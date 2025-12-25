Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе от Caixin (Caixin Manufacturing PMI) — индикатор состояния промышленного сектора Китая. Он рассчитывается по результатам опроса менеджеров, отвечающих за закупки более чем в 500 крупных производственных компаний страны. Выборка предприятий составлена в соответствии со вкладом компании в ВВП Китая и со стандартным отраслевым классификатором.

Индикатор относится к семейству индексов PMI, которые рассчитываются международным агентством Markit. В Китае оно сотрудничает с информационно-аналитической компанией Caixin.

Индикатор представляет собой составной индекс, составленный из пяти отдельных подындексов со следующими весами:

индекс новых заказов — 0,3;

объем производства — 0,25;

занятость — 0,2;

время получения товаров от поставщиков — 0,15;

товарно-материальные запасы — 0,1.

В анкете участники опроса оценивают, как в предыдущем месяце изменилась на их предприятии ситуация с различными показателями бизнеса: улучшилась, ухудшилась или не изменилась. В анкете для производственного сектора содержатся вопросы относительно объема производства, новых заказов (как для внутреннего рынка, так и на экспорт), отложенных заказов, входных и выходных цен, скорости поставки заказов, запасов конечного товара, запасов закупленного товара, занятости и оценки интенсивности производства на ближайшее будущее.

По итогам ответов на эти вопросы составляются отдельные диффузные индексы, из которых в соответствии с вышеприведенными весами впоследствии рассчитывается общий PMI в производственном секторе.

Отдельные диффузные подындексы обладают свойством опережающих индикаторов: менеджеры по закупкам на предприятиях раньше всех чувствуют на своей деятельности изменения, связанные с поставками, заказами и другими важными экономическими параметрами. Поэтому их оценка состояния рынка опережает остальные статистические показатели, рассчитывающиеся постфактум, когда ситуация уже изменилась.

Значение индекса выше 50 указывает на общий рост деловой активности в промышленном секторе, ниже 50 – на снижение. Рост промышленного PMI указывает на дальнейшее развитие китайской промышленности. Это может благоприятно сказаться на курсе юаня.

График последних значений: