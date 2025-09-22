Фьючерсы в тестере стратегий не работают
Alexandr Gavrilin:
Почему нельзя по старому фьючерсу протестировать стратегию? пишет в МТ5
2025.09.22 19:20:31.397 old tick VKU5 2025.08.01 08:29:12 (2025.08.01 09:00:00)
Режим Все тики на основе реальных данных, в режиме Все тики работает.
Посмотрите там возможно где то есть символы склейки в названии CONT_
