Промышленное производство в Китае за период с начала года г/г (China Industrial Production Year to Date y/y)

Китай
CNY, Китайский юань
Национальное бюро статистики (National Bureau of Statistics)
Бизнес
Средняя 6.0%
6.1%
Промышленное производство за период с начала года г/г (Industrial Production YTD y/y) отражает темпы роста добавленной стоимости продукции промышленных предприятий Китая, произведенной в период с начала календарного года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В расчете показателей учитываются данные, полученные от предприятий, годовая выручка которых начинается от 20 млн юаней. Рост промышленного производства благоприятно влияет на ВВП страны. Поэтому увеличение показателя может оказать положительное влияние на юань.

График последних значений:

актуальные данные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство в Китае за период с начала года г/г (China Industrial Production Year to Date y/y)".

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
6.0%
6.1%
окт. 2025
6.1%
6.2%
сент. 2025
6.2%
6.2%
авг. 2025
6.2%
6.3%
июль 2025
6.3%
6.4%
июнь 2025
6.4%
6.3%
май 2025
6.3%
6.4%
апр. 2025
6.4%
6.5%
март 2025
6.5%
5.9%
февр. 2025
5.9%
5.8%
дек. 2024
5.8%
5.8%
нояб. 2024
5.8%
5.8%
окт. 2024
5.8%
5.8%
сент. 2024
5.8%
5.8%
авг. 2024
5.8%
5.9%
июль 2024
5.9%
6.0%
июнь 2024
6.0%
6.2%
май 2024
6.2%
6.3%
апр. 2024
6.3%
6.1%
март 2024
6.1%
7.0%
февр. 2024
7.0%
4.6%
дек. 2023
4.6%
4.3%
нояб. 2023
4.3%
4.1%
окт. 2023
4.1%
4.0%
сент. 2023
4.0%
3.9%
авг. 2023
3.9%
3.8%
июль 2023
3.8%
3.8%
июнь 2023
3.8%
3.6%
май 2023
3.6%
3.6%
апр. 2023
3.6%
3.0%
март 2023
3.0%
2.4%
февр. 2023
2.4%
3.6%
дек. 2022
3.6%
3.8%
нояб. 2022
3.8%
4.0%
окт. 2022
4.0%
3.9%
сент. 2022
3.9%
3.6%
авг. 2022
3.6%
3.5%
июль 2022
3.5%
3.4%
июнь 2022
3.4%
3.3%
май 2022
3.3%
4.0%
апр. 2022
4.0%
6.5%
март 2022
6.5%
7.5%
февр. 2022
7.5%
9.6%
дек. 2021
9.6%
10.1%
нояб. 2021
10.1%
10.9%
окт. 2021
10.9%
11.8%
сент. 2021
11.8%
13.1%
авг. 2021
13.1%
14.4%
июль 2021
14.4%
15.9%
июнь 2021
15.9%
17.8%
123
