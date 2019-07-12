Торговая платформа MetaTrader 5 стала доступна клиентам AMP Futures для торговли фьючерсами - страница 4

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akuloff:

есть, а что интересует? стакан есть (10/10) - собственно "рынок" и есть стакан

какие параметры из symbolInfo интересуют?

Теперь это уже не важно, т.к. наша команда отказалась от использования МТ5 на зарубежных площадках.

 
akuloff:

есть, а что интересует? стакан есть (10/10) - собственно "рынок" и есть стакан

какие параметры из symbolInfo интересуют?


Респект!

Много чего интересует;

- почему стакан такой урезанный, (10/10)? Это всовсем несерьезно для брокера, что брокер отвечает по этому поводу?

- если установите лимитный ордер он увеличивает объем в стакане?

 
Sergey Chalyshev:


Респект!

Много чего интересует;

- почему стакан такой урезанный, (10/10)? Это всовсем несерьезно для брокера, что брокер отвечает по этому поводу?

- если установите лимитный ордер он увеличивает объем в стакане?

Вообще-то зависит от инструмента, например на EP (s&p mini) - 10/10

на russel 2000 (TFE) - 32/32

названия инструментов для mt5 отличаются от тех, которые в спеках на бирже - у amp есть спец. файлик где сказано какой на CME соответсвует какому в MT5

 
akuloff:

Вообще-то зависит от инструмента, например на EP (s&p mini) - 10/10

на russel 2000 (TFE) - 32/32

названия инструментов для mt5 отличаются от тех, которые в спеках на бирже - у amp есть спец. файлик где сказано какой на CME соответсвует какому в MT5


а второй вопрос?
 
Sergey Chalyshev:


а второй вопрос?

да, конечно, стакан изменяется при поставленной заявке, вот sell_limit по 1556.5:


 
akuloff:

да, конечно, стакан изменяется при поставленной заявке, вот sell_limit по 1556.5:


Что значит зелёный кружок? :)

 
akuloff:

да, конечно, стакан изменяется при поставленной заявке, вот sell_limit по 1556.5:

А если с другого счета смотреть этот стакан, то будет видно увеличение объема ордеров с 8 на 9 на цене 1556.5?

 
Dmitriy Skub:

А если с другого счета смотреть этот стакан, то будет видно увеличение объема ордеров с 8 на 9 на цене 1556.5?

другого счета у меня нет )

 
Aleksey Vyazmikin:

Что значит зелёный кружок? :)

судя по доке (внезапно - F1 в терминале :)   ) - это когда направление сделки не определено (не транслируется биржей)

 
akuloff:

судя по доке (внезапно - F1 в терминале :)   ) - это когда направление сделки не определено (не транслируется биржей)

Такое разве возможно? Просто видел в одном потоке разноцветные кружки (зеленый, красный, синий), что противоречит как бы логики. Поэтому и не ясно, что это за неопределенные сделки.

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