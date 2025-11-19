Торгуй на валютном рынке Mосковской Биржи вместе с MetaTrader 5! - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У кого подключен мониторинг демо MOEX , на мониторинге статистика гуляет как ей вздумается , хотелось перепроверить ,может у кого тоже ? https://www.mql5.com/ru/signals/81730#!tab=trading
Что сейчас было ,супер не рыночные котировки ,баг ?- тестирую MOEX
https://www.mql5.com/ru/signals/81730
Сейчас для доступа к демо MOEX нужна версия терминала special edition. Предлагаю дождаться обновления обычной версии MetaTrader 5 с поддержкой Московской биржи.
Уже не нужна - теперь на каждом сервере можно легко указывать группы, которые будут показаны в клиентском терминале при открытии демо-счета.
Вот что показывает сейчас терминал с билдом 1060 и выше:
подскажите плиз, а лучше дайте ссылку на информацию в чем разница между форекс и московской биржей, так как у меня ни опыта ни знаний о торговле на реальной бирже просто нет!!! Может у кого есть инфа...или может здесь на сайте какая справка есть ?
Основы биржевого ценообразования на примере срочной секции Московской биржи
кто может сказать- какой на moex спред на золото?
а то я юзаю только МТ4 пока
кто может сказать- какой на moex спред на золото?
а то я юзаю только МТ4 пока
Нет.
Но и маржу не требуют, что очень удобно при одновременной установке стоплосса и тейкпрофита - экономия получается огромная.
Если нужны гарантированные лимитные ордера, то ставьте их явно.
Нет.
Но и маржу не требуют, что очень удобно при одновременной установке стоплосса и тейкпрофита - экономия получается огромная.
Если нужны гарантированные лимитные ордера, то ставьте их явно.
А как эти ордера (стоп-лосс и тейк-профит) "понимает" биржа?
Ещё момент:
Т.е. по этой причине возможны проскальзывания при исполнении ордеров стоп-лосс и тейк-профит?