Экономический календарь
Инвестиции в основной капитал Китая (China Fixed Asset Investment y/y)
|Средняя
|-2.6%
|-2.5%
|
-1.7%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Инвестиции в основной капитал, г/г (Fixed Asset Investment y/y) отражают динамику изменения количества средств, инвестированных в основной капитал китайских компаний (за исключением сельскохозяйственных предприятий) в расчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В расчете показателя учитываются только инвестиционные проекты стоимостью 500 000 юаней и выше.
Инвестиции в основной капитал подразумевают собой весь объем деятельности по строительству основных средств производства в денежном выражении. В показатель включены инвестиции из всех источников: из государственных средств, от частных инвесторов, вложения иностранных инвесторов в китайские компании и т.д. Также в расчете учтены инвестиции в предприятия всех принятых в Китае форм собственности.
Инвестиции в основные фонды по всей стране подразделяются на четыре основных группы:
- инвестиции в капитальное строительство;
- инвестиции в инновации (сюда входит закупка и установка нового оборудования, внедрение новых технологий, проекты реконструкции и модернизации предприятий и т.д.);
- инвестиции в развитие недвижимости (включая постройку новых жилых и административных зданий, организацию водоотведения, электроснабжения и других коммуникаций, другие инфраструктурные проекты);
- и другие инвестиции в основной капитал (проекты месторождений и их обслуживания, расширение проектов горнодобывающих предприятий, проекты реконструкции автомобильных магистралей, проекты складского обустройства и т.д.).
Инвестиции в основной капитал — основное средство социального воспроизводства основных фондов. С помощью строительства и приобретения основных фондов в национальную экономику встраиваются современные технологии и оборудование, позволяющие увеличить объемы производства и уменьшить издержки.
Кроме того, рост инвестиций в основной капитал позволяет спрогнозировать рост экономической активности страны и положительно характеризует текущий уровень деловой активности. Поэтому увеличение количества инвестиций в основной капитал может оказать благотворное влияние на котировки юаня.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Инвестиции в основной капитал Китая (China Fixed Asset Investment y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress