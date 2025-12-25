Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая от Caixin (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Средняя
|49.9
|50.1
|
50.6
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|50.1
|
49.9
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin (Caixin Manufacturing PMI) — индикатор состояния промышленного сектора Китая. Он рассчитывается по результатам опроса менеджеров, отвечающих за закупки более чем в 500 крупных производственных компаний страны. Выборка предприятий составлена в соответствии со вкладом компании в ВВП Китая и со стандартным отраслевым классификатором.
Индикатор относится к семейству индексов PMI, которые рассчитываются международным агентством Markit. В Китае оно сотрудничает с информационно-аналитической компанией Caixin.
Индикатор представляет собой составной индекс, составленный из пяти отдельных подындексов со следующими весами:
- индекс новых заказов — 0,3;
- объем производства — 0,25;
- занятость — 0,2;
- время получения товаров от поставщиков — 0,15;
- товарно-материальные запасы — 0,1.
В анкете участники опроса оценивают, как в предыдущем месяце изменилась на их предприятии ситуация с различными показателями бизнеса: улучшилась, ухудшилась или не изменилась. В анкете для производственного сектора содержатся вопросы относительно объема производства, новых заказов (как для внутреннего рынка, так и на экспорт), отложенных заказов, входных и выходных цен, скорости поставки заказов, запасов конечного товара, запасов закупленного товара, занятости и оценки интенсивности производства на ближайшее будущее.
По итогам ответов на эти вопросы составляются отдельные диффузные индексы, из которых в соответствии с вышеприведенными весами впоследствии рассчитывается общий PMI в производственном секторе.
Отдельные диффузные подындексы обладают свойством опережающих индикаторов: менеджеры по закупкам на предприятиях раньше всех чувствуют на своей деятельности изменения, связанные с поставками, заказами и другими важными экономическими параметрами. Поэтому их оценка состояния рынка опережает остальные статистические показатели, рассчитывающиеся постфактум, когда ситуация уже изменилась.
Значение индекса выше 50 указывает на общий рост деловой активности в промышленном секторе, ниже 50 – на снижение. Рост промышленного PMI указывает на дальнейшее развитие китайской промышленности. Это может благоприятно сказаться на курсе юаня.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая от Caixin (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
