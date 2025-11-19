Торгуй на валютном рынке Mосковской Биржи вместе с MetaTrader 5! - страница 11
Ребят, так помимо финама и брокера открытие, где ещё можно через МТ5 на Мосбирже трейдить? Мне демку надо, ни в финам ни в отркытии демо не получается завести.
+1. А то приходится тестить по бразильской системе.
1. Это ошибка? Если купить 1 лот gazr-6.23 по 17333, то стоимость получается 1 733 300, в спецификации МТ5 указанно Размер контракта 100, но в Квике Размер лота также 100 и стоимость получается 17333. Я так понимаю 1 лот 17333 должно быть это 100 акций по 173.33 ?
1. нет - там 1 контракт фьючей вы купите по 17333,00 руб. (ГО на счете заблокируется 3 668,00 руб.)
Для покупки - продажи акций вам надо иметь полностью всю сумму на счете, около 18 000,00 руб.
1 часть там на фьючах не лоты но контракты:
что касается акций - там 10 акций в лоте: вот спецификация
в итоге, чтобы обьемы были равны - на один контракт фьючей (100 акций) по 17 512,00
надо брать 10 лотов по 10 акций в каждом по 172,33 руб. За акцию.
Вот конкретный пример, покупка 1 лот gazr-6.23 по 17487, в МТ5 текущая стоимость 1758000.00 в Квике 17,576.00, в ЛК Открытие "Объём поручения" 18 943,00 ₽. Почему только МТ5 оценивает позицию в 1758000.00 ?
это все ок - там похоже идет цена за единицу - т.е. там в названии столбца идет "Рыночная стоимость" - видимо за ед умноженное на кол-во акций.
Тут похоже все ОК.
Надо поразмышлять в понятиях столбца Цена и Стоимость. Это БКС.
тут тоже - это кол-во акций в контракте:
вот ВТБ - пример ими торговал - 100 000.
по акциям - надо в итоге брать 10 лотов - чтобы выйти по объему на 1 контракт фьюча: 100 000
Считайте - развлекайтесь.... :-)
Все бьется и посчитано.
Парни, может кто объяснить почему такие корректировки по счёту?
ой, зря я не захватил время. В 5:45 скорректировали в плюс, а в 15:47 в минус…
Такое на реале случается?
Конечно ничего страшного сколько взяли столько и отдали. Но вот волнует вопрос, если счёт будет подключен как провайдер сигнала, как это будет отображаться на статистике?
Как провайдер - без шансов. Куча сделок типа Баланс - фиктивные снятия и зачисления. Хотя, если торговать только Si - мож и прокатит. А если RTS - точно нет.
Sorry, я сейчас в лёгком неадеквате.