Инвестиции в основной капитал, г/г (Fixed Asset Investment y/y) отражают динамику изменения количества средств, инвестированных в основной капитал китайских компаний (за исключением сельскохозяйственных предприятий) в расчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В расчете показателя учитываются только инвестиционные проекты стоимостью 500 000 юаней и выше.

Инвестиции в основной капитал подразумевают собой весь объем деятельности по строительству основных средств производства в денежном выражении. В показатель включены инвестиции из всех источников: из государственных средств, от частных инвесторов, вложения иностранных инвесторов в китайские компании и т.д. Также в расчете учтены инвестиции в предприятия всех принятых в Китае форм собственности.

Инвестиции в основные фонды по всей стране подразделяются на четыре основных группы:

инвестиции в капитальное строительство;

инвестиции в инновации (сюда входит закупка и установка нового оборудования, внедрение новых технологий, проекты реконструкции и модернизации предприятий и т.д.);

инвестиции в развитие недвижимости (включая постройку новых жилых и административных зданий, организацию водоотведения, электроснабжения и других коммуникаций, другие инфраструктурные проекты);

и другие инвестиции в основной капитал (проекты месторождений и их обслуживания, расширение проектов горнодобывающих предприятий, проекты реконструкции автомобильных магистралей, проекты складского обустройства и т.д.).

Инвестиции в основной капитал — основное средство социального воспроизводства основных фондов. С помощью строительства и приобретения основных фондов в национальную экономику встраиваются современные технологии и оборудование, позволяющие увеличить объемы производства и уменьшить издержки.

Кроме того, рост инвестиций в основной капитал позволяет спрогнозировать рост экономической активности страны и положительно характеризует текущий уровень деловой активности. Поэтому увеличение количества инвестиций в основной капитал может оказать благотворное влияние на котировки юаня.

