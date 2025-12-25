Экономический календарь
Объем выданных займов от Народного банка Китая (The People's Bank of China (PBC) New Loans)
|Средняя
|N/D
|¥-0.050 трлн.
|
¥-0.020 трлн.
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|¥-0.050 трлн.
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Объем выданных займов от Народного банка Китая (PBC New Loans) — статистика, которую ежемесячно собирает и публикует китайский регулятор. Она характеризует общий объем новых кредитов в юанях, выданных банками Китая физическим лицам и предприятиям за отчетный период времени.
Объем кредитования тесно коррелирует с уровнем потребительской активности в стране, поэтому статистика по росту кредитов внимательно отслеживается аналитиками и экономистами. В общем случае рост количества выданных кредитов благоприятен для экономики страны, поскольку «разгоняет» ее, увеличивает частное потребление (в случае кредитов, выданных физическим лицам) и развитие предприятий (в случае коммерческого кредитования).
Рост объема выданных кредитов увеличивает количество денег в обращении в стране и стимулирует экономическое развитие. Поэтому чаще всего увеличение показателя благоприятно отражается на котировках юаня.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем выданных займов от Народного банка Китая (The People's Bank of China (PBC) New Loans)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress