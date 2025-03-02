Meteoro

робот импульсной торговли созданный чтобы с дисциплиной и ясностью захватывать сильные движения
он входит только когда рынок печатает настоящую свечу силы
доминирующее тело контролируемая противоположная тень чтение объективное исполнение уверенное
никакой мишуры никаких внешних зависимостей без мартингейла без сетки

ПОЧЕМУ FORCE CANDLE PRO ВЫДЕЛЯЕТСЯ

он ищет момент когда энергия цены концентрируется в одной сильной свече
в такие моменты вероятность продолжения как правило растет
робот измеряет силу тела относительно atr оценивает качество тело к диапазону и проверяет контролируется ли противоположная тень
можно включить подтверждение пробоем недавнего максимума или минимума
в результате вы получаете чистые входы с контекстом и фокусом на захвате активной ноги движения

ДЛЯ КОГО ЭТО РЕШЕНИЕ

для трейдеров которые хотят понятные входы и меньше шума
для тех кто предпочитает легкий практичный советник без внешних библиотек
для тех кто хочет быстрый запуск со стоп лоссом и тейк профитом в пунктах
для тех кому нужна стабильность исполнения и простое управление риском

ЧТО ДЕЛАЕТ ЭТОТ СОВЕТНИК ОСОБЕННЫМ

одно решение на бар чтобы не переторговывать внутри свечи
возможность держать только одну позицию на инструмент и на magic
умное определение лота с автоматической подстройкой к свободной марже советник всегда стремится использовать максимально допустимый лот не нарушая правила маржи
соблюдение минимального уровня стопов инструмента автоматическая корректировка стоп лосса и тейк профита чтобы уменьшить отказы в исполнении
без dll без webrequest без трюков все прозрачно в журнале
простая и надежная архитектура удобна для тестов и для ежедневной работы

КАК МЫСЛИТ РОБОТ

ждет закрытия бара
измеряет тело свечи и сравнивает его с выбранным atr
проверяет отношение тело к диапазону чтобы обеспечить качество сигнала
проверяет противоположную тень чтобы избежать шумных свечей
если пробой включен требует чтобы закрытие превысило недавний максимум или минимум в заданном окне
когда все условия выполнены отправляет рыночный ордер с стоп лоссом и тейк профитом в пунктах соблюдая ограничения инструмента и вашу свободную маржу

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ

magic уникальный идентификатор на экземпляр для разделения сделок
lot fixed желаемый лот советник автоматически уменьшит его если маржи недостаточно
slippage points максимальное допустимое отклонение цены для рыночного исполнения
one position per symbol при включении держит только одну позицию на инструмент и magic
minimum bars for start минимальное количество баров на графике до начала работы

atr period базовый период для измерения волатильности
body atr mult минимальная сила тела в кратных atr рекомендованы значения между одна целая ноль десятых и одна целая пять десятых чтобы искать действительно сильные свечи
min body to range минимальное качество свечи тело деленное на полный диапазон чем выше тем более заполненной является свеча
max wick ratio максимальная противоположная тень как доля тела умеренные значения помогают отфильтровать свечи с выраженным отбоем
require breakout и breakout period подтверждение входа пробоем недавнего максимума или минимума в выбранном окне

sl points и tp points стопы и цели в пунктах ноль отключает настройте в соответствии с масштабом вашего инструмента

ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ С ЗАЩИТОЙ ОТ ОТСУТСТВИЯ СДЕЛОК

советник включает специальную защиту для стратегического тестера
если проходит много баров без сигнала он может один раз принудительно открыть сделку с ослабленными порогами всегда соблюдая маржу тестового счета
эта функция действует только в тестере не меняет логику в реальной торговле полезна для быстрой проверки исполнения и целостности настройки во время оптимизаций

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАЧАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

форекс и индексы
используйте body atr mult между одна целая ноль десятых и одна целая две десятых
min body to range между пятьдесят пять и шестьдесят пять процентов
max wick ratio между тридцать и сорок процентов
включите подтверждение пробоем с окном от двадцати до тридцати свечей
стоп лосс и тейк профит примерно одна и две величины atr соответственно

золото и крипто
используйте body atr mult между одна целая две десятых и одна целая пять десятых
min body to range между шестьдесят и семьдесят процентов
max wick ratio между двадцать пять и тридцать пять процентов
окно пробоя от тридцати до сорока свечей
стоп лосс около одной величины atr а тейк профит от двух до трех величин atr чтобы нацелиться на более длинные движения

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАЙМФРЕЙМЫ

начинайте с пять минут до один час
сопоставляйте стоп лосс и тейк профит с шкалой пунктов вашего инструмента
помните что у каждого инструмента свои спецификации пункт тик уровень стопов и минимальный лот подстраивайте значения под ваш контракт

ХОРОШИЕ ПРАКТИКИ

один инструмент на один график для аккуратного управления экземплярами
уникальный номер magic на каждый график и инструмент
сначала тестируйте на демо счете перед реальной торговлей
избегайте торговли в периоды новостей с высоким влиянием если ваш план риска не учитывает дополнительную волатильность
регулярно пересматривайте стоп лосс и тейк профит по мере изменения рыночных условий

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ

советник force candle pro mt5 готовый к использованию
предложенные пресеты для консервативного и направленного профилей
поддержка через сообщения на портале mql пять по вопросам настройки

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОДАЕТСЯ

потому что это язык трейдеров которые ценят ясность
он не обещает чудес не использует хитрые приемы не складывает ордера в сетку не удваивает лот после убытков
вход выполняется когда цена показывает реальную энергию выход по стоп лоссу и тейк профиту которые вы задали
это снижает шум и помогает сосредоточиться на исполнении и риске

КАК ПОСТАВИТЬ СОВЕТНИК НА ГРАФИК

откройте график нужного инструмента
выберите таймфрейм
перетащите советник на график
установите lot fixed стоп лосс и тейк профит
отрегулируйте body atr mult min body to range max wick ratio
при необходимости включите require breakout и задайте breakout period
подтвердите и позвольте роботу работать бар за баром

ВАЖНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

расчет лота с учетом минимального максимального и шага лота инструмента
проверка свободной маржи перед отправкой ордера
автоматическая корректировка стоп лосса и тейк профита для соблюдения уровня стопов инструмента
нормализация цены и объема по количеству знаков инструмента
четкий лог для аудита и устранения неполадок

КОГДА ЭТОТ СОВЕТНИК ПОЛЕЗЕН

в направленные дни с широкими и заполненными свечами
на пробоях которые подтверждают продолжение тренда
на инструментах с хорошей ликвидностью и выраженной тенденцией

КОГДА НУЖНА ОСТОРОЖНОСТЬ

в длительных консолидациях с большим количеством теней
вокруг новостей с неустойчивой волатильностью
на инструментах с переменным спредом и частыми расширениями планируйте стоп лосс и тейк профит с запасом

СТРАТЕГИЯ В ОДНОЙ ФРАЗЕ

терпеливо ждать свечу силы и входить с определенным риском и понятной целью

ГАРАНТИЯ ПРОЗРАЧНОСТИ

без dll
без webrequest
без мартингейла
без сетки
одно решение на бар
опционально только одна позиция на инструмент и на magic

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

если вам нужен импульсный советник с критериями и простотой force candle pro mt5 создан для вас
он сочетает четкие правила надежное исполнение и объективные входные параметры чтобы вы могли тестировать настраивать и дисциплинированно применять подход на основе свечи силы
начните с демо подстройте под ваш инструмент и переходите к реальной торговле ответственно
покупайте сейчас и позвольте роботу чтения силы работать на вас

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

торговля на финансовых рынках связана с риском
прошлые результаты не гарантируют будущие
используйте управление риском соответствующее вашему профилю
перед реальной торговлей протестируйте на демо счете

