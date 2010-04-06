TW Trend Hunter MT5

TW Trend Hunter MT5 – Asesor Experto de Escalping de Alta Precisión para Oro y Estrategias de Tendencia  


TW Trend Hunter MT5 no es un bot de trading promedio; es un Asesor Experto sofisticado y probado en el campo, diseñado para sobresalir en mercados volátiles aprovechando señales de tendencia claras y una estricta gestión de riesgos.


Características destacadas:

  1. Ejecuta solo una operación a la vez para un mejor control del riesgo
  2. Reconocimiento inteligente de tendencias en niveles a corto y largo plazo
  3. Programación flexible de sesiones de trading para coincidir con su estrategia
  4. Totalmente enfocado en estrategias impulsadas por tendencias
  5. Gestión completa del riesgo con Take Profit y Stop Loss
  6. El stop loss permanece oculto y completamente regulado
  7. Resultados probados: ~85% de tasa de ganancia y hasta un 20% de crecimiento del capital
  8. Gestión de drawdown ajustada para la seguridad del portafolio
  9. Configuración simple, actualizaciones gratuitas y soporte dedicado incluidos


Ya sea que esté comenzando o sea un trader experimentado, TW Trend Hunter MT5 ofrece una ventaja confiable en el scalping de oro y sistemas de trading basados en tendencias.


Configuraciones óptimas para un rendimiento máximo:

  • Broker: elija uno con spreads consistentemente bajos
  • Tipo de cuenta: se recomienda ECN o ECN_Pro
  • Balance inicial mínimo: $2000
  • Apalancamiento: mínimo de 1:500
  • Mejor emparejado con XAUUSD y pares de divisas principales
  • Se requiere VPS para operación ininterrumpida 24/7


Para obtener una guía completa de configuración y uso, consulte nuestro tutorial integral y videos explicativos.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412


