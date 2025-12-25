Экономический календарь
Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)
|Низкая
|N/D
|8.1%
|
8.2%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|8.1%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Денежная масса М2 от Народного банка Китая, г/г (PBC M2 Money Stock y/y) — это изменение совокупности денежных средств, накопленных и находящихся в текущем обращении в государстве, в расчетном квартале по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.
В агрегат М2 входят наличные деньги в обращении (монеты и банкноты), чеки, средства на расчетных и текущих банковских счетах (включая дебетовые карты), средства на счетах до востребования и на срочных вкладах, корпоративные и личные депозиты.
Иными словами, денежная масса М2 характеризует все валютные и ликвидные активы государства, которые в конкретный момент времени обращаются в экономике. В нее входят активы, которые имеют фиксированную номинальную стоимость и могут моментально становиться средством платежей. Денежная масса — важный показатель инфляции, поскольку чем больше денег находится в свободном обращении в стране, тем выше инфляционное давление на обменный курс юаня.
Рост денежного агрегата М2 влияет на котировки юаня в зависимости от поведения других важных макроэкономических и финансовых параметров.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress