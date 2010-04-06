TW Trend Hunter MT5
- Asesores Expertos
- Altan Karakaya
- Versión: 2.13
- Actualizado: 5 octubre 2025
- Activaciones: 20
TW Trend Hunter MT5 – Asesor Experto de Escalping de Alta Precisión para Oro y Estrategias de Tendencia
TW Trend Hunter MT5 no es un bot de trading promedio; es un Asesor Experto sofisticado y probado en el campo, diseñado para sobresalir en mercados volátiles aprovechando señales de tendencia claras y una estricta gestión de riesgos.
- Ejecuta solo una operación a la vez para un mejor control del riesgo
- Reconocimiento inteligente de tendencias en niveles a corto y largo plazo
- Programación flexible de sesiones de trading para coincidir con su estrategia
- Totalmente enfocado en estrategias impulsadas por tendencias
- Gestión completa del riesgo con Take Profit y Stop Loss
- El stop loss permanece oculto y completamente regulado
- Resultados probados: ~85% de tasa de ganancia y hasta un 20% de crecimiento del capital
- Gestión de drawdown ajustada para la seguridad del portafolio
- Configuración simple, actualizaciones gratuitas y soporte dedicado incluidos
Ya sea que esté comenzando o sea un trader experimentado, TW Trend Hunter MT5 ofrece una ventaja confiable en el scalping de oro y sistemas de trading basados en tendencias.
- Broker: elija uno con spreads consistentemente bajos
- Tipo de cuenta: se recomienda ECN o ECN_Pro
- Balance inicial mínimo: $2000
- Apalancamiento: mínimo de 1:500
- Mejor emparejado con XAUUSD y pares de divisas principales
- Se requiere VPS para operación ininterrumpida 24/7
Para obtener una guía completa de configuración y uso, consulte nuestro tutorial integral y videos explicativos.