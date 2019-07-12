Торговая платформа MetaTrader 5 стала доступна клиентам AMP Futures для торговли фьючерсами - страница 5
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Такое разве возможно? Просто видел в одном потоке разноцветные кружки (зеленый, красный, синий), что противоречит как бы логики. Поэтому и не ясно, что это за неопределенные сделки.
А Вы откройте ФОРТС на MQ-Demo, там такое на каждом шагу. Сервер не обновлен.
Из-за размера тика невозможно открыть позицию на некоторых символах.
На скрине показано, что спред и цены не кратны TickSize
В результате на стороне Терминала (OrderCheck) происходит облом (включая ручной режим). Подправьте поведение OrderCheck на такие случаи!
В результате на стороне Терминала (OrderCheck) происходит облом (включая ручной режим). Подправьте поведение OrderCheck на такие случаи!
Пример, когда невозможно сделать Маркет-ордер даже в том случае, когда Bid/Ask кратны TickSize
Здесь Last-цена не кратна TickSize. Она никакого отношения к маркет-ордерам не имеет, но OrderCheck все так же бажит - не дает провести маркет-ордер.
Пример, когда невозможно сделать Маркет-ордер даже в том случае, когда Bid/Ask кратны TickSize
Здесь Last-цена не кратна TickSize. Она никакого отношения к маркет-ордерам не имеет, но OrderCheck все так же бажит - не дает провести маркет-ордер.
это AMP брокер ? может это только на демо счете так ?
это AMP брокер ?
Да.
может это только на демо счете так ?
Баг в OrderCheck присутствует точно. Так что он общий.
Да.
Баг в OrderCheck присутствует точно. Так что он общий.
т.е. если не проверять и отправить, то ордер примется системой?я просто не проверяю ни когда т.к. цену прописываю согласно всех размеров по цене
т.е. если не проверять и отправить, то ордер примется системой?
OrderCheck скрытно вызывается всегда, когда делаете OrderSend, включая случай ручного создания приказа.
OrderCheck скрытно вызывается всегда, когда делаете OrderSend, включая случай ручного создания приказа.
ну так если программно прописывать цену по условиям всех размеров по цене, то эта функция и не нужна, я верно ведь вас понимаю? просто сколько пишу роботов, ни разу в их реализации не увидел необходимости в проверке через OrderCheck т.к. всегда своими методами привожу цену к нормальному виду
ну так если программно прописывать цену по условиям всех размеров по цене, то эта функция и не нужна, я верно ведь вас понимаю? просто сколько пишу роботов, ни разу в их реализации не увидел необходимости в проверке через OrderCheck т.к. всегда своими методами привожу цену к нормальному виду
OrderCheck вызывается всегда, хотите Вы этого или нет!
OrderCheck вызывается всегда, хотите Вы этого или нет!
а результат какой будет, если я ее не вызывал? вопрос не праздный, а исходя из опыта, когда не делал приведение к нормальной цене значения на отправку, то иногда получал ошибку, номер не помню, но смысл был, что цена не существует, после этого стал всегда приводить значение цены к ее нормальному состоянию, т.е. с учетом ее значения кратному размеру тика:
после этого все ошибки связанные с неправильной ценой исчезли, вообще считаю нет смысла проверять через OrderCheck т.к. после данной проверки по любому придется если цена не соответствует, вышеуказанное делать приведение, а учитывая что вычисления мизерные то и делаю все сразу без всяких проверок