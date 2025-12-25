Рост банковского кредитования от Народного банка Китая, г/г (PBC Outstanding Loan Growth y/y) характеризует изменение объема кредитов, выданных банками Китая физическим лицам и предприятиям в расчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Эту статистику ежемесячно собирает и публикует китайский регулятор.

Объем кредитования тесно коррелирует с уровнем потребительской активности в стране, поэтому статистика по росту кредитов внимательно отслеживается аналитиками и экономистами. В общем случае рост количества выданных кредитов благоприятен для экономики страны, поскольку «разгоняет» ее, увеличивает частное потребление (в случае кредитов, выданных физическим лицам) и развитие предприятий (в случае коммерческого кредитования).

Рост объема выданных кредитов увеличивает количество денег в обращении в стране и стимулирует экономическое развитие. Поэтому чаще всего увеличение показателя благоприятно отражается на котировках юаня.

График последних значений: