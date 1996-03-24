TW Trend Hunter MT5
- Experts
- Altan Karakaya
- Version: 2.3
- Mise à jour: 6 août 2025
- Activations: 15
TW Trend Hunter MT5 – Expert Advisor de Scalping de Haute Précision pour l'Or et les Stratégies de Tendance
TW Trend Hunter MT5 n'est pas un bot de trading ordinaire - c'est un Expert Advisor sophistiqué, testé sur le terrain, conçu pour exceller sur des marchés volatils en exploitant des signaux de tendance clairs et une gestion stricte des risques.
- Exécute une seule transaction à la fois pour un meilleur contrôle des risques
- Reconnaissance intelligente des tendances à la fois à court et à long terme
- Planification flexible des sessions de trading pour correspondre à votre stratégie
- Entièrement axé sur les stratégies basées sur les tendances
- Gestion complète des risques avec Take Profit et Stop Loss
- Le Stop Loss reste caché et entièrement régulé
- Résultats prouvés : ~85 % de taux de réussite et jusqu'à 20 % de croissance du capital
- Gestion stricte des drawdowns pour la sécurité du portefeuille
- Configuration simple, mises à jour gratuites et support dédié inclus
Que vous soyez débutant ou déjà un trader expérimenté, TW Trend Hunter MT5 vous offre un avantage fiable dans le scalping de l'or et les systèmes de trading basés sur les tendances.
- Courtier : Choisissez-en un avec des spreads constamment bas
- Type de compte : ECN ou ECN_Pro recommandé
- Solde de départ minimum : 2000 $
- Effet de levier : minimum de 1:500
- Mieux associé avec XAUUSD et les principales paires de devises
- VPS requis pour un fonctionnement ininterrompu 24/7
Pour un guide complet sur la configuration et l'utilisation, consultez notre tutoriel complet et nos vidéos explicatives.