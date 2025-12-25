Экономический календарь
Промышленное производство в Китае г/г (China Industrial Production y/y)
|Средняя
|4.8%
|5.6%
|
4.9%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Промышленное производство, г/г (Industrial Production y/y) отражает темпы роста добавленной стоимости продукции промышленных предприятий, произведенной в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Также этот показатель известен как «темпы роста промышленности».
В оценке промышленного производства используются следующие составляющие:
- коэффициент продаж (соотношение объемов проданной и произведенной продукции);
- стоимость экспортной поставки (этот показатель относится к экспорту товаров);
- ежедневный выпуск;
- годовой темп роста выпуска продукции.
В расчете показателей учитываются данные, полученные от предприятий, годовая выручка которых начинается от 20 млн юаней. Предприятия разделены по географическим регионам и по отраслям промышленности. Три основных сектора промышленности – добыча и разработка полезных ископаемых, обрабатывающая промышленность и энергетика.
По этому показателю оцениваются текущее состояние и краткосрочные перспективы промышленности, характеризуются масштабы расширения экономики. Поскольку промышленность остается основной статьей китайского экспорта, то этот индикатор принимается во внимание руководством Китая для разработки и корректировок экономической политики страны.
Рост промышленного производства благоприятно влияет на ВВП страны, свидетельствует о росте экономики. Поэтому увеличение показателя может оказать положительное влияние на юань.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство в Китае г/г (China Industrial Production y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
