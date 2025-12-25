Индекс потребительских цен, г/г (Consumer Price Index (CPI) y/y) отражает изменение уровня цен на потребительские товары и услуги, с точки зрения домохозяйств, в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Индикатор всесторонне отражает изменение уровня цен. Он охватывает потребительские цены на 262 вида товаров и услуг из 8 основных категорий, которые покупают городские и сельские жители Китая. К этим категориям относятся: продукты питания (включая табачные изделия и спиртное), одежда, жилье, коммунальные услуги и энергия, транспорт и коммуникации, образование, культура и отдых, медицина. В расчет индекса не включаются подоходные налоги и предметы инвестирования (акции, облигации, антиквариат и т.д.).

Индекс рассчитывается по результатам опроса более 88 000 торговых точек в 500 городах и селах 31 китайской провинции. В эту выборку входят торговые центры, супермаркеты, точки продаж на рынках, интернет-магазины — предприятия розничной торговли разных видов и размеров.

Индекс потребительских цен — один из ключевых экономических индикаторов, по которому оценивают инфляцию в стране. Индекс показывает, как изменяются цены с точки зрения потребителя. Другими словами, по нему оценивают изменение стоимости жизни.

Также индекс используется при корректировке зарплат и социальных выплат. Кроме того, ИПЦ используется для корректировки структуры подоходного налога и при расчете реального ВВП.

Рост индекса потребительских цен положительно влияет на котировки юаня.

