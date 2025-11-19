Торгуй на валютном рынке Mосковской Биржи вместе с MetaTrader 5! - страница 5

Новый комментарий
 

У кого подключен мониторинг демо MOEX , на мониторинге статистика гуляет как  ей вздумается , хотелось перепроверить ,может у кого тоже ? https://www.mql5.com/ru/signals/81730#!tab=trading 

 


Торговые сигналы для MetaTrader 5: MOEX test robot
Торговые сигналы для MetaTrader 5: MOEX test robot
  • Server Muradasilov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал MOEX test robot для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 

Что сейчас  было ,супер не рыночные котировки ,баг ?- тестирую MOEX   

 

 https://www.mql5.com/ru/signals/81730

Торговые сигналы для MetaTrader 5: MOEX test robot
Торговые сигналы для MetaTrader 5: MOEX test robot
  • Server Muradasilov
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал MOEX test robot для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
barabashkakvn:
Сейчас для доступа к демо MOEX нужна версия терминала special edition. Предлагаю дождаться обновления обычной версии MetaTrader 5 с поддержкой Московской биржи. 

Уже не нужна - теперь на каждом сервере можно легко указывать группы, которые будут показаны в клиентском терминале при открытии демо-счета.

Вот что показывает сейчас терминал с билдом 1060 и выше:

 
подскажите плиз, а лучше дайте ссылку на информацию в чем разница между форекс и московской биржей, так как у меня ни опыта ни знаний о торговле на реальной бирже просто нет!!! Может у кого есть инфа...или может здесь на сайте какая справка есть ?
 
10937:
подскажите плиз, а лучше дайте ссылку на информацию в чем разница между форекс и московской биржей, так как у меня ни опыта ни знаний о торговле на реальной бирже просто нет!!! Может у кого есть инфа...или может здесь на сайте какая справка есть ?
Про ценообразование на бирже: 

Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи

 

 кто может сказать- какой  на moex спред на золото?

 а то я  юзаю только МТ4 пока 

[Удален]  
trora:

 кто может сказать- какой  на moex спред на золото?

 а то я  юзаю только МТ4 пока 

от одного тика. 
 
Подскажите, в МТ5 при работе на срочном рынке Московской биржи выставляемые ордера стоп-лосс и тейк-профит фактически являются лимитными?
 

Нет.

Но и маржу не требуют, что очень удобно при одновременной установке стоплосса и тейкпрофита - экономия получается огромная.

Если нужны гарантированные лимитные ордера, то ставьте их явно.

 
Renat:

Нет.

Но и маржу не требуют, что очень удобно при одновременной установке стоплосса и тейкпрофита - экономия получается огромная.

Если нужны гарантированные лимитные ордера, то ставьте их явно.

 А как эти ордера (стоп-лосс и тейк-профит) "понимает" биржа?

Ещё момент: 

Т.е. по этой причине возможны проскальзывания при исполнении ордеров стоп-лосс и тейк-профит?

123456789101112
Новый комментарий