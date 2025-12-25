КалендарьРазделы

Композитный индекс менеджеров по закупкам Китая от Caixin (Caixin China Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Китай
CNY, Китайский юань
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Средняя 51.2
51.8
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
51.2
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin (Caixin Composite PMI) — индикатор общенациональной производственной активности в Китае, отражающий тенденции развития бизнеса в частном секторе. Исследование, спонсируемое корпорацией Caixin и проводимое глобальным информационным провайдером IHS Markit, направлено на малые и средние компании, которые могут не покрываться официальной статистикой. Данные собираются на основе опроса репрезентативной группы из 400 компаний.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли.

Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры своей деятельности: уплаченные и полученные цены, занятость, уровень производства, количество новых заказов и т. д. Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности. Ответы собираются во второй половине каждого месяца.

Для расчета итогового индекса к проценту ответов, оценивающих текущие уровни как "более высокие", прибавляется половина доли ответов "на прежнем уровне". Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

За индексом PMI Китая внимательно следят во всем мире, поскольку Китай является второй по величине экономикой в мире и крупнейшим потребителем и производителем металла. Рост индекса менеджеров по закупкам благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки юаня.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Композитный индекс менеджеров по закупкам Китая от Caixin (Caixin China Composite Purchasing Managers Index (PMI))".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
51.2
51.8
окт. 2025
51.8
52.5
сент. 2025
52.5
51.9
авг. 2025
51.9
50.8
июль 2025
50.8
51.3
июнь 2025
51.3
49.6
май 2025
49.6
51.1
апр. 2025
51.1
51.8
март 2025
51.8
51.5
февр. 2025
51.5
51.1
янв. 2025
51.1
51.4
дек. 2024
51.4
52.3
нояб. 2024
52.3
51.9
окт. 2024
51.9
50.3
сент. 2024
50.3
51.2
авг. 2024
51.2
51.2
июль 2024
51.2
52.8
июнь 2024
52.8
54.1
май 2024
54.1
52.8
апр. 2024
52.8
52.7
март 2024
52.7
52.5
февр. 2024
52.5
52.5
янв. 2024
52.5
52.6
дек. 2023
52.6
51.6
нояб. 2023
51.6
50.0
окт. 2023
50.0
50.9
сент. 2023
50.9
51.7
авг. 2023
51.7
51.9
июль 2023
51.9
52.5
июнь 2023
52.5
55.6
май 2023
55.6
53.6
апр. 2023
53.6
54.5
март 2023
54.5
54.2
февр. 2023
54.2
51.1
янв. 2023
51.1
48.3
дек. 2022
48.3
47.0
нояб. 2022
47.0
48.3
окт. 2022
48.3
48.5
сент. 2022
48.5
53.0
авг. 2022
53.0
54.0
июль 2022
54.0
55.3
июнь 2022
55.3
42.2
май 2022
42.2
37.2
апр. 2022
37.2
43.9
март 2022
43.9
50.1
февр. 2022
50.1
50.1
янв. 2022
50.1
53.0
дек. 2021
53.0
51.2
нояб. 2021
51.2
51.5
окт. 2021
51.5
51.4
