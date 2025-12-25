Композитный индекс менеджеров по закупкам от Caixin (Caixin Composite PMI) — индикатор общенациональной производственной активности в Китае, отражающий тенденции развития бизнеса в частном секторе. Исследование, спонсируемое корпорацией Caixin и проводимое глобальным информационным провайдером IHS Markit, направлено на малые и средние компании, которые могут не покрываться официальной статистикой. Данные собираются на основе опроса репрезентативной группы из 400 компаний.

Менеджеры по снабжению, как правило, раньше остальных сотрудников компаний могут отследить изменение рыночных условий, поскольку их деятельность опережает деятельность по выпуску конечного продукта компании. Они одни из первых знают, когда меняются к лучшему или к худшему условия торговли.

Менеджеры по снабжению заполняют опросник, в котором характеризуют основные параметры своей деятельности: уплаченные и полученные цены, занятость, уровень производства, количество новых заказов и т. д. Респонденты дают не абсолютную, а относительную оценку этих показателей: выросли они, снизились или остались на прежнем уровне. Отдельные подындексы, рассчитываемые на основе этих ответов, характеризуют инфляцию, занятость и другие важнейшие показатели экономической активности. Ответы собираются во второй половине каждого месяца.

Для расчета итогового индекса к проценту ответов, оценивающих текущие уровни как "более высокие", прибавляется половина доли ответов "на прежнем уровне". Значение индикатора выше 50 означает, что большая часть респондентов положительно характеризует условия ведения бизнеса. Значение ниже 50 означает ухудшение деловых условий.

За индексом PMI Китая внимательно следят во всем мире, поскольку Китай является второй по величине экономикой в мире и крупнейшим потребителем и производителем металла. Рост индекса менеджеров по закупкам благоприятно характеризует изменение условий рынка и может положительно повлиять на котировки юаня.

График последних значений: