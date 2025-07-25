Торгует "ИИ".
Советы от "ИИ" в реальном времени - на основе предоставленного графика. Посмотрим чего он может. Скорей всего - ничего. Зато интересно. ИМХО
1. Текущая ситуация:
-
Цена: 108,302.7 USDT.
-
Изменение за 24ч: +0.19% (незначительный рост).
-
Диапазон за 24ч: 107,434.3 (минимум) — 109,221.6 (максимум).
-
Объем торгов: Высокий (695,296,959.44 USDT), что указывает на активность рынка.
-
Скользящие средние (MA):
-
MA5: 108,392.4 (близко к текущей цене).
-
MA10: 108,154.9 (поддержка).
-
MA20 и MA30: 106,633.0 и 106,694.5 (значительные уровни поддержки ниже).
-
2. Возможные стратегии:
-
Пробой диапазона:
-
Если цена преодолеет 109,221.6 (24ч максимум), можно рассмотреть вход в лонг с целями 110,000–111,000 USDT. Стоп-лосс ниже 108,000.
-
Если цена упадет ниже 107,434.3 (24ч минимум), возможен шорт с целями 106,700–106,000 USDT (уровни MA20 и MA30). Стоп-лосс выше 108,000.
-
-
Торговля от уровней MA:
-
Текущая цена близка к MA5 и MA10. Если цена отскочит от MA10 (108,154.9) с подтверждением (например, увеличением объема), можно войти в лонг.
-
Если цена跌破 MA10, возможен тест MA20 (106,633.0) — здесь можно искать точки для покупки.
-
-
Скальпинг (на малых таймфреймах):
-
Используйте 5M или 15M графики для торговли внутри диапазона 107,434–109,221. Покупать у нижней границы, продавать у верхней.
-
3. Дополнительные индикаторы:
-
Объем: Следите за увеличением объема при пробое уровней — это подтвердит силу движения.
-
Процентная ставка: Дневная ставка (0.0028%) низкая, что не оказывает значительного влияния на краткосрочную торговлю.
4. Риски:
-
Рынок BTC может быть волатильным. Всегда используйте стоп-лосс.
-
Если цена долго консолидируется в узком диапазоне (например, 108,000–108,500), возможен резкий breakout — будьте готовы к быстрой реакции.
5. Рекомендация:
-
Сейчас: Цена в середине диапазона. Лучше ждать четкого сигнала (пробой или отскок от ключевых уровней).
-
Для агрессивных трейдеров: Можно попробовать скальпировать с малыми целями (100–200 USDT на 1 BTC).
Итог: Торгуйте осторожно, учитывая ключевые уровни и объем. Предпочтительны пробойные стратегии или отскоки от MA.
Суппер! ) я тоже ему запросы кидал ранее щас время нет - ему данные он вход и я сам по рынку вхожу внутри дня со СЛ и ТР - было несколько сделок и все по ТР н е большому...)
Продолжайте вести наблюдение. Скромно вклинюсь, я подобным образом торгую последний месяц. Предварительно создал "Агента" который молча делает что надо после получения скриншотом с 3х разных ТФ. Получаю либо Лонг, либо Шорт либо ждем. Морали и прочее убрал. Суммарно я в не большом плюсе, торгую сеткой и ИИ на это же настроил.
подается
это суппер! надо продолжать! я ему тоже подавал картинку - скрин с экрана....
и спец ограничивал его желательно краткосрок писал...
а у каких есть доступ (видимо уже платных) в гугл табл эксель?
Пробой диапазона:
-
Если цена преодолеет 109,221.6 (24ч максимум), можно рассмотреть вход в лонг с целями 110,000–111,000 USDT. Стоп-лосс ниже 108,000.
1. Отработался данный сценарий. 109221.6 -> 111000.0
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Советы от "ИИ" в реальном времени - на основе предоставленного графика. Посмотрим чего он может. Скорей всего - ничего. Зато интересно. ИМХО
1. Текущая ситуация:
Цена: 108,302.7 USDT.
Изменение за 24ч: +0.19% (незначительный рост).
Диапазон за 24ч: 107,434.3 (минимум) — 109,221.6 (максимум).
Объем торгов: Высокий (695,296,959.44 USDT), что указывает на активность рынка.
Скользящие средние (MA):
MA5: 108,392.4 (близко к текущей цене).
MA10: 108,154.9 (поддержка).
MA20 и MA30: 106,633.0 и 106,694.5 (значительные уровни поддержки ниже).
2. Возможные стратегии:
Пробой диапазона:
Если цена преодолеет 109,221.6 (24ч максимум), можно рассмотреть вход в лонг с целями 110,000–111,000 USDT. Стоп-лосс ниже 108,000.
Если цена упадет ниже 107,434.3 (24ч минимум), возможен шорт с целями 106,700–106,000 USDT (уровни MA20 и MA30). Стоп-лосс выше 108,000.
Торговля от уровней MA:
Текущая цена близка к MA5 и MA10. Если цена отскочит от MA10 (108,154.9) с подтверждением (например, увеличением объема), можно войти в лонг.
Если цена跌破 MA10, возможен тест MA20 (106,633.0) — здесь можно искать точки для покупки.
Скальпинг (на малых таймфреймах):
Используйте 5M или 15M графики для торговли внутри диапазона 107,434–109,221. Покупать у нижней границы, продавать у верхней.
3. Дополнительные индикаторы:
Объем: Следите за увеличением объема при пробое уровней — это подтвердит силу движения.
Процентная ставка: Дневная ставка (0.0028%) низкая, что не оказывает значительного влияния на краткосрочную торговлю.
4. Риски:
Рынок BTC может быть волатильным. Всегда используйте стоп-лосс.
Если цена долго консолидируется в узком диапазоне (например, 108,000–108,500), возможен резкий breakout — будьте готовы к быстрой реакции.
5. Рекомендация:
Сейчас: Цена в середине диапазона. Лучше ждать четкого сигнала (пробой или отскок от ключевых уровней).
Для агрессивных трейдеров: Можно попробовать скальпировать с малыми целями (100–200 USDT на 1 BTC).
Итог: Торгуйте осторожно, учитывая ключевые уровни и объем. Предпочтительны пробойные стратегии или отскоки от MA.