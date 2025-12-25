Экономический календарь
Промышленное производство в Китае за период с начала года г/г (China Industrial Production Year to Date y/y)
|Средняя
|6.0%
|
6.1%
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Промышленное производство за период с начала года г/г (Industrial Production YTD y/y) отражает темпы роста добавленной стоимости продукции промышленных предприятий Китая, произведенной в период с начала календарного года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В расчете показателей учитываются данные, полученные от предприятий, годовая выручка которых начинается от 20 млн юаней. Рост промышленного производства благоприятно влияет на ВВП страны. Поэтому увеличение показателя может оказать положительное влияние на юань.
График последних значений:
актуальные данные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Промышленное производство в Китае за период с начала года г/г (China Industrial Production Year to Date y/y)".
Виджет экономического календаря для вашего сайта
Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.
Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.
Официальный плагин для сайтов на WordPress