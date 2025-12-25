Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (Manufacturing PMI) — альтернативный индикатор китайского промышленного PMI, который рассчитывают органы государственной статистики. Его расчет основан на итогах ежемесячного опроса менеджеров по закупкам 3000 промышленных предприятий Китая.

В анкету включены 13 вопросов о следующих аспектах ведения бизнеса за последний месяц: объем производства, количество новых заказов, количество заказов на экспорт, количество незавершенных заказов, запасы готового товара на складах, закупки, импорт, закупочные цены, цены на продукцию, запасы материалов, количество сотрудников, качество поставок и скорость получения сырья от поставщиков, ожидания по объему производства и деловой активности на ближайшие 6 месяцев.

Респонденты дают относительную, а не количественную характеристику этим показателям: «улучшился», «ухудшился», «не изменился». По итогам составляются вспомогательные диффузные подындексы, каждый из которых равен проценту положительных ответов плюс половине нейтральных. В публикации подробного отчета о PMI представлена их таблица. Однако при расчете промышленного PMI используются не эти 13 диффузных подындексов, а 5 так называемых групповых индексов. Веса их определяются в соответствии со степенью их опережающего влияния на экономику:

Индекс новых заказов — 30%;

Индекс объема производства — 25%;

Индекс занятости — 20%;

Индекс времени доставки товаров от поставщиков — 15%;

Индекс запасов сырья — 10%.

PMI — один из главных индикаторов состояния экономики страны в целом и промышленного сектора в частности. Менеджеры по закупкам, в силу своих служебных обязанностей, раньше всех сталкиваются с изменениями в условиях ведения бизнеса, и поэтому PMI может служить опережающим индикатором состояния промышленного сектора страны.

Значение индекса выше 50 указывает на общий рост деловой активности в промышленном секторе, ниже 50 – на снижение. Рост промышленного PMI говорит о развитии китайской промышленности. Это может благоприятно сказаться на курсе юаня.

График последних значений: