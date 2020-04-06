TW Sniper EA MT4

TW Sniper EA – Эксперт по Скальпингу Золота для Торговли Трендами XAUUSD

TW Sniper EA MT4 — это современный Forex Expert Advisor для торговли золотом, построенный на точной логике, основанной на тренде, для стабильной работы даже в условиях высокой волатильности рынка. Этот мощный робот для скальпинга золота сосредоточен на торговле XAUUSD в ключевые сессии, обеспечивая стабильный рост при строгом контроле риска и профессиональном управлении капиталом. С помощью умной автоматизированной стратегии трейдеры могут получать надежные результаты, простую настройку и долгосрочную безопасность портфеля.


Почему стоит выбрать TW Sniper EA?

  • Эксклюзивная стратегия скальпинга на основе трендовой логики

  • Исполняет только одну сделку за раз для оптимизации контроля риска

  • Множество защитных алгоритмов для сохранности капитала

  • Продвинутое управление капиталом с скрытыми SL и TP

  • Строгий контроль просадок для безопасности счета

  • Процент выигрышей до 80% с потенциальным ростом капитала до 20% в месяц

  • Оптимизирован для торговли золотом (XAUUSD) в сессиях Лондона и Нью-Йорка

  • Простая установка, пожизненные бесплатные обновления и специализированная поддержка


Будь вы новичок или опытный трейдер, TW Sniper EA MT4 обеспечивает надежное преимущество в скальпинге золота и системах торговли на основе трендов.


Оптимальные настройки для максимальной производительности:

  • Брокер: выбирайте с постоянно низкими спредами

  • Тип счета: рекомендуется ECN или ECN_Pro

  • Минимальный стартовый баланс: $1000

  • Кредитное плечо: минимум 1:500

  • Лучшее сочетание с XAUUSD

  • Требуется VPS для круглосуточной работы 24/7


Для полного руководства по установке и использованию смотрите наши подробные уроки и видеопошаговые инструкции.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500

