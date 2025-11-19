Торгуй на валютном рынке Mосковской Биржи вместе с MetaTrader 5! - страница 2
Ничего там не видно (пусто),не открывается демо счёт
А что там есть кроме рубля?
Странно ,у меня нет,там пусто
У меня тоже пусто.
Может Мы что не так сделали?
Я зашел на сайт открытия (раньше). вдил Имя, фамилию, почту, телефон ( набор цифр написал т.к у меня нету российского номера) - на почту пришла ссылка для скачки, скачал, усановил. Установился фортсовый счет.
Если из терминала попытаться открыть новый демо-счет, то калонка "тип счета" совершенно пустая и неактивная. Счет не открывается.
Открытия у меня терминал установлен,я скачал новый дистрибутив который указан выше - но он явно не от Открытия ,он от Метаквотов ,даже без возможности выбрать язык(чисто англицкий :) . И в нём не возможно открыть демо счёт
Понял) Не заметил ссылку) Просто выработалась стойкая привычка не обращать внимание на все что похоже на баннер)
Скачал - все работает.
Понятно, значит только у меня проблемка с этим,где должно быть "moex" там совершенно пусто,никаких записей нет. У кого какие есть соображения по этому ,как мне исправить эту ситуацию?