TW Support Resistance Level MT4

support resistance levels indicator mt4:

Этот инструмент является индикатором многовременных рамок, который определяет и отображает линии поддержки и сопротивления, а также уровни Фибоначчи на графике с такой же точностью, как человеческий глаз. Уровни поддержки и сопротивления TW для форекс имеют сложный алгоритм, который сканирует график для определения предыдущих уровней стабилизации цен и отскоков, фиксируя количество касаний.

Вы устали вручную рисовать уровни поддержки и сопротивления и уровни Фибоначчи?

Посмотрите на функции этого продукта; вы будете поражены.

Особенности продукта:

1. Минорные и мажорные уровни: Вы можете настроить минорные и мажорные уровни по своему усмотрению и удалить дополнительные уровни с помощью продвинутых алгоритмов.

2. Подсчет касаний уровня: Уровни поддержки и сопротивления Tw с пробоями mt4 рассчитывают и предоставляют вам количество раз, когда каждый уровень был затронут в прошлом, что позволяет вам оценить силу каждого уровня.

3. Уровни Фибоначчи: Уровни Фибоначчи последней волны рисуются динамически, что позволяет вам проверить соответствие этих уровней значениям, полученным из статического калькулятора уровней поддержки и сопротивления.

4. Буферы для разработчиков: Этот продукт включает необходимые буферы для разработки торговых стратегий.

5. Используется для всех валют и временных рамок: вы можете использовать уровни поддержки и сопротивления TW для золота, EUR, GBP, USD и т.д.

6. Простая и настраиваемая пользовательская интерфейс: Пользовательский интерфейс этого продукта очень прост и настраиваемый, что позволяет вам персонализировать или отключать цвета и элементы по вашему усмотрению.

Используя этот продукт, вы можете:

• Сократить время анализа.

• Увеличить точность ваших анализов.

• Улучшить свои торговые стратегии.

• Принять лучшие торговые решения.

Чтобы протестировать этот продукт в тестере, установите моделирование тиков в режим "каждый тик".

Для более глубокого понимания функций и применения этого продукта прочитайте статью и попробуйте его бесплатно.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/760680

Рекомендуем также
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Индикаторы
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Индикаторы
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
ZigZag on average
Valeriy Medvedev
Индикаторы
Индикатор представляет собой всем известный ZigZag, но отличается тем, что его построение основывается на показаниях средней линии, значение которой задается пользователем. Имеется возможность выводить вилы Эндрюса и фибо-уровни (стандартные или Бобокус). НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЕТСЯ. Параметры Period МА — период средней линии. По умолчанию — 34. Минимальное значение — 4. Максимальное — по Вашему усмотрению. Used to calculate price - указание нужной ценовой базы расчетов средней линии. The averaging met
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
Support and Resistance Points
Harun Celik
Индикаторы
Каждый успешный трейдер знает, для чего нужны зоны поддержки и сопротивления. И знает, что эти точки необходимо всегда принимать во внимание. Они всегда торгуют в соответствии с этими точками. Индикатор Support and Resistance Points работает в двух разных режимах. Первый - всем известные стандартные точки поддержки и сопротивления. Второй - уровни Фибоначчи. Этот индикатор автоматически вычисляет и отображает точки поддержки и сопротивления на экране. Особенности Имеется возможность выбора жела
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Индикаторы
Daily Candle Predictor - это индикатор, который предсказывает цену закрытия свечи. Прежде всего индикатор предназначен для использования на графиках D1. Данный индикатор подходит как для традиционной форекс торговли, так и для торговли бинарными опционами. Индикатор может использоваться как самостоятельная торговая система, так может выступать в качестве дополнения к вашей уже имеющейся торговой системе. Данный индикатор производит анализ текущей свечи, рассчитывая определенные факторы силы внут
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Индикаторы
*Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
No Demand No Supply
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.5 (4)
Индикаторы
This indicator identifies No Demand –No Supply candles  to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator but with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Supply. The VSA (Volum
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Индикаторы
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
QuantumEdge Trader
Hossam Ali Ahmed Ali
Индикаторы
QuantumEdge Trader v1.0 AI-Powered Precision Signals for Serious Traders QuantumEdge Trader is a smart and reliable indicator that delivers accurate BUY and SELL signals using advanced market analysis and trend detection. Designed for M1 to M60 timeframes, it's ideal for scalping and intraday strategies. --- Key Features: No Repaint – Signals never change after appearing Smart trend filters to reduce noise Adjustable sensitivity and alerts Perfect for XAUUSD, EURUSD, and m
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Индикаторы
Наш индикатор Basic Support and Resistance - это решение, необходимое для повышения технического анализа.Этот индикатор позволяет вам проектировать уровни поддержки и сопротивления на диаграмме/ версия MT5 Особенности Интеграция уровней Fibonacci: с возможностью отображения уровней Fibonacci наряду с уровнями поддержки и сопротивления, наш показатель дает вам еще более глубокое представление о поведении рынка и возможных областях обращения. Оптимизация производительности: При возможности обно
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Индикаторы
Индикатор управления рисками и мониторинга лимитов для профессиональных трейдеров и счетов оценивания (Prop) Этот инструмент лишь отображает на графике точную информацию по управлению рисками и лимитам, помогая принимать решения более сосредоточенно. Индикатор не открывает/не закрывает/не изменяет сделки и не конфликтует с советниками (EA). Возможности Мониторинг дневной и общей просадки Рассчитывает и показывает дневную и суммарную просадку на базе баланса (Balance) или средств (Equity) (настр
Smart Market Structure Simple MT4
Cao Minh Quang
Индикаторы
Smart Market Structure Simple   is a powerful indicator that helps traders identify   market structure   based on the   Smart Money Concept (SMC) . This indicator automatically detects   Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ),   and key swing points   Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Main Objective:   Assist traders in tracking institutional flow ( Smart Money ) and finding high-p
Murrey Math Multi Timeframe Support Resistance
Elmira Memish
Индикаторы
Murrey Math Multi Timeframe Indicator Support/Resistance  Murrey Math Lines are strong tools to plot the support and resistance levels. Murrey Math Multi Timeframe Indicator draws multi timeframe MM lines on a smaller tf chart. General Information: According to Gann, prices move in 1/8's, these 1/8's act as points of price support and resistance as an entity's price changes in time. Given this 1/8 characteristic of price action, Murrey assigns properties to each of the MML's in an a given oc
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Индикаторы
Ключевые Особенности: Гистограмма Кумулятивной Дельты – Визуализирует чистый объем покупок против объема продаж в реальном времени. Медианы Объема Покупок/Продаж – Горизонтальные линии, показывающие средние уровни объема покупок и продаж. Умная Классификация Объема – Разделяет: Сильные Покупки (Зеленый) – Бычье давление. Сильные Продажи (Красный) – Медвежье давление. Медиана Объема Покупок (Синяя Линия) – Ориентир для типичного объема покупок. Медиана Объема Продаж (Оранжевая Линия) – Орие
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Индикаторы
МТФ-индикатор уровней поддержки и сопротивления, построенных на экстремумах индикаторов Advanced ZigZag Dynamic и/или Extended Fractals с отключаемым ценовым значением в виде меток. Для режима МТФ можно выбрать все более старшие ТФ. По умолчанию уровни строятся на основе точек индикатора "Зигзаг", можно также использовать для построения точки индикатора Фракталов совместно с Зигзагом или вместо него. Для упрощения работы и экономии процессорного времени расчёт происходит один раз на каждом баре
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Индикаторы
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Auto Fibo mw
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO" — отличный вспомогательный инструмент для трейдинга! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные трендовые линии (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области возможного разворота цены. - Наиболее важные уровни — 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на развороте или торговли по зональной сетке. - С помощью индикатора Auto FIBO вы также сможете улучшить свою теку
Pips ZigZag
Stanislav Aksenov
Индикаторы
Хорошо всем знакомый индикатор ZigZag который рисует лучи на основании заданного параметром pips " значимого движения" в пунктах инструмента. Причем если появился луч, не будет такого что он  исчезнет (то есть индикатор не перерисовывается), будет обновляться только его экстремум, до тех пор пока не появиться противоположный луч. Есть возможность вывести на каждый луч текстовые метки с описанием ширины луча в барах и длины луча в пунктах.
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
Индикаторы
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator Откройте для себя Wolf Waves - ваш идеальный инструмент для торговли! Вы ищете мощный инструмент для легкой идентификации Wolf Waves на любом временном интервале? Дальше смотреть не надо! Наш индикатор Wolf Waves делает это легко. Вот почему он идеально подходит именно вам: Основные характеристики: Автоматическое обнаружение: Наш индикатор Wolf Waves
Supply and Demand Indicator MT4
Odaine Ramon Mcmillan
Индикаторы
Supply and Demand Indicator + FREE Currency Strength Meter ADD-ON Looking for a powerful tool that can help you identify the most reactive zones in the forex market? Our supply and demand indicator for MetaTrader 4 and 5 is exactly what you need. With its advanced algorithms and real-time analysis, this indicator helps traders of all experience levels make informed trading decisions. The supply and demand indicator is a cutting-edge tool that helps traders identify areas where buyers and seller
KT Horizontal Lines MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Индикаторы
В MetaTrader построение нескольких   горизонтальных линий   и отслеживание их ценовых уровней может быть утомительным. Этот индикатор автоматически строит горизонтальные линии на равных интервалах для установки ценовых оповещений, отображения уровней поддержки и сопротивления и других ручных целей. Этот индикатор идеально подходит для начинающих трейдеров на рынке Форекс, стремящихся быстро заработать на покупке и продаже. Горизонтальные линии помогают определить возможные зоны для входа в рынок
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор показывает потенциальный направление тренда по циклично-волновой зависимости. Таким образом, все лучи пересечения будут оптимальными лучами, в направлении которых ожидается движение цены с учетом периода индикатора. Лучи можно использовать как направление потенциального движения рынка. Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
Perfect Trade System
Harun Celik
Индикаторы
Perfect Trade System   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you ca
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Индикаторы
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Get it now with 50% off | Previously priced at $90 | Offer valid until December 31 | A major upgrade is coming soon, and the original price will be adjusted. Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your tr
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Индикаторы
Индикатор тренда, революционное уникальное решение для торговли и фильтрации тренда со всеми важными функциями тренда, встроенными в один инструмент! Это 100% неперерисовывающийся мультитаймфреймный и мультивалютный индикатор, который можно использовать на всех инструментах/инструментах: форекс, товары, криптовалюты, индексы, акции. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ: Индикатор скринера поддержки и сопротивления доступен всего за 50$ и бессрочно. (Изначальная цена 250$) (предложение продлено) Tre
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Title: KATANA Scalper Pro - High-Speed Momentum & Price Action Suite Description: SOLD OUT & YEAR-END ENCORE SALE! The first 10 copies at the launch price ($35) sold out instantly! Due to overwhelming demand, we are extending the Special Encore Price of $35 until the end of 2025! CURRENT STATUS: Special Price: $35 (Valid until Dec 31, 2025) From Jan 2026: $59 (Gradual price increase) Final Retail Price: $499 This is your absolute last chance to get a professional-grade scalping tool at
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Индикаторы
Хватит гадать. Начните торговать со статистическим преимуществом. Фондовые индексы торгуются не так, как форекс. У них определённые сессии, ночные гэпы и предсказуемые статистические паттерны. Этот индикатор предоставляет вам данные о вероятности, необходимые для уверенной торговли такими индексами, как DAX, S&P 500 и Dow Jones. Чем он отличается Большинство индикаторов показывают, что произошло. Этот показывает, что вероятно произойдёт дальше. Каждый торговый день индикатор анализирует вашу тек
Другие продукты этого автора
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Эксперты
TW Swing Trading EA: Форекс-робот, следующий за трендом, для стабильной прибыли TW Swing Trading EA — это полностью автоматизированный робот для свинг-трейдинга, специально разработанный для XAUUSD на таймфреймах M30 и H1. Он использует продвинутые фильтры тренда, адаптивную логику стоп-лосса и встроенную защиту капитала, чтобы максимально повысить точность и минимизировать просадку, обеспечивая стабильные результаты в изменяющихся рыночных условиях. Почему выбрать TW Swing Trading EA? Одна сд
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Индикаторы
support resistance levels indicator mt5: Этот инструмент является индикатором многовременных рамок, который определяет и отображает линии поддержки и сопротивления, а также уровни Фибоначчи на графике с такой же точностью, как человеческий глаз. Уровни поддержки и сопротивления TW для форекс имеют сложный алгоритм, который сканирует график для определения предыдущих уровней стабилизации цен и отскоков, фиксируя количество касаний. Вы устали вручную рисовать уровни поддержки и сопротивления и
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Эксперты
TW Trend Hunter MT5 – Экспертный советник для высокоточной скальпировки золота и трендовых стратегий   TW Trend Hunter MT5 — это не обычный торговый бот. Это сложный, проверенный на практике экспертный советник, созданный для успешной торговли на волатильных рынках, используя четкие сигналы тренда и строгий риск-менеджмент. Основные характеристики: Выполняет только одну сделку за раз для лучшего контроля рисков Умное распознавание трендов как на краткосрочных, так и на долгосрочных уровнях Г
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Эксперты
TW Scalper Robot MT5 : Профессиональный скальпинг-бот для золота (XAUUSD): Ищете умное и надежное решение для максимизации прибыли на рынке золота? TW Scalper Robot MT5 — это мощный советник, специально разработанный для скальпинга золота. Комбинируя три продвинутых индикатора и точные торговые алгоритмы, он помогает вам ловить рыночные тренды как профессионал. Благодаря встроенным стратегиям управления рисками каждая сделка исполняется с уверенностью и защитой. Ключевые особенности TW Scalper
TW Sniper EA MT5
Altan Karakaya
Эксперты
TW Sniper EA – Робот для скальпинга золота с трендовой стратегией для XAUUSD TW Sniper EA MT5 — это профессиональный советник Forex для торговли золотом (XAUUSD), созданный с использованием продвинутой трендовой скальпинг-стратегии, обеспечивающей стабильную работу даже в условиях высокой волатильности рынка. Этот робот для скальпинга золота ориентирован на точные сделки во время ключевых сессий Лондона и Нью-Йорка, обеспечивая стабильный рост капитала при строгом контроле рисков и профессионал
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Индикаторы
Этот новостной помощник предназначен для получения необходимых трейдерам экономических событий из основных издательских источников, которые публикуют новости в режиме реального времени на основе «Обзора рынка» терминала с различными и простыми фильтрами. Трейдеры Форекс используют макроэкономические индикаторы для принятия обоснованных решений о покупке и продаже валют. Например, если трейдер считает, что экономика США будет расти быстрее, чем экономика Японии, он может купить доллар США и про
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Индикаторы
TW Volume Signal Pro MT5 , используя передовые технологии ИИ и запатентованные интеллектуальные алгоритмы, позволяет вам с большей уверенностью торговать на рынке золота и предоставляет уникальный и непревзойденный опыт торговли. Ищете высокоточность и исключительные торговые сигналы на рынке золота? С TW Volume Signal Pro MT5 вы можете стать профессиональным трейдером и достичь большого успеха на рынке золота. Попробуйте бесплатно! Ключевые особенности TW Volume Signal Pro MT5: Точные сигна
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Индикаторы
TW Trend Sniper: Лучшая трендовая стратегия Индикатор TW Trend Sniper, использующий интеллектуальное сочетание передовых методов технического анализа, помогает вам точно определять рыночные тенденции и получать своевременные сигналы для прибыльных сделок. Запатентованная формула Trade Wizards, наряду с анализом Price Action, уровнями Фибоначчи и другими инструментами технического анализа, предоставляет вам точные и надежные торговые сигналы. Этот индикатор является результатом совместных усили
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Эксперты
TW Sniper EA – Эксперт по Скальпингу Золота для Торговли Трендами XAUUSD TW Sniper EA MT4 — это современный Forex Expert Advisor для торговли золотом, построенный на точной логике, основанной на тренде, для стабильной работы даже в условиях высокой волатильности рынка. Этот мощный робот для скальпинга золота сосредоточен на торговле XAUUSD в ключевые сессии, обеспечивая стабильный рост при строгом контроле риска и профессиональном управлении капиталом. С помощью умной автоматизированной стратег
TW Session
Altan Karakaya
Индикаторы
Этот продукт предназначен для отображения торговых сессий 15 стран на основе часового пояса вашего брокерского сервера и различных режимов отображения на основе желаемых вами настроек для предотвращения перегрузки графиков и возможности установки сессии в желаемое пользователем время. На рынке Форекс никогда не заходит солнце, но его ритм танцует в такт отдельным торговым сессиям. Понимание этих сессий, их совпадений и их уникальной атмосферы имеет решающее значение для любого трейдера форекс,
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
5 (1)
Индикаторы
Этот продукт предназначен для отображения торговых сессий 15 стран на основе часового пояса вашего брокерского сервера и различных режимов отображения на основе желаемых вами настроек для предотвращения перегрузки графиков и возможности установки сессии в желаемое пользователем время. На рынке Форекс никогда не заходит солнце, но его ритм танцует в такт отдельным торговым сессиям. Понимание этих сессий, их совпадений и их уникальной атмосферы имеет решающее значение для любого трейдера форекс,
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Индикаторы
TW Volume Signal Pro MT4 , используя передовые технологии ИИ и запатентованные интеллектуальные алгоритмы, позволяет вам с большей уверенностью торговать на рынке золота и предоставляет уникальный и непревзойденный опыт торговли. Ищете высокоточность и исключительные торговые сигналы на рынке золота? С TW Volume Signal Pro MT4вы можете стать профессиональным трейдером и достичь большого успеха на рынке золота. Попробуйте бесплатно! Ключевые особенности TW Volume Signal Pro MT4: Точные сигналы
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Индикаторы
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot предлагает вам уникальный опыт торговли, используя новейшие торговые стратегии и технологии искусственного интеллекта. Этот продукт соответствует разнообразным потребностям скальпирующих трейдеров, предоставляя две различные категории сигналов: Проверьте этот исключительный продукт сегодня и начните свой уникальный опыт на пути к тому, чтобы стать трендовым скальпером. Категории сигналов: 1. Долгосрочные и безопасные сигналы: Эти сигналы определя
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Эксперты
TW Scalper Robot MT4 : Профессиональный скальпирующий эксперт-советник : Ищете профессиональное решение для быстрой и умной прибыли на рынке золота? TW Scalper Robot — специализированный скальпирующий бот, который сочетает в себе 3 продвинутых индикатора и точные торговые алгоритмы, чтобы помочь вам стать настоящим охотником за трендами. Благодаря продвинутым стратегиям управления рисками этот робот открывает позиции с полной защитой. Основные особенности TW Scalper Robot: 1- Только одна позиц
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Эксперты
TW Trend Hunter MT4 – Ультра-скальпер EA для золота и трендовой торговли TW Trend Hunter MT4 — это не просто еще один торговый бот — это умная, проверенная в боях система, разработанная для работы в быстро меняющихся рынках, используя чистые сигналы тренда и дисциплинированное управление капиталом. Ключевые особенности: Только одна активная позиция одновременно Умное определение краткосрочных и долгосрочных трендов Настраиваемое расписание в зависимости от ваших торговых сессий Торговая страт
TW Wolf Martingale MT4
Altan Karakaya
Эксперты
TW Wolf Martingale MT4 – Продвинутый Grid Trading EA с интеллектуальным управлением рисками TW Wolf Martingale MT4 — это продвинутый Grid Trading EA и Forex Expert Advisor, разработанный для трейдеров, которым необходим полный контроль рисков, гибкое исполнение и профессиональное управление сделками в различных рыночных условиях. Этот Smart Grid EA сочетает структурированную grid-логику с передовыми инструментами управления рисками, позволяя адаптировать систему к различным торговым инструмент
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Индикаторы
TW Trend Sniper: Лучшая трендовая стратегия Индикатор TW Trend Sniper, использующий интеллектуальное сочетание передовых методов технического анализа, помогает вам точно определять рыночные тенденции и получать своевременные сигналы для прибыльных сделок. Запатентованная формула Trade Wizards, наряду с анализом Price Action, уровнями Фибоначчи и другими инструментами технического анализа, предоставляет вам точные и надежные торговые сигналы. Этот индикатор является результатом совместных усили
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Индикаторы
TW Trend Scalper Indicator: TW Scalper Shoot предлагает вам уникальный опыт торговли, используя новейшие торговые стратегии и технологии искусственного интеллекта. Этот продукт соответствует разнообразным потребностям скальпирующих трейдеров, предоставляя две различные категории сигналов: Проверьте этот исключительный продукт сегодня и начните свой уникальный опыт на пути к тому, чтобы стать трендовым скальпером. Категории сигналов: 1. Долгосрочные и безопасные сигналы: Эти сигналы определя
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв