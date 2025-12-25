Экономический календарь
Розничные продажи в Китае г/г (China Retail Sales y/y)
|Низкая
|1.3%
|2.7%
|
2.9%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи, г/г (Retail Sales y/y) отражают изменение количества проданных в розницу товаров в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Общие розничные продажи охватывают все сектора национальной экономики и все движение товаров между розничными магазинами и потребителями. В расчете учитываются:
- товары, проданные сельским и городским жителям для ежедневного использования, и стройматериалы, используемые ими для строительства и ремонта своего жилья;
- офисная техника и канцтовары, продукты питания и топливо, закупленное организациями для своих собственных сотрудников (не для перепродажи);
- товары народного потребления, проданные иностранцам и китайцам из Тайваня, Макао и Гонконга во время их пребывания в материковом Китае;
- лекарства и медицинское оборудование (как китайские, так и иностранного производства), купленные жителями Китая;
- книги, печатные СМИ, коллекционные марки, тетради и другие канцтовары, проданные печатными компаниями;
- потребительские товары, проданные повторно в магазинах формата «сэконд-хенд»;
- товары, проданные фермерами жителям несельскохозяйственным территориям и другим социальным группам.
Из списка учитываемых товаров исключены сырье, топливо, оборудование, проданные предприятиям для производственного цикла; товары, закупленные для дальнейшей перепродажи; марки, продаваемые в почтовых отделениях; продажи товаров от фермера к фермеру. В расчете не учитываются также онлайн-продажи нефизических (виртуальных) продуктов и услуг.
Данные для расчета показателя собраны путем опроса крупных предприятий с годовым доходом от 20 млн юаней и их отделений.
Данные по розничным продажам позволяют оценить интенсивность торговых потоков и потребительских расходов в стране. Рост розничных продаж может благоприятно повлиять на котировки юаня.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в Китае г/г (China Retail Sales y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
