Экономический календарь
Индекс цен производителей в Китае г/г (China Producer Price Index (PPI) y/y)
|Средняя
|-2.2%
|-2.2%
|
-2.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс цен производителей, г/г (Producer Price Index (PPI) y/y) отражает изменение стоимости промышленных товаров с точки зрения производителя в отчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Индекс составлен из двух подындексов:
- индекс цен производителя отражает изменение цены, полученной промышленным предприятием за свою продукцию при ее первой продаже;
- индекс закупочных цен отражает изменение цен товаров, закупленных предприятием в качестве промежуточных ресурсов для производства основного продукта (например, это топливо, энергия, металлическое сырье, химическое сырье, дерево, стройматериалы, ткань и т.д.).
Таким образом, индекс цен производителей отражает чистое изменение стоимости изготовленных в Китае промышленных товаров с точки зрения производителя, с поправкой на изменение затрат предприятия во время производства.
В расчет индекса цен производителя входят цены более чем на 20 000 видов продукции из 1638 категорий. Индекс закупочных цен учитывает более 10 000 видов товара, разделенных на 900 подклассов. Общим индексом охвачена вся промышленность страны, согласно единой промышленной классификации страны.
Цены для расчета индекса собираются путем опроса ключевых предприятий (с годовым доходом от основной деятельности от 20 млн юаней) и типичных предприятий (с годовым доходом от основной деятельности менее 20 млн юаней). В статистическую выборку входят около 50 000 предприятий более чем в 400 городах страны.
Индекс цен производителей рассматривают как опережающий индикатор потребительских цен, а следовательно — и инфляции. По отношению к индексу потребительских цен он является самым точным предварительным показателем: если растут цены производителей, то примерно в той же мере вырастут и потребительские цены. Эти два индекса тесно коррелируют между собой. Народный Банк Китая во многом ориентируется на индекс цен производителей при составлении инфляционных прогнозов.
Рост PPI может положительно отразиться на котировках юаня, если в стране не складывается ситуация гиперинфляции.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс цен производителей в Китае г/г (China Producer Price Index (PPI) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
