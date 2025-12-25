Индикатор прямых иностранных инвестиций за период с начала года г/г (Foreign Direct Investment YTD y/y) отражает изменение в объеме инвестиций в экономику Китая за период с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Данные выпускаются Министерством торговли Китайской Народной Республики.

Китай — одна из ведущих мировых экономик, является привлекательной страной для иностранных инвестиций. В настоящее время наблюдается тенденция фокуса инвесторов с трудоемких отраслей на сферы услуг и высокотехнологичные отрасли. Понимая важность иностранных инвестиций, правительство Китая проводит реформы для упрощения процедур, большей прозрачности и защиты инвестиций.

Экономика Китая привлекает инвестиции из более чем 200 стран. При этом при высокой доле инвестиций большая часть всех иностранных инвесторов в экономику Китая являются этническими китайцами, проживающими за рубежом.

Динамика прямых инвестиций напрямую отражает привлекательность экономики страны. Рост инвестиция является благоприятным фактором для развития экономики и может иметь положительное влияние на котировки китайского юаня.

