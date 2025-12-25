КалендарьРазделы

Розничные продажи в Китае за период с начала года г/г (China Retail Sales Year to Date y/y)

Страна:
Китай
CNY, Китайский юань
Источник:
Национальное бюро статистики (National Bureau of Statistics)
Сектор:
Потребитель
Низкая 4.0%
4.3%
Последний релиз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Розничные продажи за период с начала года г/г (Retail Sales YTD y/y) отражают изменение розничных продаж Китая в период с начала календарного года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Расчет производится с поправкой на инфляцию. Показатель часто называют индикатором потребительских расходов, по которому оценивают уровень инфляции в Китае. Рост значения показателя может положительно отразиться на котировках юаня.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Розничные продажи в Китае за период с начала года г/г (China Retail Sales Year to Date y/y)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
4.0%
4.3%
окт. 2025
4.3%
4.5%
сент. 2025
4.5%
4.6%
авг. 2025
4.6%
4.8%
июль 2025
4.8%
5.0%
июнь 2025
5.0%
5.0%
май 2025
5.0%
4.7%
апр. 2025
4.7%
4.6%
март 2025
4.6%
4.0%
февр. 2025
4.0%
3.5%
дек. 2024
3.5%
3.5%
нояб. 2024
3.5%
3.5%
окт. 2024
3.5%
3.3%
сент. 2024
3.3%
3.4%
авг. 2024
3.4%
3.5%
июль 2024
3.5%
3.7%
июнь 2024
3.7%
4.1%
май 2024
4.1%
4.1%
апр. 2024
4.1%
4.7%
март 2024
4.7%
5.5%
февр. 2024
5.5%
7.2%
дек. 2023
7.2%
7.2%
нояб. 2023
7.2%
6.9%
окт. 2023
6.9%
6.8%
сент. 2023
6.8%
7.0%
авг. 2023
7.0%
7.3%
июль 2023
7.3%
8.2%
июнь 2023
8.2%
9.3%
май 2023
9.3%
8.5%
апр. 2023
8.5%
5.8%
март 2023
5.8%
3.5%
февр. 2023
3.5%
-0.2%
дек. 2022
-0.2%
-0.1%
нояб. 2022
-0.1%
0.6%
окт. 2022
0.6%
0.7%
сент. 2022
0.7%
0.5%
авг. 2022
0.5%
-0.2%
июль 2022
-0.2%
-0.7%
июнь 2022
-0.7%
-1.5%
май 2022
-1.5%
-0.2%
апр. 2022
-0.2%
3.3%
март 2022
3.3%
6.7%
февр. 2022
6.7%
12.5%
дек. 2021
12.5%
13.7%
нояб. 2021
13.7%
14.9%
окт. 2021
14.9%
16.4%
сент. 2021
16.4%
18.1%
авг. 2021
18.1%
20.7%
июль 2021
20.7%
23.0%
июнь 2021
23.0%
25.7%
123
