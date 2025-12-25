КалендарьРазделы

Прямые иностранные инвестиции в Китай за период с начала года г/г (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)

Страна:
Китай
CNY, Китайский юань
Источник:
Министерство коммерции (Ministry of Commerce)
Сектор:
Деньги
Низкая -7.5% -10.1%
-10.3%
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
-9.4%
-7.5%
Следующий релиз Актуальное Прогноз Предыдущее
Предыдущее
Индикатор прямых иностранных инвестиций за период с начала года г/г (Foreign Direct Investment YTD y/y) отражает изменение в объеме инвестиций в экономику Китая за период с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Данные выпускаются Министерством торговли Китайской Народной Республики.

Китай — одна из ведущих мировых экономик, является привлекательной страной для иностранных инвестиций. В настоящее время наблюдается тенденция фокуса инвесторов с трудоемких отраслей на сферы услуг и высокотехнологичные отрасли. Понимая важность иностранных инвестиций, правительство Китая проводит реформы для упрощения процедур, большей прозрачности и защиты инвестиций.

Экономика Китая привлекает инвестиции из более чем 200 стран. При этом при высокой доле инвестиций большая часть всех иностранных инвесторов в экономику Китая являются этническими китайцами, проживающими за рубежом.

Динамика прямых инвестиций напрямую отражает привлекательность экономики страны. Рост инвестиция является благоприятным фактором для развития экономики и может иметь положительное влияние на котировки китайского юаня.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Прямые иностранные инвестиции в Китай за период с начала года г/г (China Foreign Direct Investment Year to Date y/y)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
-7.5%
-10.1%
-10.3%
окт. 2025
-10.3%
-9.7%
-10.4%
сент. 2025
-10.4%
-12.7%
авг. 2025
-12.7%
-8.4%
-13.4%
июль 2025
-13.4%
-15.2%
июнь 2025
-15.2%
-7.2%
-13.2%
май 2025
-13.2%
-5.2%
-10.9%
апр. 2025
-10.9%
-8.2%
-10.8%
март 2025
-10.8%
-21.8%
-20.4%
февр. 2025
-20.4%
-11.3%
-13.4%
янв. 2025
-13.4%
-27.9%
-27.1%
дек. 2024
-27.1%
-26.8%
-27.9%
нояб. 2024
-27.9%
-28.7%
-29.8%
окт. 2024
-29.8%
-30.8%
-30.4%
сент. 2024
-30.4%
-29.6%
-31.5%
авг. 2024
-31.5%
-29.3%
-29.6%
июль 2024
-29.6%
-31.8%
-29.1%
июнь 2024
-29.1%
-16.9%
-28.2%
май 2024
-28.2%
-12.8%
-27.9%
апр. 2024
-27.9%
-9.4%
-26.1%
март 2024
-26.1%
-4.0%
-19.9%
февр. 2024
-19.9%
-0.1%
-11.7%
янв. 2024
-11.7%
-8.0%
дек. 2023
-8.0%
15.7%
-10.0%
нояб. 2023
-10.0%
-2.8%
-9.4%
окт. 2023
-9.4%
-8.4%
сент. 2023
-8.4%
-5.1%
авг. 2023
-5.1%
-0.1%
-4.0%
июль 2023
-4.0%
2.0%
3.8%
июнь 2023
3.8%
4.3%
0.1%
май 2023
0.1%
6.7%
8.5%
апр. 2023
8.5%
5.5%
4.9%
март 2023
4.9%
6.2%
6.1%
февр. 2023
6.1%
6.3%
6.3%
янв. 2023
6.3%
8.1%
6.3%
дек. 2022
6.3%
12.2%
9.9%
нояб. 2022
9.9%
15.1%
14.4%
окт. 2022
14.4%
16.2%
15.6%
сент. 2022
15.6%
17.1%
16.4%
авг. 2022
16.4%
17.6%
17.3%
июль 2022
17.3%
17.6%
17.4%
июнь 2022
17.4%
19.2%
17.3%
май 2022
17.3%
23.6%
20.5%
апр. 2022
20.5%
32.9%
25.6%
март 2022
25.6%
50.9%
37.9%
февр. 2022
37.9%
2.8%
11.6%
янв. 2022
11.6%
6.0%
14.9%
дек. 2021
14.9%
14.0%
15.9%
нояб. 2021
15.9%
23.3%
17.8%
окт. 2021
17.8%
27.1%
19.6%
1234
