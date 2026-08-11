Валовой внутренний продукт (ВВП), г/г (Gross Domestic Product (GDP) y/y) отражает рыночную цену всей конечной продукции, произведенной всеми предприятиями-резидентами в стране в течение отчетного квартала по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. ВВП – основной показатель состояния национальной экономики и важный индикатор уровня развития страны.

Есть три подхода к расчету ВВП: с точки зрения производства, с точки зрения полученных доходов и с точки зрения произведенных расходов.

Производственный подход основывается на расчете добавленной стоимости (из общей стоимости произведенного товара вычитаются промежуточные расходы).

Расчет с точки зрения дохода составляет сумму добавленной стоимости из четырех частей: компенсации работникам, чистых налогов на производство, амортизации основных средств и операционных излишков.

Расчет ВВП по расходам основывается на перспективе окончательного результата производственной деятельности. Сюда включены окончательные расходы на потребление, валовое накопление капитала и чистый экспорт товаров и услуг.

Национальное бюро статистики Китая в расчетах ВВП использует производственный подход. В нем учитываются все произведенные в стране оплачиваемые товары и услуги. Из расчета исключены естественные факторы прироста потенциальных товаров (например, естественное воспроизводство диких растений или рыбы в море). Из расчета исключены данные о ВВП Гонконга, Макао и Тайваня.

Отрасли производства классифицируются двумя способами: по национальному промышленному классификатору и по уровню обработки (первичное производство – сельское и лесное хозяйство, рыболовство; вторичное производство — добыча полезных ископаемых, промышленное производство, энергетика; третичное производство – индустрия услуг).

Данные, необходимые для расчета ВВП, извлекаются из статистических отчетов по разным отраслям и посредством сбора административных данных (например, от налоговых органов, Министерства финансов, Комиссии по страховому регулированию, Народного Банка Китая и т.д.).

При расчете добавленных цен по отраслям применяется дефлятор. Также исключается влияние сезонных факторов (праздничных дней, климатических изменений, уменьшения количества рабочих дней и графика отпусков): все данные подвергаются сезонной корректировке.

Рост ВВП указывает на благоприятную экономическую ситуацию и может положительно повлиять на котировки юаня.

График последних значений: