Промышленное производство, г/г (Industrial Production y/y) отражает темпы роста добавленной стоимости продукции промышленных предприятий, произведенной в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Также этот показатель известен как «темпы роста промышленности».

В оценке промышленного производства используются следующие составляющие:

коэффициент продаж (соотношение объемов проданной и произведенной продукции);

стоимость экспортной поставки (этот показатель относится к экспорту товаров);

ежедневный выпуск;

годовой темп роста выпуска продукции.

В расчете показателей учитываются данные, полученные от предприятий, годовая выручка которых начинается от 20 млн юаней. Предприятия разделены по географическим регионам и по отраслям промышленности. Три основных сектора промышленности – добыча и разработка полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность и энергетика.

По этому показателю оцениваются текущее состояние и краткосрочные перспективы промышленности, характеризуются масштабы расширения экономики. Поскольку промышленность остается основной статьей китайского экспорта, то этот индикатор принимается во внимание руководством Китая для разработки и корректировок экономической политики страны.

Рост промышленного производства благоприятно влияет на ВВП страны, свидетельствует о росте экономики. Поэтому увеличение показателя может оказать положительное влияние на юань.

