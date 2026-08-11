Экономический календарь
Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за период с начала года г/г (China Gross Domestic Product (GDP) Year to Date y/y)
|Средняя
|4.7%
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5.0%
|Последний релиз
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|Актуальное
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Предыдущее
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4.7%
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
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Предыдущее
Валовой внутренний продукт (ВВП) за период с начала года г/г (GDP YTD y/y) отражает рыночную цену всей конечной продукции, произведенной всеми предприятиями-резидентами в стране на текущую дату с начала текущего года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. ВВП – основной показатель состояния национальной экономики и важный индикатор уровня развития страны.
Национальное бюро статистики Китая в расчетах ВВП использует производственный подход. В нем учитываются все произведенные в стране оплачиваемые товары и услуги. Из расчета исключены естественные факторы прироста потенциальных товаров (например, естественное воспроизводство диких растений или рыбы в море). Из расчета исключены данные о ВВП Гонконга, Макао и Тайваня.
Отрасли производства классифицируются двумя способами: по национальному промышленному классификатору и по уровню обработки (первичное производство – сельское и лесное хозяйство, рыболовство; вторичное производство — добыча полезных ископаемых, промышленное производство, энергетика; третичное производство – индустрия услуг).
Данные, необходимые для расчета ВВП, извлекаются из статистических отчетов по разным отраслям и посредством сбора административных данных (например, от налоговых органов, Министерства финансов, Комиссии по страховому регулированию, Народного Банка Китая и т.д.).
Рост ВВП за период с начала года говорит о благоприятной экономической ситуации и может положительно повлиять на котировки юаня.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валовой внутренний продукт (ВВП) Китая за период с начала года г/г (China Gross Domestic Product (GDP) Year to Date y/y)".
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