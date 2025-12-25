КалендарьРазделы

Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)

Страна:
Китай
CNY, Китайский юань
Источник:
Народный банк Китая (The People's Bank of China)
Сектор:
Деньги
Низкая
8.2%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
8.1%
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Денежная масса М2 от Народного банка Китая, г/г (PBC M2 Money Stock y/y) — это изменение совокупности денежных средств, накопленных и находящихся в текущем обращении в государстве, в расчетном квартале по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года.

В агрегат М2 входят наличные деньги в обращении (монеты и банкноты), чеки, средства на расчетных и текущих банковских счетах (включая дебетовые карты), средства на счетах до востребования и на срочных вкладах, корпоративные и личные депозиты.

Иными словами, денежная масса М2 характеризует все валютные и ликвидные активы государства, которые в конкретный момент времени обращаются в экономике. В нее входят активы, которые имеют фиксированную номинальную стоимость и могут моментально становиться средством платежей. Денежная масса — важный показатель инфляции, поскольку чем больше денег находится в свободном обращении в стране, тем выше инфляционное давление на обменный курс юаня.

Рост денежного агрегата М2 влияет на котировки юаня в зависимости от поведения других важных макроэкономических и финансовых параметров.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Денежная масса M2 от Народного банка Китая г/г (The People's Bank of China (PBC) M2 Money Stock y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
8.1%
8.2%
окт. 2025
8.2%
8.2%
8.4%
сент. 2025
8.4%
8.8%
авг. 2025
8.8%
8.7%
8.8%
июль 2025
8.8%
8.2%
8.3%
июнь 2025
8.3%
8.3%
7.9%
май 2025
7.9%
8.3%
8.0%
апр. 2025
8.0%
7.1%
7.0%
март 2025
7.0%
6.9%
7.0%
февр. 2025
7.0%
6.7%
7.0%
янв. 2025
7.0%
7.1%
7.3%
дек. 2024
7.3%
7.6%
7.1%
нояб. 2024
7.1%
7.6%
7.5%
окт. 2024
7.5%
6.6%
6.8%
сент. 2024
6.8%
5.9%
6.3%
авг. 2024
6.3%
5.7%
6.3%
июль 2024
6.3%
6.0%
6.2%
июнь 2024
6.2%
6.8%
7.0%
май 2024
7.0%
7.5%
7.2%
апр. 2024
7.2%
8.4%
8.3%
март 2024
8.3%
8.4%
8.7%
февр. 2024
8.7%
8.4%
8.7%
янв. 2024
8.7%
9.4%
9.7%
дек. 2023
9.7%
9.7%
10.0%
нояб. 2023
10.0%
10.3%
10.3%
окт. 2023
10.3%
10.3%
10.3%
сент. 2023
10.3%
10.4%
10.6%
авг. 2023
10.6%
10.5%
10.7%
июль 2023
10.7%
10.9%
11.3%
июнь 2023
11.3%
11.4%
11.6%
май 2023
11.6%
12.5%
12.4%
апр. 2023
12.4%
13.0%
12.7%
март 2023
12.7%
13.0%
12.9%
февр. 2023
12.9%
12.2%
12.6%
янв. 2023
12.6%
11.6%
11.8%
дек. 2022
11.8%
12.1%
12.4%
нояб. 2022
12.4%
11.7%
11.8%
окт. 2022
11.8%
12.1%
12.1%
сент. 2022
12.1%
12.4%
12.2%
авг. 2022
12.2%
12.3%
12.0%
июль 2022
12.0%
11.2%
11.4%
июнь 2022
11.4%
10.9%
11.1%
май 2022
11.1%
10.5%
10.5%
апр. 2022
10.5%
9.6%
9.7%
март 2022
9.7%
9.5%
9.2%
февр. 2022
9.2%
10.0%
9.8%
янв. 2022
9.8%
9.2%
9.0%
дек. 2021
9.0%
8.9%
8.5%
нояб. 2021
8.5%
8.8%
8.7%
окт. 2021
8.7%
8.1%
8.3%
1234
