA — это полностью автоматизированный робот для свинг-трейдинга, специально разработанный для XAUUSD на таймфреймах M30 и H1. Он использует продвинутые фильтры тренда, адаптивную логику стоп-лосса и встроенную защиту капитала, чтобы максимально повысить точность и минимизировать просадку, обеспечивая стабильные результаты в изменяющихся рыночных условиях. Почему выбрать TW Swing Trading EA? Одна сд
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Эксперты
TW Trend Hunter MT5 – Экспертный советник для высокоточной скальпировки золота и трендовых стратегий   TW Trend Hunter MT5 — это не обычный торговый бот. Это сложный, проверенный на практике экспертный советник, созданный для успешной торговли на волатильных рынках, используя четкие сигналы тренда и строгий риск-менеджмент. Основные характеристики: Выполняет только одну сделку за раз для лучшего контроля рисков Умное распознавание трендов как на краткосрочных, так и на долгосрочных уровнях Г
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Эксперты
TW Scalper Robot MT5 : Профессиональный скальпинг-бот для золота (XAUUSD): Ищете умное и надежное решение для максимизации прибыли на рынке золота? TW Scalper Robot MT5 — это мощный советник, специально разработанный для скальпинга золота. Комбинируя три продвинутых индикатора и точные торговые алгоритмы, он помогает вам ловить рыночные тренды как профессионал. Благодаря встроенным стратегиям управления рисками каждая сделка исполняется с уверенностью и защитой. Ключевые особенности TW Scalper
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
Эксперты
TW Sniper EA – Робот для скальпинга золота с трендовой стратегией для XAUUSD TW Sniper EA MT5 — это профессиональный советник Forex для торговли золотом (XAUUSD), созданный с использованием продвинутой трендовой скальпинг-стратегии, обеспечивающей стабильную работу даже в условиях высокой волатильности рынка. Этот робот для скальпинга золота ориентирован на точные сделки во время ключевых сессий Лондона и Нью-Йорка, обеспечивая стабильный рост капитала при строгом контроле рисков и профессионал
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Индикаторы
Этот новостной помощник предназначен для получения необходимых трейдерам экономических событий из основных издательских источников, которые публикуют новости в режиме реального времени на основе «Обзора рынка» терминала с различными и простыми фильтрами. Трейдеры Форекс используют макроэкономические индикаторы для принятия обоснованных решений о покупке и продаже валют. Например, если трейдер считает, что экономика США будет расти быстрее, чем экономика Японии, он может купить доллар США и про
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Индикаторы
TW Volume Signal Pro MT5 , используя передовые технологии ИИ и запатентованные интеллектуальные алгоритмы, позволяет вам с большей уверенностью торговать на рынке золота и предоставляет уникальный и непревзойденный опыт торговли. Ищете высокоточность и исключительные торговые сигналы на рынке золота? С TW Volume Signal Pro MT5 вы можете стать профессиональным трейдером и достичь большого успеха на рынке золота. Попробуйте бесплатно! Ключевые особенности TW Volume Signal Pro MT5: Точные сигна
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Индикаторы
TW Trend Sniper: Лучшая трендовая стратегия Индикатор TW Trend Sniper, использующий интеллектуальное сочетание передовых методов технического анализа, помогает вам точно определять рыночные тенденции и получать своевременные сигналы для прибыльных сделок. Запатентованная формула Trade Wizards, наряду с анализом Price Action, уровнями Фибоначчи и другими инструментами технического анализа, предоставляет вам точные и надежные торговые сигналы. Этот индикатор является результатом совместных усили
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Эксперты
TW Sniper EA – Эксперт по Скальпингу Золота для Торговли Трендами XAUUSD TW Sniper EA MT4 — это современный Forex Expert Advisor для торговли золотом, построенный на точной логике, основанной на тренде, для стабильной работы даже в условиях высокой волатильности рынка. Этот мощный робот для скальпинга золота сосредоточен на торговле XAUUSD в ключевые сессии, обеспечивая стабильный рост при строгом контроле риска и профессиональном управлении капиталом. С помощью умной автоматизированной стратег
TW Session
Altan Karakaya
Индикаторы
Этот продукт предназначен для отображения торговых сессий 15 стран на основе часового пояса вашего брокерского сервера и различных режимов отображения на основе желаемых вами настроек для предотвращения перегрузки графиков и возможности установки сессии в желаемое пользователем время. На рынке Форекс никогда не заходит солнце, но его ритм танцует в такт отдельным торговым сессиям. Понимание этих сессий, их совпадений и их уникальной атмосферы имеет решающее значение для любого трейдера форекс,
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
Индикаторы
Этот продукт предназначен для отображения торговых сессий 15 стран на основе часового пояса вашего брокерского сервера и различных режимов отображения на основе желаемых вами настроек для предотвращения перегрузки графиков и возможности установки сессии в желаемое пользователем время. На рынке Форекс никогда не заходит солнце, но его ритм танцует в такт отдельным торговым сессиям. Понимание этих сессий, их совпадений и их уникальной атмосферы имеет решающее значение для любого трейдера форекс,
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Индикаторы
TW Volume Signal Pro MT4 , используя передовые технологии ИИ и запатентованные интеллектуальные алгоритмы, позволяет вам с большей уверенностью торговать на рынке золота и предоставляет уникальный и непревзойденный опыт торговли. Ищете высокоточность и исключительные торговые сигналы на рынке золота? С TW Volume Signal Pro MT4вы можете стать профессиональным трейдером и достичь большого успеха на рынке золота. Попробуйте бесплатно! Ключевые особенности TW Volume Signal Pro MT4: Точные сигналы
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Индикаторы
support resistance levels indicator mt4: Этот инструмент является индикатором многовременных рамок, который определяет и отображает линии поддержки и сопротивления, а также уровни Фибоначчи на графике с такой же точностью, как человеческий глаз. Уровни поддержки и сопротивления TW для форекс имеют сложный алгоритм, который сканирует график для определения предыдущих уровней стабилизации цен и отскоков, фиксируя количество касаний. Вы устали вручную рисовать уровни поддержки и сопротивления и
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Индикаторы
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot предлагает вам уникальный опыт торговли, используя новейшие торговые стратегии и технологии искусственного интеллекта. Этот продукт соответствует разнообразным потребностям скальпирующих трейдеров, предоставляя две различные категории сигналов: Проверьте этот исключительный продукт сегодня и начните свой уникальный опыт на пути к тому, чтобы стать трендовым скальпером. Категории сигналов: 1. Долгосрочные и безопасные сигналы: Эти сигналы определя
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Эксперты
TW Scalper Robot MT4 : Профессиональный скальпирующий эксперт-советник : Ищете профессиональное решение для быстрой и умной прибыли на рынке золота? TW Scalper Robot — специализированный скальпирующий бот, который сочетает в себе 3 продвинутых индикатора и точные торговые алгоритмы, чтобы помочь вам стать настоящим охотником за трендами. Благодаря продвинутым стратегиям управления рисками этот робот открывает позиции с полной защитой. Основные особенности TW Scalper Robot: 1- Только одна позиц
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Эксперты
TW Trend Hunter MT4 – Ультра-скальпер EA для золота и трендовой торговли TW Trend Hunter MT4 — это не просто еще один торговый бот — это умная, проверенная в боях система, разработанная для работы в быстро меняющихся рынках, используя чистые сигналы тренда и дисциплинированное управление капиталом. Ключевые особенности: Только одна активная позиция одновременно Умное определение краткосрочных и долгосрочных трендов Настраиваемое расписание в зависимости от ваших торговых сессий Торговая страт
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
Эксперты
TW Wolf Martingale MT4 – Продвинутый Grid Trading EA с интеллектуальным управлением рисками TW Wolf Martingale MT4 — это продвинутый Grid Trading EA и Forex Expert Advisor, разработанный для трейдеров, которым необходим полный контроль рисков, гибкое исполнение и профессиональное управление сделками в различных рыночных условиях. Этот Smart Grid EA сочетает структурированную grid-логику с передовыми инструментами управления рисками, позволяя адаптировать систему к различным торговым инструмент
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Индикаторы
TW Trend Sniper: Лучшая трендовая стратегия Индикатор TW Trend Sniper, использующий интеллектуальное сочетание передовых методов технического анализа, помогает вам точно определять рыночные тенденции и получать своевременные сигналы для прибыльных сделок. Запатентованная формула Trade Wizards, наряду с анализом Price Action, уровнями Фибоначчи и другими инструментами технического анализа, предоставляет вам точные и надежные торговые сигналы. Этот индикатор является результатом совместных усили
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Индикаторы
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot предлагает вам уникальный опыт торговли, используя новейшие торговые стратегии и технологии искусственного интеллекта. Этот продукт соответствует разнообразным потребностям скальпирующих трейдеров, предоставляя две различные категории сигналов: Проверьте этот исключительный продукт сегодня и начните свой уникальный опыт на пути к тому, чтобы стать трендовым скальпером. Категории сигналов: 1. Долгосрочные и безопасные сигналы: Эти сигналы определя
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв