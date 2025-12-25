Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая (China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Высокая
|49.2
|49.4
|
49.0
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|49.3
|
49.2
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (Manufacturing PMI) — альтернативный индикатор китайского промышленного PMI, который рассчитывают органы государственной статистики. Его расчет основан на итогах ежемесячного опроса менеджеров по закупкам 3000 промышленных предприятий Китая.
В анкету включены 13 вопросов о следующих аспектах ведения бизнеса за последний месяц: объем производства, количество новых заказов, количество заказов на экспорт, количество незавершенных заказов, запасы готового товара на складах, закупки, импорт, закупочные цены, цены на продукцию, запасы материалов, количество сотрудников, качество поставок и скорость получения сырья от поставщиков, ожидания по объему производства и деловой активности на ближайшие 6 месяцев.
Респонденты дают относительную, а не количественную характеристику этим показателям: «улучшился», «ухудшился», «не изменился». По итогам составляются вспомогательные диффузные подындексы, каждый из которых равен проценту положительных ответов плюс половине нейтральных. В публикации подробного отчета о PMI представлена их таблица. Однако при расчете промышленного PMI используются не эти 13 диффузных подындексов, а 5 так называемых групповых индексов. Веса их определяются в соответствии со степенью их опережающего влияния на экономику:
- Индекс новых заказов — 30%;
- Индекс объема производства — 25%;
- Индекс занятости — 20%;
- Индекс времени доставки товаров от поставщиков — 15%;
- Индекс запасов сырья — 10%.
PMI — один из главных индикаторов состояния экономики страны в целом и промышленного сектора в частности. Менеджеры по закупкам, в силу своих служебных обязанностей, раньше всех сталкиваются с изменениями в условиях ведения бизнеса, и поэтому PMI может служить опережающим индикатором состояния промышленного сектора страны.
Значение индекса выше 50 указывает на общий рост деловой активности в промышленном секторе, ниже 50 – на снижение. Рост промышленного PMI говорит о развитии китайской промышленности. Это может благоприятно сказаться на курсе юаня.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая (China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
