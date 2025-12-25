Индекс менеджеров по закупкам в непроизводственном секторе (Non-Manufacturing PMI) — альтернативный индикатор китайского PMI в сервисной сфере, который рассчитывают органы государственной статистики. Его расчет основан на итогах ежемесячного опроса менеджеров по закупкам 4000 предприятий сферы услуг Китая.

В анкету включены 10 вопросов о следующих аспектах ведения бизнеса за последний месяц: объем производства, количество новых заказов, количество заказов на экспорт, количество незавершенных заказов, запасы готового товара на складах, закупочные цены, цены на конечные услуги, количество сотрудников, скорость получения товаров от поставщиков, ожидания по деловой активности на ближайшие 6 месяцев.

Респонденты дают относительную, а не количественную характеристику этим показателям: «улучшился», «ухудшился», «не изменился». По итогам составляются вспомогательные диффузные подындексы, каждый из которых равен проценту положительных ответов плюс половине нейтральных. Из этих подындексов и составляется PMI в непроизводственном секторе.

PMI — один из главных индикаторов состояния экономики страны в целом и сферы услуг в частности. Менеджеры по закупкам, в силу своих служебных обязанностей, раньше всех сталкиваются с изменениями в условиях ведения бизнеса, и поэтому PMI может служить опережающим индикатором состояния сервисного сектора страны.

Значение индекса выше 50 указывает на общий рост деловой активности в сфере услуг, ниже 50 – на снижение. Рост непроизводственного PMI говорит о развитии этого сектора экономики. Это может благоприятно сказаться на курсе юаня.

