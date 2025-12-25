Экономический календарь
Розничные продажи в Китае за период с начала года г/г (China Retail Sales Year to Date y/y)
|Низкая
|4.0%
|
4.3%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Розничные продажи за период с начала года г/г (Retail Sales YTD y/y) отражают изменение розничных продаж Китая в период с начала календарного года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Расчет производится с поправкой на инфляцию. Показатель часто называют индикатором потребительских расходов, по которому оценивают уровень инфляции в Китае. Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках юаня.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в Китае за период с начала года г/г (China Retail Sales Year to Date y/y)".
