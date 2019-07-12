Торговая платформа MetaTrader 5 стала доступна клиентам AMP Futures для торговли фьючерсами - страница 2
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Стакан с объёмами есть даже на демо.
Как минимум у них нет в стакане спроса и предложения
Я с ними по этому поводу списывался, сначала сказали что я не правильно терминал установил, но в итоге после нескольких часов переписки они мне ответили что такие данные их терминал не предоставляет... на вопрос почему и на вопрос выводятся ли сделки на биржу, так и не ответили.
По части последней цены, если пощелкать разные графики и отображение линии в настройках, то к примеру на фьюче золота нет данной цены, на газе есть... много где смотрел т.к. хотел погонять своего биржевого робота на ЦМЕ, но прекрасно работающий робот на мос бирже по ласт ценам, там работать отказался, хотя если зайти в спецификацию каждого фьюча, там написано что построение графика - по Last цене. Я не чего плохого сказать про брокера не хочу, но как то мутно все у них, поддержка не компетентна, данные вроде бы есть, а по факту их нет... хотелось бы кто более продвинут в вопросе торговли на данном брокере, услышать компетентное мнение.
Можно конечно заморочнуться и сверить стакан AMP со стаканом с терминала ATAS, то-есть посмотреть какие объемы у них и в атасе, но пока такой возможности нет, как появиться могу сверить
Как минимум у них нет в стакане спроса и предложения
Я с ними по этому поводу списывался, сначала сказали что я не правильно терминал установил, но в итоге после нескольких часов переписки они мне ответили что такие данные их терминал не предоставляет... на вопрос почему и на вопрос выводятся ли сделки на биржу, так и не ответили.
По части последней цены, если пощелкать разные графики и отображение линии в настройках, то к примеру на фьюче золота нет данной цены, на газе есть... много где смотрел т.к. хотел погонять своего биржевого робота на ЦМЕ, но прекрасно работающий робот на мос бирже по ласт ценам, там работать отказался, хотя если зайти в спецификацию каждого фьюча, там написано что построение графика - по Last цене. Я не чего плохого сказать про брокера не хочу, но как то мутно все у них, поддержка не компетентна, данные вроде бы есть, а по факту их нет... хотелось бы кто более продвинут в вопросе торговли на данном брокере, услышать компетентное мнение.
Можно конечно заморочнуться и сверить стакан AMP со стаканом с терминала ATAS, то-есть посмотреть какие объемы у них и в атасе, но пока такой возможности нет, как появиться могу сверить
А разве МТ5 в AMP бесплатно эти данные предоставляет? У них ведь датафид платный.
А разве МТ5 в AMP бесплатно эти данные предоставляет? У них ведь датафид платный.
Ну у них ведь торговля ни как у нас бесплатная, хочешь торговать все рынки ЦМЕ плати 15 евро, хочешь еще больше инструментов, плати еще и торгуй...
В данной таблице нет ни слова что нужно покупать цену ласт или же данные по спросу предложению, повторюсь, сама тех поддержка озвучила мне, когда я скинул скрины с реального счета товарища, что данные по спросу и предложению у них в стакане не транслируются, я ему дал робота своего поторговать, а он не смог его у них запустить т.к. спроса предложения нет, а робот по этим данным определяет направление торгов... попробовали руками открыть, позиция открылась, но на эту позицию сетка лимиток не встала, посыпались ошибки о не правильной цене, переделал расчет цены на Аск - Бид, сетка выставилась без ошибок.
Тоже интересно более подробней узнать у знающих нюансы этого брокера, со стороны складывается мнение что это просто ДЦ, если это так, то не хотелось бы рисковать своими деньгами у брокера, у которого сделки дальше его серверов не уходят.
Ну у них ведь торговля ни как у нас бесплатная, хочешь торговать все рынки ЦМЕ плати 15 евро, хочешь еще больше инструментов, плати еще и торгуй...
В данной таблице нет ни слова что нужно покупать цену ласт или же данные по спросу предложению, повторюсь, сама тех поддержка озвучила мне, когда я скинул скрины с реального счета товарища, что данные по спросу и предложению у них в стакане не транслируются, я ему дал робота своего поторговать, а он не смог его у них запустить т.к. спроса предложения нет, а робот по этим данным определяет направление торгов... попробовали руками открыть, позиция открылась, но на эту позицию сетка лимиток не встала, посыпались ошибки о не правильной цене, переделал расчет цены на Аск - Бид, сетка выставилась без ошибок.
Тоже интересно более подробней узнать у знающих нюансы этого брокера, со стороны складывается мнение что это просто ДЦ, если это так, то не хотелось бы рисковать своими деньгами у брокера, у которого сделки дальше его серверов не уходят.
странно конечно, но мне техподдержка сразу написала подтверждение о покупке датафида для МТ5
как ты у них спрашивал вообще и что именно? ты может о датафиде вообще ни чего не спросил? уточни у своего заказчика, он покупал датафид или нет?
странно конечно, но мне техподдержка сразу написала подтверждение о покупке датафида для МТ5
как ты у них спрашивал вообще и что именно? ты может о датафиде вообще ни чего не спросил? уточни у своего заказчика, он покупал датафид или нет?
Блин, а как ты будешь торговать если его не купишь, это же не московская биржа где по умолчанию для торговли доступны все инструменты, но даже у нас, если хочешь торговать СПТСБ то ее нужно подключить.
На ЦМЕ же ты, хочешь торговать плати абон плату
там же почти по русски написано, если нужны все инструменты ЦМЕ плати 15 евро, если все не нужны, плати 5
Хочешь чего то специфического там уже за соку евро оплата, ты же сам ссылку дал, прочитай или через переводчик переведи.
Я списывался с ними по почте, не через чат и они по русски написали, нет у них в терминале трансляции спроса и предложения не по одному из инструментов, на вопрос почему нет и выводят ли сделки на биржу - они отказались отвечать.
Задай им тот же вопрос, может тебе чего ответят, я с ними общаться более не собираюсь т.к. что это за биржа такоя которая не транслирует данные сколько стоит заявок в шорт и в лонг в стакане, стакан есть, а данных по нему нет
Блин, а как ты будешь торговать если его не купишь, это же не московская биржа где по умолчанию для торговли доступны все инструменты, но даже у нас, если хочешь торговать СПТСБ то ее нужно подключить.
На ЦМЕ же ты, хочешь торговать плати абон плату
там же почти по русски написано, если нужны все инструменты ЦМЕ плати 15 евро, если все не нужны, плати 5
Хочешь чего то специфического там уже за соку евро оплата, ты же сам ссылку дал, прочитай или через переводчик переведи.
Я списывался с ними по почте, не через чат и они по русски написали, нет у них в терминале трансляции спроса и предложения не по одному из инструментов, на вопрос почему нет и выводят ли сделки на биржу - они отказались отвечать.
Задай им тот же вопрос, может тебе чего ответят, я с ними общаться более не собираюсь т.к. что это за биржа такоя которая не транслирует данные сколько стоит заявок в шорт и в лонг в стакане, стакан есть, а данных по нему нет
может я чего не понимаю, но котировки и датафид это разные данные, котировки доступны везде бесплатно и это мизерные данные, а датафид это большой объем данных т.к. это рыночные данные и поэтому он платный, посмотри соответствующие структуры в MQL5, ритмикс и плазе, зачем тут писать с утверждением то, в чем ты явно не разобрался
ps. мне пообещали дать ответ со скринами сегодня, поэтому каких либо выводов еще не сделал, как придет ответ, я выложу его здесь, что бы MQ приняли это к сведению
может я чего не понимаю, но котировки и датафид это разные данные, котировки доступны везде бесплатно и это мизерные данные, а датафид это большой объем данных т.к. это рыночные данные и поэтому он платный, посмотри соответствующие структуры в MQL5, ритмикс и плазе, зачем тут писать с утверждением то, в чем ты явно не разобрался
ps. мне пообещали дать ответ со скринами сегодня, поэтому каких либо выводов еще не сделал, как придет ответ, я выложу его здесь, что бы MQ приняли это к сведению
Это одно и то же.
Биржевые котировки - это интеллектуальная собственность бирж и поэтому биржевые данные являются товаром. В большинстве случаев трейдерам приходится платить за доступ к биржевым котировкам каждого сегмента биржи.
При этом часто можно свести помесячную оплату рыночных данных к нулю за счет:
Большое отличие биржевых брокеров от форексных в том, что демо счетов по вышеуказанной причине практически не бывает. Котировки в свободном режиме обычно с задержкой 15 минут и без стакана.
Поэтому нельзя судить о биржевых брокерах по демо-счетам. И зачастую даже отлаживать стратегии на демо данных нельзя. Потому что не может брокер раздавать реальные биржевые котировки - они ему не принадлежат.
Это одно и то же.
Биржевые котировки - это интеллектуальная собственность бирж и поэтому биржевые данные являются товаром. В большинстве случаев трейдерам приходится платить за доступ к биржевым котировкам каждого сегмента биржи.
При этом часто можно свести помесячную оплату рыночных данных к нулю за счет:
Большое отличие биржевых брокеров от форексных в том, что демо счетов по вышеуказанной причине практически не бывает. Котировки в свободном режиме обычно с задержкой 15 минут и без стакана.
Поэтому нельзя судить о биржевых брокерах по демо-счетам. И зачастую даже отлаживать стратегии на демо данных нельзя. Потому что не может брокер раздавать реальные биржевые котировки - они ему не принадлежат.
т.е. МТ5 нужны только данные тиков и он сам все остальное строит? кстати тут вопрос не о демо счетах, а о реальных ))
если в AMP терминал МТ5 на реальном счете не предоставляет необходимые данные для построения стакана, то это плохо и тогда мой оппонент прав, что AMP это какая то кухня, но я все же дождусь ответа от AMP техподдержки что бы сделать какие то выводы
ps. Ренат, если у вас есть реальный счет в AMP, можете показать скрин стакана какого нить фьюча, где было бы видно все?
На фоне явного непонимания темы я рекомендую вам не делать публичных заявлений.
Ответы техподдержки тоже нельзя принимать в чистом виде, так как неправильно заданный вопрос дает заведомо неправильный ответ. Стаканы у них есть, биржевой трейдинг с полным выводом сделок есть.