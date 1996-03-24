TW Trend Hunter MT5


TW Trend Hunter MT5 – Expert Advisor de Scalping de Haute Précision pour l'Or et les Stratégies de Tendance  


TW Trend Hunter MT5 n'est pas un bot de trading ordinaire - c'est un Expert Advisor sophistiqué, testé sur le terrain, conçu pour exceller sur des marchés volatils en exploitant des signaux de tendance clairs et une gestion stricte des risques.


Caractéristiques mises en avant :

  1. Exécute une seule transaction à la fois pour un meilleur contrôle des risques
  2. Reconnaissance intelligente des tendances à la fois à court et à long terme
  3. Planification flexible des sessions de trading pour correspondre à votre stratégie
  4. Entièrement axé sur les stratégies basées sur les tendances
  5. Gestion complète des risques avec Take Profit et Stop Loss
  6. Le Stop Loss reste caché et entièrement régulé
  7. Résultats prouvés : ~85 % de taux de réussite et jusqu'à 20 % de croissance du capital
  8. Gestion stricte des drawdowns pour la sécurité du portefeuille
  9. Configuration simple, mises à jour gratuites et support dédié inclus


Que vous soyez débutant ou déjà un trader expérimenté, TW Trend Hunter MT5 vous offre un avantage fiable dans le scalping de l'or et les systèmes de trading basés sur les tendances.


Paramètres optimaux pour des performances maximales :

  • Courtier : Choisissez-en un avec des spreads constamment bas
  • Type de compte : ECN ou ECN_Pro recommandé
  • Solde de départ minimum : 2000 $
  • Effet de levier : minimum de 1:500
  • Mieux associé avec XAUUSD et les principales paires de devises
  • VPS requis pour un fonctionnement ininterrompu 24/7

Pour un guide complet sur la configuration et l'utilisation, consultez notre tutoriel complet et nos vidéos explicatives.



Produits recommandés
Ride Trend
Kambiz Shahriarynasab
Experts
Only gold and bitcoin can be profitable. Trade time is 30 minutes and trend time is 1 hour. You should check the efficiency of this robot at the end of three months. Strong trends make very good profits. There are many inputs for your personalization, but the best settings are defined by default. This indicator will have many updates and special settings will be added to it. You can contact us via Instagram, Telegram, WhatsApp, email or here. We are ready to answer you.
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Experts
INTRODUCTION Gold Rush Turbo – Ride the Fastest Wave of Gold Trading Experience the thrill of fast-paced gold trading. Gold Rush Turbo is a high-performance, medium-risk Expert Advisor designed for traders who thrive in dynamic market conditions. Built for aggressive scalping on XAUUSD (gold), it uses rapid market entries, tight stops, and momentum-based logic to capture short-term price movements. If you’re ready for high-speed decision-making, Gold Rush Turbo keeps your strategy sharp and your
Indicement MT5
Profalgo Limited
3.96 (24)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading profession
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
SuperTrend Fit for low Stagnation
Smarterbot Software
Experts
Cet outil de trading expert utilise l'indicateur SuperTrend avec une puissante métrique d'optimisation personnalisée pour aider les traders à trouver les meilleurs systèmes avec une faible stagnation et un fort bénéfice net. Les traders entrent en position (longue ou courte) lorsque la barre s'ouvre au-dessus ou en dessous de la ligne indicatrice. Vous pouvez sortir de la position lorsque le prix "inverse" son signal ou ne pas sortir et laisser la position se fermer en fonction des risques (pri
KongAI
Dragan Drenjanin
Experts
The Kong AI is a neural network expert advisor designed for trading crypto pairs. Default settings can be used for trading the BTCUSD currency pair on the H4 timeframe. The robot is cutting-edge technology that allows training the NN network on historical data and live data during application initialization. In both cases, the robot creates a database to store the acquired data for later use. The robot offers various features, such as working with all types of orders, including market, stop, and
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Experts
Le S&P 500 Scalper Advisor est un outil innovant conçu pour les traders souhaitant trader avec succès l'indice S&P 500. Cet indice est l'un des indicateurs les plus utilisés et les plus prestigieux du marché boursier américain, regroupant les 500 plus grandes entreprises des États-Unis. Particularités : Solutions de trading automatisées :       Le conseiller s'appuie sur des algorithmes avancés et des analyses techniques pour adapter automatiquement la stratégie aux conditions changeantes du mar
Max ScalperSpeed MT5
Paranchai Tensit
Experts
Max ScalperSpeed MT5   is a fully automated expert advisor. This system has been developed to improve the efficiency of generating more returns. Rely on scalping trading strategies and recovery strategies with appropriate trading frequencies, and also able to work well in all market conditions, whether trend or sideways, able to trade full time in all conditions. Enable or disable news filtering according to user needs. Added a proportional lot size adjustment function, where users can choose t
HAP Elhamed
Amirali Abazar
Experts
H_ap_sp EA is based on detection of spike trading algorithm and pending position strategy to EURUSD in M5 timeframe. I have developed H_ap_sp EA during 2022 and I have finished it at the end of 2022. I have been using H_ap_sp EA on REAL MONEY TEST since the beginning of 2023. As you may know real database and demo database are not exactly same, I have tested it on real account and it works on real account. Using H_ap_sp EA in your account is very easy: drag and drop on eurusd M5, then you will
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.65 (34)
Experts
PROMOTION DE LANCEMENT : Seul un nombre très limité d'exemplaires sera disponible au prix actuel ! Prix ​​final : 999$ NOUVEAU (à partir de 349$) --> OBTENEZ 1 EA GRATUITEMENT (pour 2 numéros de compte commercial). Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Bienvenue sur BITCOIN REAPER !   Après l'énorme succès du Gold Reaper, j'ai décidé qu'il était temps d'appliquer les mêmes principes gagnants au mar
TSageHuz Gold
Nguyen Trung Khiem
Experts
Important Note: “This EA is designed for Gold as our testing focused primarily on Gold. You may use it on other forex symbols, but you will need to find suitable settings for them. It may not work effectively on indices or other commodities.” No Expert Advisor (EA) can guarantee consistent long-term profits. However, "tSageHuz v10 - Scalper Trading EA for Gold" has been rigorously backtested from January 1, 2024, to October 31, 2024, showing consistent profitability. Starting with a $100 balance
Magic Grid MT5
Aliaksandr Charkes
4.14 (7)
Experts
Magic Grid MT5 is a non-indicator Expert Advisor using a grid strategy (on a hedging account). The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically (once at the beginning of the trade).   The robot can trade on any timeframe, on any currency pair, on several currency pairs,
Queen Of Gold
Antoine Melhem
Experts
Queen Of Gold — EA automatisé pour XAUUSD M30 Queen Of Gold est un Expert Advisor entièrement automatisé pour XAUUSD en M30. Il utilise une logique de price action structurée avec des contrôles de risque optionnels pour aider à gérer le drawdown. Le système fonctionne sans indicateurs ni signaux externes, en se basant sur le mouvement réel du marché. Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2321205 Fonctionnalités principales : Logique de trading basée sur le prix, sans indicateurs Mo
Future EA MT5
Mansour Babasafary
3.33 (6)
Experts
This expert is the newest expert of our team. We want to implement the latest market strategies in it. A long-term project of several years If you want to be a partner in the development of this expert, you can buy it at a very low price. An expert based on mixed strategies We will combine several strategies in this expert Price action, patterns, waves, maybe even artificial intelligence and... Attributes of Version 1.0: Can be used in the GBPUSD and USDCHF , AUDUSD currency pairs Can be used
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Master Gold Scapler EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
3 (2)
Experts
Master Gold Scalper EA is an EA combo 4 strategy: STRATEGY_1: STOCH+MA This is a simple Forex Scalping strategy using the EMA200 and Stochastic indicators to trade buying or selling together. STRATEGY_2: 2MA+STOCH This is a scalping system dedicated to Gold, which combines two indicators:   Stochastic indicators   and 2MA with the aim of finding entry points according to current trends. STRATEGY_3: MACD Scalping strategy using trendlines and MACD indicators STRATEGY_4: WPR Indicator: Willia
Average EA MT5
Kenan Gokbak
Experts
It has a strategy developed by using the Relative Strength Index, Stotastic Oscillator, William's Percent Range and De Marker oscillators together. It gives the best results in EURUSD , EURCAD , EURAUD , USDCHF , AUDCAD , AUDCHF parities. It can operate at major parities.  It operates in the H1 period.  Recommended starting balance is $1000. You can also start with $100, but the risk level should be kept low.  Recommended TakeProfitLevel is between (10-50). Recommended StopLossLevel is between
Neuron Net GOLD
Sugianto
4.6 (10)
Experts
Neuron Net GOLD is an integration of the Python programming language, deep learning machine and mql5 code to be able to predict XAUUSD price movements so as to produce entries and exits based on artificial intelligence. How it works: At the start of asian session, Neuron Net Gold will carry out analysis based on historical data and predict gold price movements.  If the price prediction is up, Neuron Net Gold will take a long position, and vice versa.  Neuron Net Gold will close the position au
BTC Scalper King
Soraya Bahlekeh
Experts
BTC Scalper King – Scalping de Précision pour l’Ère du Bitcoin BTC Scalper King   est un Expert Advisor (EA) de scalping de pointe conçu exclusivement pour le marché rapide et fortement volatil du Bitcoin.  Que le marché soit haussier ou baissier, BTC Scalper King suit une stratégie éprouvée qui s’adapte aux conditions en temps réel. L’EA détecte et met à jour automatiquement les signaux d’achat/vente, identifie les configurations à haute probabilité et exécute plusieurs trades stratégiques av
Universal Auto Dynamic Engine
Norapan Tonphim
Experts
GAPHUNTERVIP — The Institutional Edge EA Exploit the system. Don't play by its rules. Tagline A professional-grade AI agent designed to exploit market inefficiencies like Stop Hunts & FVGs with institutional-level risk management and exceptionally low drawdown. Stop Trading Like Retail. Start Thinking Like a Hacker. Are you tired of your stop loss being hunted, only for price to reverse moments later? This isn’t a coincidence. It’s the market’s built-in mechanism to engineer liquidit
TrendPulse Engulf EA
Berke Kadir Sinapli
Experts
RSI SMA Engulfing EA Trading automatique basé sur RSI, SMA et figure Engulfing Résumé de la stratégie Vérification de tendance (SMA) Prix au-dessus de la SMA → tendance haussière Prix en-dessous de la SMA → tendance baissière Filtre de momentum (RSI) RSI > 50 en tendance haussière → ACHAT seulement RSI < 50 en tendance baissière → VENTE seulement Figure Engulfing Bougie actuelle englobe complètement la précédente → confirmation de renversement Entrée & Sortie L’EA ouvre une position lorsque
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
3.33 (3)
Experts
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
Neopips Engine EA
Md Billal Hossain
Experts
NeoPips Engine EA – La révolution ultime du trading est arrivée ! « Le véritable pouvoir du trading réside dans la capacité à voir ce que les autres ne voient pas. NeoPips Engine ne suit pas le marché, il le maîtrise.» À propos de NeoPips Engine EA : Votre allié pour un trading intelligent NeoPips Engine EA n'est pas un robot de trading ordinaire. C'est un expert advisor multidimensionnel, optimisé par l'IA, conçu pour les traders exigeant précision, adaptabilité et performance à long
BB King
Khima Gorania
Experts
BB King EA for MT5 BB King Expert Advisor uses a simple reversal strategy using Bollinger Bands and trend detection. It is designed to be easily used by newbies with very few parameters. Please try the demo and leave feedback.You will need to optimize it for the pair you wish to trade. Minimum deposit: $100 per lot size of 0.01 per currency pair. Risk Management There is NO Stop Loss or Take Profit set for each order placed. Stop Loss and Take Profit are controlled by the Input Variables. Stop
King of Trades
Renato Takahashi
Experts
Let the KING trades!!! KING of TRADES  is a trading system that can be optimized according to: - Trend indicator:  Ichimoku Kinko Hyo (either in different timeframe) - Trigger system:  Fractals - Filter - trade in:  Stochastic Oscillator (values and upper and lower limits) - Stops definition:  ATR (period and long and short takeprofit and stoploss) - General:  magic number, autolot (% balance), symbol digits, max spread and max number of openned orders Default configuration on EURUSD, H1.
GoDarkSun
Hung Wen Lin
Experts
GoDaekSun 是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 多品種交易:   根據信號產生器做的交易 無華麗顯示面板:   將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 長期交易策略:  穩定的市場狀態時才會執行開單平倉 安全的風險控制:   在當前行情不例於持倉狀況時安全認損 不會早造成爆倉或是大量虧損 穩定的交易策略: 不存在高獲利比 交易過程穩定增加帳戶資金量 不參與高風險交易  環境 使用時間框 M15 建議交易品種 EURUSD GBPUSD EURGBP(品種必須列在報價清單上) 單一品種啟動資金使用1500美金即可運行 兩個品種建議使用3000美金 正式版可以交易多品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數
GoNewBig
Hung Wen Lin
Experts
GoNewBig 是根據信號產生器做出交易決定後再根據現有的資金量調整下單的單量  設計目的希望所有參與交易的交易者,都能夠獲取合理的利潤 值得注意的是,過去的歷史回測匯或許會有相當大的利潤發生.但是將來的行情型態是不可知的.所以不要盲目地相信EA會創造出絕對的利潤,但也不要一昧地認為自動交易就是不可取的 特點 自適應的交易信號: 根據市場狀況自動調節信號產生的條件 簡單的設定方式: 只需簡單的設定即可. 多品種交易:   根據信號產生器做交易 無華麗顯示面板:   將算力完全用在交易程序的計算 可以更高效續的執行工作 短期交易策略:  每周幾乎都會執行開單或是平倉 單品種年度交易約有一千筆 非常適合操盤或是代理人推薦給終端使用   安全的風險控制:   在當前行情不例於持倉狀況時安全認損 不會早造成爆倉或是大量虧損 環境 使用時間框 H1 建議交易品種 EURUSD GBPUSD EURGBP(品種必須列在報價清單上) 單一品種啟動資金使用1500美金即可運行 兩個品種建議使用3000美金 正式版可以交易多品種 購買或是測試可以聯繫我取得適當的參數 運行淨值保持在2500美
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT5 : Un robot de scalping professionnel pour l’or (XAUUSD) Vous cherchez un moyen intelligent et fiable de maximiser vos profits sur le marché de l’or ? TW Scalper Robot MT5 est un expert advisor puissant, spécialement conçu pour le scalping de l’or. En combinant trois indicateurs avancés avec des algorithmes de trading précis, il vous aide à capter les tendances du marché comme un professionnel. Avec ses stratégies intégrées de gestion du risque, chaque trade est exécuté en t
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Experts
TW Swing Trading EA: Robot de suivi de tendance Forex pour des profits constants TW Swing Trading EA est un robot de trading swing entièrement automatisé, spécialement conçu pour XAUUSD sur les unités de temps M30 et H1. Il utilise des filtres de tendance avancés, une logique de stop-loss adaptative et une protection intégrée du capital afin de maximiser la précision tout en minimisant le drawdown, offrant ainsi des performances constantes dans des conditions de marché changeantes. Pourquoi ch
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot vous offre une expérience de trading unique en utilisant les dernières stratégies de trading et la technologie d'intelligence artificielle. Ce produit répond aux divers besoins des traders scalpers en fournissant deux catégories distinctes de signaux : Testez ce produit exceptionnel aujourd'hui et commencez votre expérience unique vers devenir un scalper de tendances. De plus, recevez un produit d'une valeur de 37 $ en cadeau. Catégories de s
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Trend Sniper : la meilleure stratégie de tendance L'indicateur TW Trend Sniper, utilisant une combinaison intelligente de techniques d'analyse technique avancées, vous aide à identifier avec précision les tendances du marché et à recevoir des signaux opportuns pour des transactions rentables. La formule exclusive de Trade Wizards, ainsi que l'analyse Price Action, les niveaux de Fibonacci et d'autres outils d'analyse technique, vous fournissent des signaux de trading précis et fiables. Cet
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Indicateurs
TW Trend Sniper : la meilleure stratégie de tendance L'indicateur TW Trend Sniper, utilisant une combinaison intelligente de techniques d'analyse technique avancées, vous aide à identifier avec précision les tendances du marché et à recevoir des signaux opportuns pour des transactions rentables. La formule exclusive de Trade Wizards, ainsi que l'analyse Price Action, les niveaux de Fibonacci et d'autres outils d'analyse technique, vous fournissent des signaux de trading précis et fiables. Cet
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Trend Hunter MT4 – Le Super Scalper EA pour le Trading de l'Or et Basé sur la Tendance TW Trend Hunter MT4 n'est pas juste un autre robot de trading — c'est un système intelligent, éprouvé, conçu pour réussir sur des marchés volatils en s'appuyant sur des signaux de tendance clairs et une gestion rigoureuse du capital. Caractéristiques principales : Une seule position active à la fois Détection intelligente des tendances à court et long terme Planification personnalisable selon vos session
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
Cet assistant de nouvelles est conçu pour obtenir les événements économiques dont les traders ont besoin à partir des principales sources de publication, qui publient des nouvelles en temps réel sur la base du Market Watch du terminal avec des filtres variés et simples. Les traders du Forex utilisent des indicateurs macroéconomiques pour prendre des décisions éclairées concernant l’achat et la vente de devises. Par exemple, si un trader estime que l’économie américaine va croître plus rapideme
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Volume Signal Pro MT5 , exploitant des technologies d’IA avancées et des algorithmes intelligents propriétaires, vous permet de trader sur le marché de l’or avec une plus grande confiance et vous offre une expérience de trading unique et inégalée. Vous recherchez des signaux de trading très précis et exceptionnels sur le marché de l’or ? Avec TW Volume Signal Pro MT5 , vous pouvez devenir un trader professionnel et réussir brillamment dans le marché de l’or. Alors, essayez-le gratuitement !
TW Session
Altan Karakaya
Indicateurs
Ce produit est conçu pour afficher les sessions de trading de 15 pays en fonction du fuseau horaire de votre serveur de courtier et de divers modes d'affichage en fonction des paramètres souhaités pour éviter la congestion des graphiques et la possibilité de définir une session avec l'heure souhaitée par l'utilisateur. Le soleil ne se couche jamais sur le marché des changes, mais son rythme danse au rythme de séances de trading distinctes. Comprendre ces sessions, leurs chevauchements et leurs
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
Ce produit est conçu pour afficher les sessions de trading de 15 pays en fonction du fuseau horaire de votre serveur de courtier et de divers modes d'affichage en fonction des paramètres souhaités pour éviter la congestion des graphiques et la possibilité de définir une session avec l'heure souhaitée par l'utilisateur. Le soleil ne se couche jamais sur le marché des changes, mais son rythme danse au rythme de séances de trading distinctes. Comprendre ces sessions, leurs chevauchements et leurs
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Volume Signal Pro MT4 , exploitant des technologies d’IA avancées et des algorithmes intelligents propriétaires, vous permet de trader sur le marché de l’or avec une plus grande confiance et vous offre une expérience de trading unique et inégalée. Vous recherchez des signaux de trading très précis et exceptionnels sur le marché de l’or ? Avec   TW Volume Signal Pro MT4 , vous pouvez devenir un trader professionnel et réussir brillamment dans le marché de l’or. Alors, essayez-le gratuitement
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
support resistance levels indicator   mt4: Cet outil est un indicateur multi-temporels qui identifie et trace les lignes de support et de résistance, ainsi que les niveaux de Fibonacci, sur un graphique avec la même précision que l'œil humain. Les niveaux de support et de résistance TW pour le forex disposent d'un algorithme complexe qui scanne le graphique pour identifier les niveaux précédents de stabilisation des prix et de rebond, en enregistrant le nombre de touches. Êtes-vous fatigué de
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Indicateurs
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot vous offre une expérience de trading unique en utilisant les dernières stratégies de trading et la technologie d'intelligence artificielle. Ce produit répond aux divers besoins des traders scalpers en fournissant deux catégories distinctes de signaux : Testez ce produit exceptionnel aujourd'hui et commencez votre expérience unique vers devenir un scalper de tendances. De plus, recevez un produit d'une valeur de 37 $ en cadeau. Catégories de s
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Scalper Robot MT4 : Un Expert Advisor de Scalping Professionnel : Vous recherchez une solution professionnelle pour une rentabilité rapide et intelligente sur le marché de l'or ? Le robot TW Scalper, un bot de scalping spécialisé, combine 3 indicateurs avancés et des algorithmes de trading précis pour vous aider à devenir un véritable chasseur de tendances. Grâce à des stratégies avancées de gestion des risques, ce robot exécute vos positions avec une protection totale. Cadeau Spécial : Ave
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Experts
TW Sniper EA – Gold Scalping Expert Advisor for XAUUSD Trend Trading TW Sniper EA MT4 est un Expert Advisor Forex avancé pour le trading de l’or, conçu avec une logique basée sur les tendances afin d’assurer des performances stables même dans des conditions de marché très volatiles. Ce puissant robot de scalping sur l’or se concentre sur le trading de XAUUSD pendant les sessions clés, garantissant une croissance constante tout en maintenant un contrôle strict des risques et une gestion professio
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Indicateurs
support resistance levels indicator   mt5: Cet outil est un indicateur multi-temporels qui identifie et trace les lignes de support et de résistance, ainsi que les niveaux de Fibonacci, sur un graphique avec la même précision que l'œil humain. Les niveaux de support et de résistance TW pour le forex disposent d'un algorithme complexe qui scanne le graphique pour identifier les niveaux précédents de stabilisation des prix et de rebond, en enregistrant le nombre de touches. Êtes-vous fatigué de
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis