TW Trend Hunter MT5
- Experts
- Altan Karakaya
- 버전: 2.13
- 업데이트됨: 5 10월 2025
- 활성화: 20
TW Trend Hunter MT5 – 금 및 트렌드 전략을 위한 고정밀 스캘핑 EA
TW Trend Hunter MT5는 일반적인 거래 봇이 아닙니다. 명확한 트렌드 신호와 엄격한 리스크 관리를 활용하여 변동성이 큰 시장에서 우수한 성과를 낼 수 있도록 구축된 정교하고 현장 테스트된 전문가 조언자입니다.
주요 특징:
- 더 나은 리스크 관리를 위해 한 번에 하나의 거래만 실행
- 단기 및 장기 수준에서의 스마트한 트렌드 인식
- 전략에 맞춘 유연한 거래 세션 일정 조정
- 트렌드 기반 전략에 완전히 집중
- 테이크 프로핏 및 스탑 로스를 통한 완전한 리스크 관리
- 스탑 로스는 숨겨져 있으며 완전히 규제됨
- 검증된 결과: 약 85%의 승률 및 최대 20%의 자본 성장
- 포트폴리오 안전을 위한 엄격한 드로우다운 관리
- 간단한 설정, 무료 업데이트 및 전담 지원 포함
초보자이든 경험이 풍부한 트레이더이든 TW Trend Hunter MT5는 금 스캘핑과 트렌드 기반 거래 시스템에서 신뢰할 수 있는 우위를 제공합니다.
최대 성능을 위한 최적 설정:
- 브로커: 지속적으로 낮은 스프레드를 가진 것을 선택
- 계좌 유형: ECN 또는 ECN_Pro 추천
- 최소 시작 잔고: $2000
- 레버리지: 최소 1:500
- XAUUSD 및 주요 외환 쌍과 가장 잘 조합됨
- 중단 없는 24/7 운영을 위한 VPS 필요
설정 및 사용에 대한 전체 가이드는 포괄적인 튜토리얼과 비디오 안내서를 참조하십시오.