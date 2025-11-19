Торгуй на валютном рынке Mосковской Биржи вместе с MetaTrader 5! - страница 2

server:
Ничего там не видно (пусто),не открывается демо счёт

видно 

 

 
VINIPUH:

видно 

 

Странно ,у меня нет,там пусто
 
А что там есть кроме рубля?
 
iTC:
А что там есть кроме рубля?
я с сайта открытия скачивал демку... то видны фьючи на: акции, дол\руб, золото, нефть...
[Удален]  
server:
Странно ,у меня нет,там пусто

У меня тоже пусто.

Может Мы что не так сделали?

Я зашел на сайт открытия (раньше). вдил Имя, фамилию, почту, телефон ( набор цифр написал т.к у меня нету российского номера) - на почту пришла ссылка для скачки, скачал, усановил. Установился фортсовый счет.

 Если из терминала попытаться открыть новый демо-счет, то  калонка "тип счета" совершенно пустая и неактивная. Счет не открывается. 

Edic:

У меня тоже пусто.

Может Мы что не так сделали?

Я зашел на сайт открытия (раньше). вдил Имя, фамилию, почту, телефон ( набор цифр написал т.к у меня нету российского номера) - на почту пришла ссылка для скачки, скачал, усановил. Установился фортсовый счет.

 Если из терминала попытаться открыть новый демо-счет, то  калонка "тип счета" совершенно пустая и неактивная. Счет не открывается. 

Открытия у меня терминал установлен,я скачал новый дистрибутив который указан выше - но он явно не от Открытия ,он от Метаквотов ,даже без возможности выбрать язык(чисто англицкий :)  . И в нём не возможно открыть демо счёт 
 
server:
Открытия у меня терминал установлен,я скачал новый дистрибутив который указан выше - но он явно не от Открытия ,он от Метаквотов ,даже без возможности выбрать язык(чисто англицкий :)  . И в нём не возможно открыть демо счёт 
Выберите тип "moex" в дистрибутиве по ссылке из первого сообщения и откройте демо-счет.
[Удален]  
server:
Открытия у меня терминал установлен,я скачал новый дистрибутив который указан выше - но он явно не от Открытия ,он от Метаквотов ,даже без возможности выбрать язык(чисто англицкий :)  . И в нём не возможно открыть демо счёт 
А что на московской бирже без знания английского никак... :-)
[Удален]  
server:
Открытия у меня терминал установлен,я скачал новый дистрибутив который указан выше - но он явно не от Открытия ,он от Метаквотов ,даже без возможности выбрать язык(чисто англицкий :)  . И в нём не возможно открыть демо счёт 

 Понял) Не заметил ссылку) Просто выработалась стойкая привычка не обращать внимание на все что похоже на баннер)

Скачал - все работает. 

 
Edic:

 Понял) Не заметил ссылку) Просто выработалась стойкая привычка не обращать внимание на все что похоже на баннер)

Скачал - все работает. 

Понятно, значит только у меня проблемка с этим,где должно быть  "moex"  там совершенно пусто,никаких записей нет. У кого какие есть соображения по этому ,как мне исправить эту ситуацию?

