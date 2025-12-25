КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая от Caixin (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Китай
CNY, Китайский юань
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Средняя 49.9 50.1
50.6
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
50.1
49.9
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin (Caixin Manufacturing PMI) — индикатор состояния промышленного сектора Китая. Он рассчитывается по результатам опроса менеджеров, отвечающих за закупки более чем в 500 крупных производственных компаний страны. Выборка предприятий составлена в соответствии со вкладом компании в ВВП Китая и со стандартным отраслевым классификатором.

Индикатор относится к семейству индексов PMI, которые рассчитываются международным агентством Markit. В Китае оно сотрудничает с информационно-аналитической компанией Caixin.

Индикатор представляет собой составной индекс, составленный из пяти отдельных подындексов со следующими весами:

  • индекс новых заказов — 0,3;
  • объем производства — 0,25;
  • занятость — 0,2;
  • время получения товаров от поставщиков — 0,15;
  • товарно-материальные запасы — 0,1.

В анкете участники опроса оценивают, как в предыдущем месяце изменилась на их предприятии ситуация с различными показателями бизнеса: улучшилась, ухудшилась или не изменилась. В анкете для производственного сектора содержатся вопросы относительно объема производства, новых заказов (как для внутреннего рынка, так и на экспорт), отложенных заказов, входных и выходных цен, скорости поставки заказов, запасов конечного товара, запасов закупленного товара, занятости и оценки интенсивности производства на ближайшее будущее.

По итогам ответов на эти вопросы составляются отдельные диффузные индексы, из которых в соответствии с вышеприведенными весами впоследствии рассчитывается общий PMI в производственном секторе.

Отдельные диффузные подындексы обладают свойством опережающих индикаторов: менеджеры по закупкам на предприятиях раньше всех чувствуют на своей деятельности изменения, связанные с поставками, заказами и другими важными экономическими параметрами. Поэтому их оценка состояния рынка опережает остальные статистические показатели, рассчитывающиеся постфактум, когда ситуация уже изменилась.

Значение индекса выше 50 указывает на общий рост деловой активности в промышленном секторе, ниже 50 – на снижение. Рост промышленного PMI указывает на дальнейшее развитие китайской промышленности. Это может благоприятно сказаться на курсе юаня.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая от Caixin (Caixin China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
49.9
50.1
50.6
окт. 2025
50.6
51.2
сент. 2025
51.2
50.6
50.5
авг. 2025
50.5
50.6
49.5
июль 2025
49.5
50.7
50.4
июнь 2025
50.4
49.2
48.3
май 2025
48.3
50.9
50.4
апр. 2025
50.4
50.8
51.2
март 2025
51.2
50.7
50.8
февр. 2025
50.8
50.7
50.1
янв. 2025
50.1
51.4
50.5
дек. 2024
50.5
50.6
51.5
нояб. 2024
51.5
49.5
50.3
окт. 2024
50.3
50.2
49.3
сент. 2024
49.3
51.1
50.4
авг. 2024
50.4
50.7
49.8
июль 2024
49.8
51.6
51.8
июнь 2024
51.8
51.3
51.7
май 2024
51.7
51.1
51.4
апр. 2024
51.4
50.9
51.1
март 2024
51.1
50.8
50.9
февр. 2024
50.9
50.2
50.8
янв. 2024
50.8
50.1
50.8
дек. 2023
50.8
50.3
50.7
нояб. 2023
50.7
50.4
49.5
окт. 2023
49.5
50.8
50.6
сент. 2023
50.6
50.1
51.0
авг. 2023
51.0
49.8
49.2
июль 2023
49.2
50.7
50.5
июнь 2023
50.5
50.2
50.9
май 2023
50.9
49.7
49.5
апр. 2023
49.5
50.8
50.0
март 2023
50.0
50.4
51.6
февр. 2023
51.6
49.1
49.2
янв. 2023
49.2
49.2
49.0
дек. 2022
49.0
49.3
49.4
нояб. 2022
49.4
48.6
49.2
окт. 2022
49.2
48.7
48.1
сент. 2022
48.1
49.9
49.5
авг. 2022
49.5
51.0
50.4
июль 2022
50.4
49.9
51.7
июнь 2022
51.7
47.0
48.1
май 2022
48.1
47.0
46.0
апр. 2022
46.0
49.2
48.1
март 2022
48.1
49.7
50.4
февр. 2022
50.4
49.9
49.1
янв. 2022
49.1
50.3
50.9
дек. 2021
50.9
50.2
49.9
нояб. 2021
49.9
50.2
50.6
окт. 2021
50.6
49.5
50.0
