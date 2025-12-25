КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Объем выданных займов от Народного банка Китая (The People's Bank of China (PBC) New Loans)

Страна:
Китай
CNY, Китайский юань
Источник:
Народный банк Китая (The People's Bank of China)
Сектор:
Деньги
Средняя N/D ¥​-0.050 трлн.
¥​-0.020 трлн.
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
¥​-0.050 трлн.
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Объем выданных займов от Народного банка Китая (PBC New Loans) — статистика, которую ежемесячно собирает и публикует китайский регулятор. Она характеризует общий объем новых кредитов в юанях, выданных банками Китая физическим лицам и предприятиям за отчетный период времени.

Объем кредитования тесно коррелирует с уровнем потребительской активности в стране, поэтому статистика по росту кредитов внимательно отслеживается аналитиками и экономистами. В общем случае рост количества выданных кредитов благоприятен для экономики страны, поскольку «разгоняет» ее, увеличивает частное потребление (в случае кредитов, выданных физическим лицам) и развитие предприятий (в случае коммерческого кредитования).

Рост объема выданных кредитов увеличивает количество денег в обращении в стране и стимулирует экономическое развитие. Поэтому чаще всего увеличение показателя благоприятно отражается на котировках юаня.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Объем выданных займов от Народного банка Китая (The People's Bank of China (PBC) New Loans)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
N/D
¥​-0.050 трлн.
¥​-0.020 трлн.
окт. 2025
¥​-0.020 трлн.
¥​0.633 трлн.
¥​1.080 трлн.
сент. 2025
¥​1.080 трлн.
¥​0.590 трлн.
авг. 2025
¥​0.590 трлн.
¥​0.781 трлн.
¥​-0.050 трлн.
июль 2025
¥​-0.050 трлн.
¥​1.113 трлн.
¥​2.240 трлн.
июнь 2025
¥​2.240 трлн.
¥​1.548 трлн.
¥​0.620 трлн.
май 2025
¥​0.620 трлн.
¥​0.954 трлн.
¥​0.280 трлн.
апр. 2025
¥​0.280 трлн.
¥​2.626 трлн.
¥​3.640 трлн.
март 2025
¥​3.640 трлн.
¥​2.228 трлн.
¥​1.010 трлн.
февр. 2025
¥​1.010 трлн.
¥​2.889 трлн.
¥​5.130 трлн.
янв. 2025
¥​5.130 трлн.
¥​2.438 трлн.
¥​0.990 трлн.
дек. 2024
¥​0.990 трлн.
¥​1.272 трлн.
¥​0.580 трлн.
нояб. 2024
¥​0.580 трлн.
¥​1.555 трлн.
¥​0.500 трлн.
окт. 2024
¥​0.500 трлн.
¥​1.205 трлн.
¥​1.590 трлн.
сент. 2024
¥​1.590 трлн.
¥​2.329 трлн.
¥​0.900 трлн.
авг. 2024
¥​0.900 трлн.
¥​1.389 трлн.
¥​0.260 трлн.
июль 2024
¥​0.260 трлн.
¥​0.536 трлн.
¥​2.130 трлн.
июнь 2024
¥​2.130 трлн.
¥​2.630 трлн.
¥​0.950 трлн.
май 2024
¥​0.950 трлн.
¥​1.187 трлн.
¥​0.730 трлн.
апр. 2024
¥​0.730 трлн.
¥​2.303 трлн.
¥​3.090 трлн.
март 2024
¥​3.090 трлн.
¥​2.210 трлн.
¥​1.450 трлн.
февр. 2024
¥​1.450 трлн.
¥​4.199 трлн.
¥​4.920 трлн.
янв. 2024
¥​4.920 трлн.
¥​1.869 трлн.
¥​1.170 трлн.
дек. 2023
¥​1.170 трлн.
¥​1.584 трлн.
¥​1.090 трлн.
нояб. 2023
¥​1.090 трлн.
¥​1.255 трлн.
¥​0.738 трлн.
окт. 2023
¥​0.738 трлн.
¥​1.470 трлн.
¥​2.310 трлн.
сент. 2023
¥​2.310 трлн.
¥​2.182 трлн.
¥​1.360 трлн.
авг. 2023
¥​1.360 трлн.
¥​1.168 трлн.
¥​0.346 трлн.
июль 2023
¥​0.346 трлн.
¥​2.223 трлн.
¥​3.050 трлн.
июнь 2023
¥​3.050 трлн.
¥​2.197 трлн.
¥​1.360 трлн.
май 2023
¥​1.360 трлн.
¥​1.481 трлн.
¥​0.719 трлн.
апр. 2023
¥​0.719 трлн.
¥​3.073 трлн.
¥​3.890 трлн.
март 2023
¥​3.890 трлн.
¥​2.622 трлн.
¥​1.810 трлн.
февр. 2023
¥​1.810 трлн.
¥​4.059 трлн.
¥​4.900 трлн.
янв. 2023
¥​4.900 трлн.
¥​2.228 трлн.
¥​1.400 трлн.
дек. 2022
¥​1.400 трлн.
¥​1.405 трлн.
¥​1.210 трлн.
нояб. 2022
¥​1.210 трлн.
¥​1.347 трлн.
¥​0.615 трлн.
окт. 2022
¥​0.615 трлн.
¥​1.615 трлн.
¥​2.470 трлн.
сент. 2022
¥​2.470 трлн.
¥​1.943 трлн.
¥​1.250 трлн.
авг. 2022
¥​1.250 трлн.
¥​1.488 трлн.
¥​0.679 трлн.
июль 2022
¥​0.679 трлн.
¥​1.964 трлн.
¥​2.810 трлн.
июнь 2022
¥​2.810 трлн.
¥​2.319 трлн.
¥​1.890 трлн.
май 2022
¥​1.890 трлн.
¥​1.408 трлн.
¥​0.645 трлн.
апр. 2022
¥​0.645 трлн.
¥​2.357 трлн.
¥​3.130 трлн.
март 2022
¥​3.130 трлн.
¥​1.997 трлн.
¥​1.230 трлн.
февр. 2022
¥​1.230 трлн.
¥​3.213 трлн.
¥​3.980 трлн.
янв. 2022
¥​3.980 трлн.
¥​1.950 трлн.
¥​1.130 трлн.
дек. 2021
¥​1.130 трлн.
¥​1.537 трлн.
¥​1.270 трлн.
нояб. 2021
¥​1.270 трлн.
¥​1.622 трлн.
¥​0.826 трлн.
окт. 2021
¥​0.826 трлн.
¥​0.864 трлн.
¥​1.660 трлн.
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания