КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе Китая (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Китай
CNY, Китайский юань
Источник:
Национальное бюро статистики (National Bureau of Statistics)
Сектор:
Бизнес
Средняя 49.5 50.2
50.1
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
49.9
49.5
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе (Non-Manufacturing PMI) — альтернативный индикатор китайского PMI в сервисной сфере, который рассчитывают органы государственной статистики. Его расчет основан на итогах ежемесячного опроса менеджеров по закупкам 4000 предприятий сферы услуг Китая.

В анкету включены 10 вопросов о следующих аспектах ведения бизнеса за последний месяц: объем производства, количество новых заказов, количество заказов на экспорт, количество незавершенных заказов, запасы готового товара на складах, закупочные цены, цены на конечные услуги, количество сотрудников, скорость получения товаров от поставщиков, ожидания по деловой активности на ближайшие 6 месяцев.

Респонденты дают относительную, а не количественную характеристику этим показателям: «улучшился», «ухудшился», «не изменился». По итогам составляются вспомогательные диффузные подындексы, каждый из которых равен проценту положительных ответов плюс половине нейтральных. Из этих подындексов и составляется PMI в непроизводственном секторе.

PMI — один из главных индикаторов состояния экономики страны в целом и сферы услуг в частности. Менеджеры по закупкам, в силу своих служебных обязанностей, раньше всех сталкиваются с изменениями в условиях ведения бизнеса, и поэтому PMI может служить опережающим индикатором состояния сервисного сектора страны.

Значение индекса выше 50 указывает на общий рост деловой активности в сфере услуг, ниже 50 – на снижение. Рост непроизводственного PMI говорит о развитии этого сектора экономики. Это может благоприятно сказаться на курсе юаня.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе Китая (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
49.5
50.2
50.1
окт. 2025
50.1
50.3
50.0
сент. 2025
50.0
50.6
50.3
авг. 2025
50.3
50.5
50.1
июль 2025
50.1
50.3
50.5
июнь 2025
50.5
50.1
50.3
май 2025
50.3
50.0
50.4
апр. 2025
50.4
50.1
50.8
март 2025
50.8
49.5
50.4
февр. 2025
50.4
50.6
50.2
янв. 2025
50.2
51.9
52.2
дек. 2024
52.2
50.6
50.0
нояб. 2024
50.0
50.1
50.2
окт. 2024
50.2
51.5
50.0
сент. 2024
50.0
51.2
50.3
авг. 2024
50.3
51.4
50.2
июль 2024
50.2
51.3
50.5
июнь 2024
50.5
49.9
51.1
май 2024
51.1
51.2
51.2
апр. 2024
51.2
54.2
53.0
март 2024
53.0
51.4
51.4
февр. 2024
51.4
51.2
50.7
янв. 2024
50.7
44.0
50.4
дек. 2023
50.4
51.0
50.2
нояб. 2023
50.2
50.9
50.6
окт. 2023
50.6
50.8
51.7
сент. 2023
51.7
50.8
51.0
авг. 2023
51.0
50.8
51.5
июль 2023
51.5
50.8
53.2
июнь 2023
53.2
50.8
54.5
май 2023
54.5
50.7
56.4
апр. 2023
56.4
50.4
58.2
март 2023
58.2
50.0
56.3
февр. 2023
56.3
49.7
54.4
янв. 2023
54.4
51.0
41.6
дек. 2022
41.6
51.4
46.7
нояб. 2022
46.7
51.7
48.7
окт. 2022
48.7
51.9
50.6
сент. 2022
50.6
52.0
52.6
авг. 2022
52.6
52.2
53.8
июль 2022
53.8
52.3
54.7
июнь 2022
54.7
52.5
47.8
май 2022
47.8
50.7
41.9
апр. 2022
41.9
53.0
48.4
март 2022
48.4
53.2
51.6
февр. 2022
51.6
51.1
янв. 2022
51.1
53.2
52.7
дек. 2021
52.7
53.1
52.3
нояб. 2021
52.3
53.0
52.4
окт. 2021
52.4
52.9
53.2
1234
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания