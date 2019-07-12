Торговая платформа MetaTrader 5 стала доступна клиентам AMP Futures для торговли фьючерсами - страница 4
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есть, а что интересует? стакан есть (10/10) - собственно "рынок" и есть стакан
какие параметры из symbolInfo интересуют?
Теперь это уже не важно, т.к. наша команда отказалась от использования МТ5 на зарубежных площадках.
есть, а что интересует? стакан есть (10/10) - собственно "рынок" и есть стакан
какие параметры из symbolInfo интересуют?
Респект!
Много чего интересует;
- почему стакан такой урезанный, (10/10)? Это всовсем несерьезно для брокера, что брокер отвечает по этому поводу?
- если установите лимитный ордер он увеличивает объем в стакане?
Респект!
Много чего интересует;
- почему стакан такой урезанный, (10/10)? Это всовсем несерьезно для брокера, что брокер отвечает по этому поводу?
- если установите лимитный ордер он увеличивает объем в стакане?
Вообще-то зависит от инструмента, например на EP (s&p mini) - 10/10
на russel 2000 (TFE) - 32/32
названия инструментов для mt5 отличаются от тех, которые в спеках на бирже - у amp есть спец. файлик где сказано какой на CME соответсвует какому в MT5
Вообще-то зависит от инструмента, например на EP (s&p mini) - 10/10
на russel 2000 (TFE) - 32/32
названия инструментов для mt5 отличаются от тех, которые в спеках на бирже - у amp есть спец. файлик где сказано какой на CME соответсвует какому в MT5
а второй вопрос?
а второй вопрос?
да, конечно, стакан изменяется при поставленной заявке, вот sell_limit по 1556.5:
да, конечно, стакан изменяется при поставленной заявке, вот sell_limit по 1556.5:
Что значит зелёный кружок? :)
да, конечно, стакан изменяется при поставленной заявке, вот sell_limit по 1556.5:
А если с другого счета смотреть этот стакан, то будет видно увеличение объема ордеров с 8 на 9 на цене 1556.5?
А если с другого счета смотреть этот стакан, то будет видно увеличение объема ордеров с 8 на 9 на цене 1556.5?
другого счета у меня нет )
Что значит зелёный кружок? :)
судя по доке (внезапно - F1 в терминале :) ) - это когда направление сделки не определено (не транслируется биржей)
судя по доке (внезапно - F1 в терминале :) ) - это когда направление сделки не определено (не транслируется биржей)
Такое разве возможно? Просто видел в одном потоке разноцветные кружки (зеленый, красный, синий), что противоречит как бы логики. Поэтому и не ясно, что это за неопределенные сделки.