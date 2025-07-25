Торгует "ИИ".

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Советы от "ИИ" в реальном времени - на основе предоставленного графика. Посмотрим чего он может. Скорей всего - ничего. Зато интересно. ИМХО

1. Текущая ситуация:

  • Цена: 108,302.7 USDT.

  • Изменение за 24ч: +0.19% (незначительный рост).

  • Диапазон за 24ч: 107,434.3 (минимум) — 109,221.6 (максимум).

  • Объем торгов: Высокий (695,296,959.44 USDT), что указывает на активность рынка.

  • Скользящие средние (MA):

    • MA5: 108,392.4 (близко к текущей цене).

    • MA10: 108,154.9 (поддержка).

    • MA20 и MA30: 106,633.0 и 106,694.5 (значительные уровни поддержки ниже).

2. Возможные стратегии:

  • Пробой диапазона:

    • Если цена преодолеет 109,221.6 (24ч максимум), можно рассмотреть вход в лонг с целями 110,000–111,000 USDT. Стоп-лосс ниже 108,000.

    • Если цена упадет ниже 107,434.3 (24ч минимум), возможен шорт с целями 106,700–106,000 USDT (уровни MA20 и MA30). Стоп-лосс выше 108,000.

  • Торговля от уровней MA:

    • Текущая цена близка к MA5 и MA10. Если цена отскочит от MA10 (108,154.9) с подтверждением (например, увеличением объема), можно войти в лонг.

    • Если цена跌破 MA10, возможен тест MA20 (106,633.0) — здесь можно искать точки для покупки.

  • Скальпинг (на малых таймфреймах):

    • Используйте 5M или 15M графики для торговли внутри диапазона 107,434–109,221. Покупать у нижней границы, продавать у верхней.

3. Дополнительные индикаторы:

  • Объем: Следите за увеличением объема при пробое уровней — это подтвердит силу движения.

  • Процентная ставка: Дневная ставка (0.0028%) низкая, что не оказывает значительного влияния на краткосрочную торговлю.

4. Риски:

  • Рынок BTC может быть волатильным. Всегда используйте стоп-лосс.

  • Если цена долго консолидируется в узком диапазоне (например, 108,000–108,500), возможен резкий breakout — будьте готовы к быстрой реакции.

5. Рекомендация:

  • Сейчас: Цена в середине диапазона. Лучше ждать четкого сигнала (пробой или отскок от ключевых уровней).

  • Для агрессивных трейдеров: Можно попробовать скальпировать с малыми целями (100–200 USDT на 1 BTC).

Итог: Торгуйте осторожно, учитывая ключевые уровни и объем. Предпочтительны пробойные стратегии или отскоки от MA.

 
Продолжайте вести наблюдение. Скромно вклинюсь, я подобным образом торгую последний месяц. Предварительно создал "Агента" который молча делает что надо после получения скриншотом с 3х разных ТФ. Получаю либо Лонг, либо Шорт либо ждем. Морали и прочее убрал. Суммарно я в не большом плюсе, торгую сеткой и ИИ на это же настроил.
 
Dmitriy Skub:

Советы от "ИИ" в реальном времени - на основе предоставленного графика. Посмотрим чего он может. Скорей всего - ничего. Зато интересно. ИМХО

1. Текущая ситуация:

  • Цена: 108,302.7 USDT.

  • Изменение за 24ч: +0.19% (незначительный рост).

  • Диапазон за 24ч: 107,434.3 (минимум) — 109,221.6 (максимум).

  • Объем торгов: Высокий (695,296,959.44 USDT), что указывает на активность рынка.

  • Скользящие средние (MA):

    • MA5: 108,392.4 (близко к текущей цене).

    • MA10: 108,154.9 (поддержка).

    • MA20 и MA30: 106,633.0 и 106,694.5 (значительные уровни поддержки ниже).

2. Возможные стратегии:

  • Пробой диапазона:

    • Если цена преодолеет 109,221.6 (24ч максимум), можно рассмотреть вход в лонг с целями 110,000–111,000 USDT. Стоп-лосс ниже 108,000.

    • Если цена упадет ниже 107,434.3 (24ч минимум), возможен шорт с целями 106,700–106,000 USDT (уровни MA20 и MA30). Стоп-лосс выше 108,000.

  • Торговля от уровней MA:

    • Текущая цена близка к MA5 и MA10. Если цена отскочит от MA10 (108,154.9) с подтверждением (например, увеличением объема), можно войти в лонг.

    • Если цена跌破 MA10, возможен тест MA20 (106,633.0) — здесь можно искать точки для покупки.

  • Скальпинг (на малых таймфреймах):

    • Используйте 5M или 15M графики для торговли внутри диапазона 107,434–109,221. Покупать у нижней границы, продавать у верхней.

3. Дополнительные индикаторы:

  • Объем: Следите за увеличением объема при пробое уровней — это подтвердит силу движения.

  • Процентная ставка: Дневная ставка (0.0028%) низкая, что не оказывает значительного влияния на краткосрочную торговлю.

4. Риски:

  • Рынок BTC может быть волатильным. Всегда используйте стоп-лосс.

  • Если цена долго консолидируется в узком диапазоне (например, 108,000–108,500), возможен резкий breakout — будьте готовы к быстрой реакции.

5. Рекомендация:

  • Сейчас: Цена в середине диапазона. Лучше ждать четкого сигнала (пробой или отскок от ключевых уровней).

  • Для агрессивных трейдеров: Можно попробовать скальпировать с малыми целями (100–200 USDT на 1 BTC).

Итог: Торгуйте осторожно, учитывая ключевые уровни и объем. Предпочтительны пробойные стратегии или отскоки от MA.

Суппер! ) я тоже ему запросы кидал ранее щас время нет - ему данные он вход и я сам по рынку вхожу внутри дня со СЛ и ТР - было несколько сделок и все по ТР н е  большому...)

 
Roman Shiredchenko #:

Суппер! ) я тоже ему запросы кидал ранее щас время нет - ему данные он вход и я сам по рынку вхожу внутри дня со СЛ и ТР - было несколько сделок и все по ТР н е  большому...)

В данном случае, на вход подается только картинка. Все рекомендации - на основании только ее.
 
Petr Zharuk #:
Продолжайте вести наблюдение. Скромно вклинюсь, я подобным образом торгую последний месяц. Предварительно создал "Агента" который молча делает что надо после получения скриншотом с 3х разных ТФ. Получаю либо Лонг, либо Шорт либо ждем. Морали и прочее убрал. Суммарно я в не большом плюсе, торгую сеткой и ИИ на это же настроил.
Думаю ТФ мне надо понизить - а то ждать долго результатов.
 
Dmitriy Skub #:
подается

это суппер! надо продолжать! я ему тоже подавал картинку - скрин с экрана....

и спец ограничивал его желательно краткосрок писал...

а у каких есть доступ (видимо уже платных) в гугл табл эксель?

 
Dmitriy Skub #:
Думаю ТФ мне надо понизить - а то ждать долго результатов.

да я ему кормил М 5. И запрашивал и ТР и СЛ (неделю назад - данные свежие) )

 
лучше всего ИИ заставить новости анализировать экономические, а не график, для графика инструментов анализа и так с избытком, а вот по новостным событиям анализ от ИИ был бы полезен
 
Aleksey Semenov #:
лучше всего ИИ заставить новости анализировать экономические, а не график, для графика инструментов анализа и так с избытком, а вот по новостным событиям анализ от ИИ был бы полезен

а лучше читать ленту Трампа, как только появилось новое сообщение = стоп-торговля на 2 дня :)

 
Aleksey Semenov #:
лучше всего ИИ заставить новости анализировать экономические, а не график, для графика инструментов анализа и так с избытком, а вот по новостным событиям анализ от ИИ был бы полезен

кстати - интересный заход  - на фундамент его натравить.... )

 

Пробой диапазона:

  • Если цена преодолеет 109,221.6 (24ч максимум), можно рассмотреть вход в лонг с целями 110,000–111,000 USDT. Стоп-лосс ниже 108,000.

1. Отработался данный сценарий. 109221.6 -> 111000.0

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