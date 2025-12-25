КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая (China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Китай
CNY, Китайский юань
Источник:
Национальное бюро статистики (National Bureau of Statistics)
Сектор:
Бизнес
Высокая 49.2 49.4
49.0
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
49.3
49.2
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (Manufacturing PMI) — альтернативный индикатор китайского промышленного PMI, который рассчитывают органы государственной статистики. Его расчет основан на итогах ежемесячного опроса менеджеров по закупкам 3000 промышленных предприятий Китая.

В анкету включены 13 вопросов о следующих аспектах ведения бизнеса за последний месяц: объем производства, количество новых заказов, количество заказов на экспорт, количество незавершенных заказов, запасы готового товара на складах, закупки, импорт, закупочные цены, цены на продукцию, запасы материалов, количество сотрудников, качество поставок и скорость получения сырья от поставщиков, ожидания по объему производства и деловой активности на ближайшие 6 месяцев.

Респонденты дают относительную, а не количественную характеристику этим показателям: «улучшился», «ухудшился», «не изменился». По итогам составляются вспомогательные диффузные подындексы, каждый из которых равен проценту положительных ответов плюс половине нейтральных. В публикации подробного отчета о PMI представлена их таблица. Однако при расчете промышленного PMI используются не эти 13 диффузных подындексов, а 5 так называемых групповых индексов. Веса их определяются в соответствии со степенью их опережающего влияния на экономику:

  • Индекс новых заказов — 30%;
  • Индекс объема производства — 25%;
  • Индекс занятости — 20%;
  • Индекс времени доставки товаров от поставщиков — 15%;
  • Индекс запасов сырья — 10%.

PMI — один из главных индикаторов состояния экономики страны в целом и промышленного сектора в частности. Менеджеры по закупкам, в силу своих служебных обязанностей, раньше всех сталкиваются с изменениями в условиях ведения бизнеса, и поэтому PMI может служить опережающим индикатором состояния промышленного сектора страны.

Значение индекса выше 50 указывает на общий рост деловой активности в промышленном секторе, ниже 50 – на снижение. Рост промышленного PMI говорит о развитии китайской промышленности. Это может благоприятно сказаться на курсе юаня.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая (China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
49.2
49.4
49.0
окт. 2025
49.0
49.6
49.8
сент. 2025
49.8
49.6
49.4
авг. 2025
49.4
49.5
49.3
июль 2025
49.3
49.8
49.7
июнь 2025
49.7
50.0
49.5
май 2025
49.5
50.0
49.0
апр. 2025
49.0
50.6
50.5
март 2025
50.5
49.8
50.2
февр. 2025
50.2
49.3
49.1
янв. 2025
49.1
49.7
50.1
дек. 2024
50.1
49.7
50.3
нояб. 2024
50.3
49.7
50.1
окт. 2024
50.1
49.9
49.8
сент. 2024
49.8
49.3
49.1
авг. 2024
49.1
48.8
49.4
июль 2024
49.4
50.5
49.5
июнь 2024
49.5
48.5
49.5
май 2024
49.5
50.1
50.4
апр. 2024
50.4
50.5
50.8
март 2024
50.8
49.2
49.1
февр. 2024
49.1
48.6
49.2
янв. 2024
49.2
49.3
49.0
дек. 2023
49.0
49.5
49.4
нояб. 2023
49.4
49.6
49.5
окт. 2023
49.5
49.8
50.2
сент. 2023
50.2
49.8
49.7
авг. 2023
49.7
49.8
49.3
июль 2023
49.3
49.6
49.0
июнь 2023
49.0
49.5
48.8
май 2023
48.8
49.5
49.2
апр. 2023
49.2
49.4
51.9
март 2023
51.9
49.1
52.6
февр. 2023
52.6
48.9
50.1
янв. 2023
50.1
48.9
47.0
дек. 2022
47.0
49.2
48.0
нояб. 2022
48.0
49.3
49.2
окт. 2022
49.2
49.2
50.1
сент. 2022
50.1
49.2
49.4
авг. 2022
49.4
49.3
49.0
июль 2022
49.0
49.4
50.2
июнь 2022
50.2
49.6
49.6
май 2022
49.6
49.6
47.4
апр. 2022
47.4
49.8
49.5
март 2022
49.5
49.8
50.2
февр. 2022
50.2
50.1
янв. 2022
50.1
50.0
50.3
дек. 2021
50.3
50.1
50.1
нояб. 2021
50.1
50.4
49.2
окт. 2021
49.2
50.7
49.6
1234
