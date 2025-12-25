КалендарьРазделы

Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)

Страна:
Китай
CNY, Китайский юань
Источник:
Народный банк Китая (The People's Bank of China)
Сектор:
Деньги
Низкая N/D 6.4%
6.5%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
6.4%
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Рост банковского кредитования от Народного банка Китая, г/г (PBC Outstanding Loan Growth y/y) характеризует изменение объема кредитов, выданных банками Китая физическим лицам и предприятиям в расчетном месяце по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Эту статистику ежемесячно собирает и публикует китайский регулятор.

Объем кредитования тесно коррелирует с уровнем потребительской активности в стране, поэтому статистика по росту кредитов внимательно отслеживается аналитиками и экономистами. В общем случае рост количества выданных кредитов благоприятен для экономики страны, поскольку «разгоняет» ее, увеличивает частное потребление (в случае кредитов, выданных физическим лицам) и развитие предприятий (в случае коммерческого кредитования).

Рост объема выданных кредитов увеличивает количество денег в обращении в стране и стимулирует экономическое развитие. Поэтому чаще всего увеличение показателя благоприятно отражается на котировках юаня.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Рост банковского кредитования от Народного банка Китая г/г (The People's Bank of China (PBC) Outstanding Loan Growth y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
6.4%
6.5%
окт. 2025
6.5%
6.5%
6.6%
сент. 2025
6.6%
6.8%
авг. 2025
6.8%
6.9%
6.9%
июль 2025
6.9%
7.0%
7.1%
июнь 2025
7.1%
7.0%
7.1%
май 2025
7.1%
7.1%
7.2%
апр. 2025
7.2%
7.2%
7.4%
март 2025
7.4%
7.2%
7.3%
февр. 2025
7.3%
7.4%
7.5%
янв. 2025
7.5%
7.4%
7.6%
дек. 2024
7.6%
7.5%
7.7%
нояб. 2024
7.7%
7.7%
8.0%
окт. 2024
8.0%
8.0%
8.1%
сент. 2024
8.1%
8.2%
8.5%
авг. 2024
8.5%
8.1%
8.7%
июль 2024
8.7%
8.7%
8.8%
июнь 2024
8.8%
9.4%
9.3%
май 2024
9.3%
9.5%
9.6%
апр. 2024
9.6%
9.4%
9.6%
март 2024
9.6%
9.9%
10.1%
февр. 2024
10.1%
10.2%
10.4%
янв. 2024
10.4%
10.4%
10.6%
дек. 2023
10.6%
10.5%
10.8%
нояб. 2023
10.8%
10.9%
10.9%
окт. 2023
10.9%
11.0%
10.9%
сент. 2023
10.9%
11.1%
11.1%
авг. 2023
11.1%
11.2%
11.1%
июль 2023
11.1%
11.3%
11.3%
июнь 2023
11.3%
11.6%
11.4%
май 2023
11.4%
11.8%
11.8%
апр. 2023
11.8%
11.7%
11.8%
март 2023
11.8%
11.4%
11.6%
февр. 2023
11.6%
11.2%
11.3%
янв. 2023
11.3%
11.0%
11.1%
дек. 2022
11.1%
11.0%
11.0%
нояб. 2022
11.0%
11.1%
11.1%
окт. 2022
11.1%
11.0%
11.2%
сент. 2022
11.2%
10.9%
10.9%
авг. 2022
10.9%
11.1%
11.0%
июль 2022
11.0%
11.4%
11.2%
июнь 2022
11.2%
10.9%
11.0%
май 2022
11.0%
11.1%
10.9%
апр. 2022
10.9%
11.3%
11.4%
март 2022
11.4%
11.3%
11.4%
февр. 2022
11.4%
11.4%
11.5%
янв. 2022
11.5%
11.4%
11.6%
дек. 2021
11.6%
11.6%
11.7%
нояб. 2021
11.7%
11.8%
11.9%
окт. 2021
11.9%
11.7%
11.9%
123
