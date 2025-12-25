Денежная масса М2 от Народного банка Китая, г/г (PBC M2 Money Stock y/y) — это изменение совокупности денежных средств, накопленных и находящихся в текущем обращении в государстве, в расчетном квартале по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

В агрегат М2 входят наличные деньги в обращении (монеты и банкноты), чеки, средства на расчетных и текущих банковских счетах (включая дебетовые карты), средства на счетах до востребования и на срочных вкладах, корпоративные и личные депозиты.

Иными словами, денежная масса М2 характеризует все валютные и ликвидные активы государства, которые в конкретный момент времени обращаются в экономике. В нее входят активы, которые имеют фиксированную номинальную стоимость и могут моментально становиться средством платежей. Денежная масса — важный показатель инфляции, поскольку чем больше денег находится в свободном обращении в стране, тем выше инфляционное давление на обменный курс юаня.

Рост денежного агрегата М2 влияет на котировки юаня в зависимости от поведения других важных макроэкономических и финансовых параметров.

