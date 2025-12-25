КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Композитный индекс менеджеров по закупкам в Китае (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Китай
CNY, Китайский юань
Источник:
Национальное бюро статистики (National Bureau of Statistics)
Сектор:
Бизнес
Средняя 49.7
50.0
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
49.7
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Композитный индекс менеджеров по закупкам (Composite PMI) представляет собой ежемесячный сводный отчет о том, как изменяются условия работы частных компаний из производственного сектора и сферы услуг. Расчет индекса основывается на опросах представителей ряда компаний. Каждый ответ взвешен в зависимости от размера компании и ее вклада в общий объем производства или услуг того подсектора, к которому она принадлежит. Таким образом, наиболее крупные компании вносят больший вклад в расчет индекса. Индекс отражает условия ведения частного бизнеса в стране. Превышение показателем уровня 50 может положительно отразиться на котировках юаня.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Композитный индекс менеджеров по закупкам в Китае (China Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
49.7
50.0
окт. 2025
50.0
50.6
сент. 2025
50.6
50.5
авг. 2025
50.5
50.2
июль 2025
50.2
50.7
июнь 2025
50.7
50.4
май 2025
50.4
50.2
апр. 2025
50.2
51.4
март 2025
51.4
51.1
февр. 2025
51.1
50.1
янв. 2025
50.1
52.2
дек. 2024
52.2
50.8
нояб. 2024
50.8
50.8
окт. 2024
50.8
50.4
сент. 2024
50.4
50.1
авг. 2024
50.1
50.2
июль 2024
50.2
50.5
июнь 2024
50.5
51.0
май 2024
51.0
51.7
апр. 2024
51.7
52.7
март 2024
52.7
50.9
февр. 2024
50.9
50.9
янв. 2024
50.9
50.3
дек. 2023
50.3
50.4
нояб. 2023
50.4
50.7
окт. 2023
50.7
52.0
сент. 2023
52.0
51.3
авг. 2023
51.3
51.1
июль 2023
51.1
52.3
июнь 2023
52.3
52.9
май 2023
52.9
54.4
апр. 2023
54.4
57.0
март 2023
57.0
56.4
февр. 2023
56.4
52.9
янв. 2023
52.9
42.6
дек. 2022
42.6
47.1
нояб. 2022
47.1
49.0
окт. 2022
49.0
50.9
сент. 2022
50.9
51.7
авг. 2022
51.7
52.5
июль 2022
52.5
54.1
июнь 2022
54.1
48.4
май 2022
48.4
42.7
апр. 2022
42.7
48.8
март 2022
48.8
51.2
февр. 2022
51.2
51.0
янв. 2022
51.0
52.2
дек. 2021
52.2
52.2
нояб. 2021
52.2
50.8
окт. 2021
50.8
51.7
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания