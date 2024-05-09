TW Trend Sniper MT4

5

TW Trend Sniper: Лучшая трендовая стратегия

Индикатор TW Trend Sniper, использующий интеллектуальное сочетание передовых методов технического анализа, помогает вам точно определять рыночные тенденции и получать своевременные сигналы для прибыльных сделок. Запатентованная формула Trade Wizards, наряду с анализом Price Action, уровнями Фибоначчи и другими инструментами технического анализа, предоставляет вам точные и надежные торговые сигналы. Этот индикатор является результатом совместных усилий профессиональных трейдеров и опытных программистов, призванных предложить мощный и эффективный инструмент для трейдеров.


Вы ищете мощный инструмент для точного прогнозирования и определения точек входа и выхода на финансовых рынках?

Продукт «TW Trend Sniper», использующий самые передовые технологии и алгоритмы искусственного интеллекта, предоставляет вам точные и надежные торговые сигналы.


Если вы ищете профессиональный и мощный инструмент для технического анализа и получения прибыли на финансовых рынках, этот продукт — лучший выбор для вас. Используя этот продукт, вы можете:

Экономьте время: полагаясь на точные сигналы, вам больше не понадобится сложный и трудоемкий анализ.

Снижение торговых рисков: используя безопасные уровни прибыли и убытков, а также разумное управление рисками, вы можете предотвратить крупные убытки.

Получайте устойчивую прибыль: точно определяя точки входа и выхода, вы сможете в полной мере использовать прибыльные рыночные возможности.

Повышение уверенности: использование этого мощного и надежного инструмента позволит вам торговать на рынке с большей уверенностью.

Гибкие настройки: Вы можете легко настроить сигналы для различных типов активов и таймфреймов. Этот продукт можно использовать для всех валют и таймфреймов от 5 минут и выше.

Точные и надежные сигналы: этот продукт предоставляет вам непревзойденные торговые сигналы за счет разумного объединения следующих стратегий:

Динамические уровни Фибоначчи и поддержки/сопротивления: использование этих ключевых уровней минимизирует торговый риск.

Эксклюзивная формула индикатора Trade Wizards: эта мощная формула обеспечивает точные и надежные сигналы.

Методы шумоподавления на основе ИИ: устраняя рыночный шум, он предлагает вам четкие и понятные сигналы.


Отличительные и ключевые особенности этого продукта включают в себя:

Комплексные и точные сигналы:

Разумно комбинируя различные стратегии, такие как анализ ценового действия (правила «умных денег»), определение оптимальных точек входа и выхода с помощью искусственного интеллекта, уровней Фибоначчи, скользящих средних и эксклюзивной формулы Trade Wizards, вы будете получать сигналы с высочайшей точностью и надежностью.


Стабильные и неизменные сигналы:

  Сигналы и уровни тейк-профита и стоп-лосса (SL и TP) не меняются после предоставления, что позволяет вам с большей уверенностью входить в сделки.


Точное обнаружение тенденций:

Этот продукт использует передовые алгоритмы для точного определения изменений рыночных тенденций (с минимальным шумом) и предоставления своевременных оповещений.


Быстрые и надежные оповещения:

Визуальные и звуковые оповещения на входах помогут вам воспользоваться каждой прекрасной возможностью.


Несколько целей по прибыли:

Предлагая четыре уровня целевой прибыли, этот продукт позволяет вам постепенно защищать свою прибыль и эффективно управлять торговыми рисками.


Уровни безопасного стоп-лосса:

Используя различные методы, вы можете разместить уровень Stop Loss в безопасном положении, чтобы предотвратить значительные потери или заблокировать свою позицию.


Возможность настройки:

Возможность отключения сигналов и регулировки различных настроек позволяет персонализировать продукт в соответствии с вашим стилем торговли.


Высокая гибкость:

Этот продукт совместим с различными валютами и таймфреймами, начиная с 5 минут.


Как определить полученную прибыль по этому показателю?

Вы можете проанализировать прошлые показатели сигналов с помощью тестера Meta Trader и таблицы рядом с графиком, используя результаты для принятия более обоснованных решений. Чтобы лучше понять силу этого продукта, попробуйте его бесплатно прямо сейчас!



Рекомендации:

  • Используйте временные рамки в соответствии с вашим риск-менеджментом и размером вашего капитала.
  • Используйте счета ecn и ecn_pro или другие счета с низким спредом
  • выберите желаемую валюту для вашего капитала в соответствии с вашим знакомством с предыдущим бэк-тестом и волатильностью этой валюты.



Перед покупкой прочтите мой   статья   и протестируйте его в тестере:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/757479


Отзывы 8
mansio
219
mansio 2024.12.28 21:05 
 

I have been disappointed by so many EAs out there. They work a while then they stop working for a while. But trend sniper indicator has been so accurate most of the time. I find I'm getting more wins with it. Please make this into some type of EA suitable for prop firms. I'll be so excited!

Jerome Doctor
51
Jerome Doctor 2024.12.18 02:43 
 

Well it is now day 2. 8 trades on Gold 8 wins. Following a 5 min time frame. I'm very Impressed. Doing about 16 hours monitoring the market. I would love this to be the answer to my cash flow shortage. I will update end of week Friday. Peace Jay Rich NYC Harlem USA.

jabautista
4046
jabautista 2024.05.17 16:42 
 

Good indicator. Author is very responsive to ideas or updates needed. Great customer support!

