TW Support Resistance Level MT5

support resistance levels indicator mt5:





Этот инструмент является индикатором многовременных рамок, который определяет и отображает линии поддержки и сопротивления, а также уровни Фибоначчи на графике с такой же точностью, как человеческий глаз. Уровни поддержки и сопротивления TW для форекс имеют сложный алгоритм, который сканирует график для определения предыдущих уровней стабилизации цен и отскоков, фиксируя количество касаний.





Вы устали вручную рисовать уровни поддержки и сопротивления и уровни Фибоначчи?





Посмотрите на функции этого продукта; вы будете поражены.





Особенности продукта:





1. Минорные и мажорные уровни: Вы можете настроить минорные и мажорные уровни по своему усмотрению и удалить дополнительные уровни с помощью продвинутых алгоритмов.





2. Подсчет касаний уровня: Уровни поддержки и сопротивления Tw с пробоями mt5 рассчитывают и предоставляют вам количество раз, когда каждый уровень был затронут в прошлом, что позволяет вам оценить силу каждого уровня.





3. Уровни Фибоначчи: Уровни Фибоначчи последней волны рисуются динамически, что позволяет вам проверить соответствие этих уровней значениям, полученным из статического калькулятора уровней поддержки и сопротивления.





4. Буферы для разработчиков: Этот продукт включает необходимые буферы для разработки торговых стратегий.





5. Используется для всех валют и временных рамок: вы можете использовать уровни поддержки и сопротивления TW для золота, EUR, GBP, USD и т.д.





6. Простая и настраиваемая пользовательская интерфейс: Пользовательский интерфейс этого продукта очень прост и настраиваемый, что позволяет вам персонализировать или отключать цвета и элементы по вашему усмотрению.





Используя этот продукт, вы можете:





• Сократить время анализа.





• Увеличить точность ваших анализов.





• Улучшить свои торговые стратегии.





• Принять лучшие торговые решения.





Чтобы протестировать этот продукт в тестере, установите моделирование тиков в режим "каждый тик".





Для более глубокого понимания функций и применения этого продукта прочитайте статью и попробуйте его бесплатно. https://www.mql5.com/en/blogs/post/760680



