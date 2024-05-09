TW Trend Sniper MT4
- Индикаторы
- Altan Karakaya
- Версия: 3.1
- Обновлено: 26 ноября 2024
- Активации: 20
TW Trend Sniper: Лучшая трендовая стратегия
Индикатор TW Trend Sniper, использующий интеллектуальное сочетание передовых методов технического анализа, помогает вам точно определять рыночные тенденции и получать своевременные сигналы для прибыльных сделок. Запатентованная формула Trade Wizards, наряду с анализом Price Action, уровнями Фибоначчи и другими инструментами технического анализа, предоставляет вам точные и надежные торговые сигналы. Этот индикатор является результатом совместных усилий профессиональных трейдеров и опытных программистов, призванных предложить мощный и эффективный инструмент для трейдеров.
Вы ищете мощный инструмент для точного прогнозирования и определения точек входа и выхода на финансовых рынках?
Продукт «TW Trend Sniper», использующий самые передовые технологии и алгоритмы искусственного интеллекта, предоставляет вам точные и надежные торговые сигналы.
Если вы ищете профессиональный и мощный инструмент для технического анализа и получения прибыли на финансовых рынках, этот продукт — лучший выбор для вас. Используя этот продукт, вы можете:
Экономьте время: полагаясь на точные сигналы, вам больше не понадобится сложный и трудоемкий анализ.
Снижение торговых рисков: используя безопасные уровни прибыли и убытков, а также разумное управление рисками, вы можете предотвратить крупные убытки.
Получайте устойчивую прибыль: точно определяя точки входа и выхода, вы сможете в полной мере использовать прибыльные рыночные возможности.
Повышение уверенности: использование этого мощного и надежного инструмента позволит вам торговать на рынке с большей уверенностью.
Гибкие настройки: Вы можете легко настроить сигналы для различных типов активов и таймфреймов. Этот продукт можно использовать для всех валют и таймфреймов от 5 минут и выше.
Точные и надежные сигналы: этот продукт предоставляет вам непревзойденные торговые сигналы за счет разумного объединения следующих стратегий:
Динамические уровни Фибоначчи и поддержки/сопротивления: использование этих ключевых уровней минимизирует торговый риск.
Эксклюзивная формула индикатора Trade Wizards: эта мощная формула обеспечивает точные и надежные сигналы.
Методы шумоподавления на основе ИИ: устраняя рыночный шум, он предлагает вам четкие и понятные сигналы.
Отличительные и ключевые особенности этого продукта включают в себя:
Комплексные и точные сигналы:
Стабильные и неизменные сигналы:
Точное обнаружение тенденций:
Быстрые и надежные оповещения:
Несколько целей по прибыли:
Уровни безопасного стоп-лосса:
Возможность настройки:
Высокая гибкость:
Как определить полученную прибыль по этому показателю?
Вы можете проанализировать прошлые показатели сигналов с помощью тестера Meta Trader и таблицы рядом с графиком, используя результаты для принятия более обоснованных решений. Чтобы лучше понять силу этого продукта, попробуйте его бесплатно прямо сейчас!
Рекомендации:
- Используйте временные рамки в соответствии с вашим риск-менеджментом и размером вашего капитала.
- Используйте счета ecn и ecn_pro или другие счета с низким спредом
- выберите желаемую валюту для вашего капитала в соответствии с вашим знакомством с предыдущим бэк-тестом и волатильностью этой валюты.
Перед покупкой прочтите мой статья и протестируйте его в тестере:
I have been disappointed by so many EAs out there. They work a while then they stop working for a while. But trend sniper indicator has been so accurate most of the time. I find I'm getting more wins with it. Please make this into some type of EA suitable for prop firms. I'll be so excited!