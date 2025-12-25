Розничные продажи, г/г (Retail Sales y/y) отражают изменение количества проданных в розницу товаров в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Общие розничные продажи охватывают все сектора национальной экономики и все движение товаров между розничными магазинами и потребителями. В расчете учитываются:

товары, проданные сельским и городским жителям для ежедневного использования, и стройматериалы, используемые ими для строительства и ремонта своего жилья;

офисная техника и канцтовары, продукты питания и топливо, закупленное организациями для своих собственных сотрудников (не для перепродажи);

товары народного потребления, проданные иностранцам и китайцам из Тайваня, Макао и Гонконга во время их пребывания в материковом Китае;

лекарства и медицинское оборудование (как китайские, так и иностранного производства), купленные жителями Китая;

книги, печатные СМИ, коллекционные марки, тетради и другие канцтовары, проданные печатными компаниями;

потребительские товары, проданные повторно в магазинах формата «сэконд-хенд»;

товары, проданные фермерами жителям несельскохозяйственным территориям и другим социальным группам.

Из списка учитываемых товаров исключены сырье, топливо, оборудование, проданные предприятиям для производственного цикла; товары, закупленные для дальнейшей перепродажи; марки, продаваемые в почтовых отделениях; продажи товаров от фермера к фермеру. В расчете не учитываются также онлайн-продажи нефизических (виртуальных) продуктов и услуг.

Данные для расчета показателя собраны путем опроса крупных предприятий с годовым доходом от 20 млн юаней и их отделений.

Данные по розничным продажам позволяют оценить интенсивность торговых потоков и потребительских расходов в стране. Рост розничных продаж может благоприятно повлиять на котировки юаня.

График последних значений: