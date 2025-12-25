Экономический календарь
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Китая от Caixin (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Средняя
|52.1
|51.5
|
52.6
|Последний релиз
|Важность
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
|52.3
|
52.1
|Следующий релиз
|Актуальное
|Прогноз
|
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Китая от Caixin (Caixin Services PMI) — индикатор состояния сервисного сектора Китая. Он рассчитывается по результатам опроса менеджеров, отвечающих за закупки более чем в 400 компаний сектора услуг. Выборка предприятий составлена в соответствии со вкладом компании в ВВП Китая и со стандартным отраслевым классификатором.
Индикатор относится к семейству индексов PMI, которые рассчитываются международным агентством Markit. В Китае оно сотрудничает с информационно-аналитической компанией Caixin.
В анкете участники опроса оценивают, как в предыдущем месяце изменилась на их предприятии ситуация с различными показателями бизнеса: улучшилась, ухудшилась или не изменилась. В анкете для сервисного сектора содержатся вопросы относительно деловой активности, новых заказов, уплаченных и полученных цен, занятости и деловых ожиданий. По итогам ответов на эти вопросы составляются отдельные диффузные индексы, из которых и впоследствии рассчитывается общий PMI в секторе услуг.
Отдельные диффузные подындексы обладают свойством опережающих индикаторов: менеджеры по закупкам на предприятиях раньше всех чувствуют на своей деятельности изменения, связанные с поставками, заказами и другими важными экономическими параметрами. Поэтому их оценка состояния рынка опережает остальные статистические показатели, рассчитывающиеся постфактум, когда ситуация уже изменилась.
Значение индекса выше 50 указывает на общий рост деловой активности в сервисном секторе, ниже 50 – на снижение. Рост сервисного PMI указывает на дальнейшее развитие китайской сферы услуг. Это может благоприятно сказаться на курсе юаня.
График последних значений:
актуальные данные
прогнозные
График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Китая от Caixin (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.
Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).
