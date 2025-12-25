Экономический календарь
Индекс потребительских цен в Китае г/г (China Consumer Price Index (CPI) y/y)
|Средняя
|0.7%
|0.2%
|
0.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс потребительских цен, г/г (Consumer Price Index (CPI) y/y) отражает изменение уровня цен на потребительские товары и услуги, с точки зрения домохозяйств, в текущем месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.
Индикатор всесторонне отражает изменение уровня цен. Он охватывает потребительские цены на 262 вида товаров и услуг из 8 основных категорий, которые покупают городские и сельские жители Китая. К этим категориям относятся: продукты питания (включая табачные изделия и спиртное), одежда, жилье, коммунальные услуги и энергия, транспорт и коммуникации, образование, культура и отдых, медицина. В расчет индекса не включаются подоходные налоги и предметы инвестирования (акции, облигации, антиквариат и т.д.).
Индекс рассчитывается по результатам опроса более 88 000 торговых точек в 500 городах и селах 31 китайской провинции. В эту выборку входят торговые центры, супермаркеты, точки продаж на рынках, интернет-магазины — предприятия розничной торговли разных видов и размеров.
Индекс потребительских цен — один из ключевых экономических индикаторов, по которому оценивают инфляцию в стране. Индекс показывает, как изменяются цены с точки зрения потребителя. Другими словами, по нему оценивают изменение стоимости жизни.
Также индекс используется при корректировке зарплат и социальных выплат. Кроме того, ИПЦ используется для корректировки структуры подоходного налога и при расчете реального ВВП.
Рост индекса потребительских цен положительно влияет на котировки юаня.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс потребительских цен в Китае г/г (China Consumer Price Index (CPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress