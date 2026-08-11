Экономический календарь
Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая г/г (China Gross Domestic Product (GDP) y/y)
|Высокая
|4.3%
|4.2%
|
5.0%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
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Предыдущее
|4.6%
|
4.3%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
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Предыдущее
Валовой внутренний продукт (ВВП), г/г (Gross Domestic Product (GDP) y/y) отражает рыночную цену всей конечной продукции, произведенной всеми предприятиями-резидентами в стране в течение отчетного квартала по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года. ВВП – основной показатель состояния национальной экономики и важный индикатор уровня развития страны.
Есть три подхода к расчету ВВП: с точки зрения производства, с точки зрения полученных доходов и с точки зрения произведенных расходов.
- Производственный подход основывается на расчете добавленной стоимости (из общей стоимости произведенного товара вычитаются промежуточные расходы).
- Расчет с точки зрения дохода составляет сумму добавленной стоимости из четырех частей: компенсации работникам, чистых налогов на производство, амортизации основных средств и операционных излишков.
- Расчет ВВП по расходам основывается на перспективе окончательного результата производственной деятельности. Сюда включены окончательные расходы на потребление, валовое накопление капитала и чистый экспорт товаров и услуг.
Национальное бюро статистики Китая в расчетах ВВП использует производственный подход. В нем учитываются все произведенные в стране оплачиваемые товары и услуги. Из расчета исключены естественные факторы прироста потенциальных товаров (например, естественное воспроизводство диких растений или рыбы в море). Из расчета исключены данные о ВВП Гонконга, Макао и Тайваня.
Отрасли производства классифицируются двумя способами: по национальному промышленному классификатору и по уровню обработки (первичное производство – сельское и лесное хозяйство, рыболовство; вторичное производство — добыча полезных ископаемых, промышленное производство, энергетика; третичное производство – индустрия услуг).
Данные, необходимые для расчета ВВП, извлекаются из статистических отчетов по разным отраслям и посредством сбора административных данных (например, от налоговых органов, Министерства финансов, Комиссии по страховому регулированию, Народного Банка Китая и т.д.).
При расчете добавленных цен по отраслям применяется дефлятор. Также исключается влияние сезонных факторов (праздничных дней, климатических изменений, уменьшения количества рабочих дней и графика отпусков): все данные подвергаются сезонной корректировке.
Рост ВВП указывает на благоприятную экономическую ситуацию и может положительно повлиять на котировки юаня.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая г/г (China Gross Domestic Product (GDP) y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
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