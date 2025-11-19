Торгуй на валютном рынке Mосковской Биржи вместе с MetaTrader 5! - страница 11

Ребят, так помимо финама и брокера открытие, где ещё можно через МТ5 на Мосбирже трейдить? Мне демку надо, ни в финам ни в отркытии демо не получается завести.
 
Ребят, так помимо финама и брокера открытие, где ещё можно через МТ5 на Мосбирже трейдить? Мне демку надо, ни в финам ни в отркытии демо не получается завести.

+1. А то приходится тестить по бразильской системе.

 
Это ошибка? Если купить 1 лот gazr-6.23 по 17333, то стоимость получается 1 733 300, в спецификации МТ5 указанно Размер контракта 100, но в Квике Размер лота также 100 и стоимость получается 17333. Я так понимаю 1 лот 17333 должно быть это 100 акций по 173.33 ?
 
1. Это ошибка? Если купить 1 лот gazr-6.23 по 17333, то стоимость получается 1 733 300, в спецификации МТ5 указанно Размер контракта 100, но в Квике Размер лота также 100 и стоимость получается 17333. Я так понимаю 1 лот 17333 должно быть это 100 акций по 173.33 ?

1. нет - там 1 контракт фьючей вы купите по 17333,00  руб.  (ГО на счете заблокируется 3 668,00 руб.)

Для покупки - продажи акций вам надо иметь полностью всю сумму на счете, около 18 000,00 руб. 

1 часть там на фьючах не лоты но контракты: 


что касается акций - там 10 акций в лоте: вот спецификация


в итоге, чтобы обьемы были равны - на один контракт фьючей (100 акций) по 17 512,00 




надо брать 10 лотов по 10 акций в каждом по 172,33  руб. За акцию.


 

Вот конкретный пример, покупка  1 лот gazr-6.23 по 17487, в МТ5 текущая стоимость 1758000.00 в Квике 17,576.00, в ЛК Открытие  "Объём поручения" 18 943,00 ₽. Почему только МТ5 оценивает позицию в 1758000.00 ?


 
Вот конкретный пример, покупка  1 лот gazr-6.23 по 17487, в МТ5 текущая стоимость 1758000.00 в Квике 17,576.00, в ЛК Открытие  "Объём поручения" 18 943,00 ₽. Почему только МТ5 оценивает позицию в 1758000.00 ?



Я хз.
Я сегодня вечером куплю фьюч газпрома через мт5 через бкс и сравним.... ;-)

А вообще - надо уточнять в у них тех поддержке.... этот какие-то их локальные загоны..... учеты....
 
Вот конкретный пример, покупка  1 лот gazr-6.23 по 17487, в МТ5 текущая стоимость 1758000.00 в Квике 17,576.00, в ЛК Открытие  "Объём поручения" 18 943,00 ₽. Почему только МТ5 оценивает позицию в 1758000.00 ?


это все     ок  - там похоже идет цена за единицу - т.е. там в названии столбца идет "Рыночная стоимость"  - видимо за ед умноженное на кол-во акций.

Тут похоже все ОК.

Надо поразмышлять в  понятиях столбца Цена и Стоимость. Это БКС.



тут тоже - это кол-во акций в контракте:

вот ВТБ - пример ими торговал - 100 000.


по акциям - надо в итоге брать 10 лотов - чтобы выйти по объему на 1 контракт фьюча: 100 000



Считайте - развлекайтесь.... :-)

Все бьется и посчитано.

 

Парни, может кто объяснить почему такие корректировки по счёту?

ой, зря я не захватил время. В 5:45 скорректировали в плюс, а в 15:47 в минус…

Такое на реале случается?

 
Парни, может кто объяснить почему такие корректировки по счёту?

ой, зря я не захватил время. В 5:45 скорректировали в плюс, а в 15:47 в минус…

Такое на реале случается?

Конечно ничего страшного сколько взяли столько и отдали. Но вот волнует вопрос, если счёт будет подключен как провайдер сигнала, как это будет отображаться на статистике?

 
Конечно ничего страшного сколько взяли столько и отдали. Но вот волнует вопрос, если счёт будет подключен как провайдер сигнала, как это будет отображаться на статистике?

Как провайдер - без шансов. Куча сделок типа Баланс - фиктивные снятия и зачисления. Хотя, если торговать только Si - мож и прокатит. А если RTS - точно нет.

Sorry, я сейчас в лёгком неадеквате.

