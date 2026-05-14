Тики в реальном времени - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Честно говоря не понял, что именно вы хотели по этой ссылке чтобы я прочитал про ECN, тем более такого чего не было известно ранее )
Я хотел? Это вы что то хотели. )))
Вы не понимаете разницу между форекс и биржей, вот и дал вам ссылку.
Пожалуйста, не засоряйте биржевой раздел форексом.
Я хотел? Это вы что то хотели. )))
Вы не понимаете разницу между форекс и биржей, вот и дал вам ссылку.
Пожалуйста, не засоряйте биржевой раздел форексом.
Да я бы очень хотел чтобы люди умели понятно изъясняться, но это недостижимо, довольствуемся тем что есть.
Вы пожалуйста тоже не указывайте мне что делать, ок. И вы возможно тоже чего-то не понимаете, не думали? Взять хотя бы для чего вы запостили ссылку)
и ещё - Форекс здесь упоминаю в первую очередь не я, я вступаю в уже начатую дискуссию. Это во первых.
Во 2-х - кто-то разве запретил в биржевом разделе обсуждать сравнение разных рынков с биржевым?
и в 3-их - Давайте прекратим препинания аля лыжники vs сноубордитсы, или вы против?
Небольшие итоги с экспериментами по анализу тиков.
1. Обработчик OnTick пропускает значительное количество тиков.
Поэтому, если требуется анализировать ленту сделок через пришедший тик, то смысла нет.
При таком подходе результаты работы алгоритма в тестере и реальные результаты торговли будут отличаться.
Как вариант, можно анализировать ленту сделок за выбранный период или определенное количество последних сделок посредством получения исторических тиков через функции CopyTicks() или CopyTicksRange().
В этом случае результаты тестирования алгоритма в тестере и реальные результаты торговли совпадают.
Из минусов понижение производительности алгоритма.
2. Событий OnBookEvent значительно больше, чем исторических тиков, это и понятно, так как помимо тиков это событие обрабатывает и изменение стакана.
Поэтому может показаться, что посредством этого события можно анализировать все приходящие тики.
Однако это не так, не все сделки проходят через стакан.
Рыночные биржевые ордера могут не проходить через стакан, при этом в ленте сделок они будут отражаться.
Причина этому заключается в том, что стакан это по факту книга заявок, которые ожидают своего исполнения при выполнении требуемых условий.
Пример - Сделка не прошла через обработчик OnEventBook (а это целых 5 тиков).
Опять же решение, как и в первом варианте, это анализ исторических тиков.
Минус такого решения - невозможность тестирования в тестере. События изменения стакана в тестере не генерируются.
3. Про недокументированный 8 бит в флаге тика ответа так и не было. Задавал этот же вопрос и в другой ветке форума.
Для себя я уже определился со способом анализа ленты сделок - через историю, пусть и с понижением производительности.
Это позволяет получать достоверные результаты при тестировании алгоритма в тестере.
Всем спасибо за идеи и обсуждения.
Небольшие итоги с экспериментами по анализу тиков.
1. Обработчик OnTick пропускает значительное количество тиков.
Поэтому, если требуется анализировать ленту сделок через пришедший тик, то смысла нет.
При таком подходе результаты работы алгоритма в тестере и реальные результаты торговли будут отличаться.
Как вариант, можно анализировать ленту сделок за выбранный период или определенное количество последних сделок посредством получения исторических тиков через функции CopyTicks() или CopyTicksRange().
В этом случае результаты тестирования алгоритма в тестере и реальные результаты торговли совпадают.
Из минусов понижение производительности алгоритма.
2. Событий OnBookEvent значите.....
Однако это не так, не все сделки проходят через стакан.
Пример - Сделка не прошла через обработчик OnEventBook (а это целых 5 тиков).
3. Про недокументированный 8 бит в флаге тика ответа так и не было. Задавал этот же вопрос и в другой ветке форума.
2. Выложите код Вашего сборщика тиков (уверен что Вы делаете что-то не правильно)
3. В принте сделайте EnumToString(flags)
2. Выложите код Вашего сборщика тиков (уверен что Вы делаете что-то не правильно)
3. В принте сделайте EnumToString(flags)
Код обычный, минимальный. Событие OnBookEvent получает последний известный тик и выводит на печать.
По третьему пункту - флаги тика не являются перечислением, поэтому функция EnumToString к ним не применима.
Код обычный, минимальный. Событие OnBookEvent получает последний известный тик и выводит на печать.
По третьему пункту - флаги тика не являются перечислением, поэтому функция EnumToString к ним не применима.
Вы копируете 1 тик и хотите, чтобы пропусков не было :)
OnBookEvent() срабатывает на любое изменение стакана, но в один момент времени
может быть несколько тиков. В терминал приходит не один тик, а ПАКЕТ тиков.
В индикаторе, который я вам порекомендовал (Лента всех сделок) есть описание
на русском языке. Не поленитесь, прочтите.
Вы копируете 1 тик и хотите, чтобы пропусков не было :)
OnBookEvent() срабатывает на любое изменение стакана, но в один момент времени
может быть несколько тиков. В терминал приходит не один тик, а ПАКЕТ тиков.
В индикаторе, который я вам порекомендовал (Лента всех сделок) есть описание
на русском языке. Не поленитесь, прочтите.
Смотреть более одного тика - это обращение в историю.
Смотреть более одного тика - это обращение в историю.
Вы совершенно не понимаете как работает терминал.
Прочтите комментарии в индикаторе!!!
Добавлено
В примере, указанном выше, "ловятся" не все тики, т.к во вновь пришедшем пакете тиков
могут быть тики с предыдущим временем.
Внимательно изучите код "Лента всех сделок" (он с комментариями).
Если Вам трудно (или лень) разбираться в коде индикатора, то
посмотрите более простой код правильного сборщика всех тиков в реальном времени
посмотрите более простой код правильного сборщика всех тиков в реальном времени
Зачем их собирать "в реальном времени", если все равно используется CopyTicks?
В любой нужный момент можно скопировать тики на нужную глубину.