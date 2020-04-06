TW Sniper EA – Эксперт по Скальпингу Золота для Торговли Трендами XAUUSD





TW Sniper EA MT4 — это современный Forex Expert Advisor для торговли золотом, построенный на точной логике, основанной на тренде, для стабильной работы даже в условиях высокой волатильности рынка. Этот мощный робот для скальпинга золота сосредоточен на торговле XAUUSD в ключевые сессии, обеспечивая стабильный рост при строгом контроле риска и профессиональном управлении капиталом. С помощью умной автоматизированной стратегии трейдеры могут получать надежные результаты, простую настройку и долгосрочную безопасность портфеля.





Почему стоит выбрать TW Sniper EA?

Эксклюзивная стратегия скальпинга на основе трендовой логики

Исполняет только одну сделку за раз для оптимизации контроля риска

Множество защитных алгоритмов для сохранности капитала

Продвинутое управление капиталом с скрытыми SL и TP

Строгий контроль просадок для безопасности счета

Процент выигрышей до 80% с потенциальным ростом капитала до 20% в месяц

Оптимизирован для торговли золотом (XAUUSD) в сессиях Лондона и Нью-Йорка

Простая установка, пожизненные бесплатные обновления и специализированная поддержка





Будь вы новичок или опытный трейдер, TW Sniper EA MT4 обеспечивает надежное преимущество в скальпинге золота и системах торговли на основе трендов.





Оптимальные настройки для максимальной производительности:

Брокер: выбирайте с постоянно низкими спредами

Тип счета: рекомендуется ECN или ECN_Pro

Минимальный стартовый баланс: $1000

Кредитное плечо: минимум 1:500

Лучшее сочетание с XAUUSD

Требуется VPS для круглосуточной работы 24/7





Для полного руководства по установке и использованию смотрите наши подробные уроки и видеопошаговые инструкции.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500

