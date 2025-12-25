Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Китая от Caixin (Caixin Services PMI) — индикатор состояния сервисного сектора Китая. Он рассчитывается по результатам опроса менеджеров, отвечающих за закупки более чем в 400 компаний сектора услуг. Выборка предприятий составлена в соответствии со вкладом компании в ВВП Китая и со стандартным отраслевым классификатором.

Индикатор относится к семейству индексов PMI, которые рассчитываются международным агентством Markit. В Китае оно сотрудничает с информационно-аналитической компанией Caixin.

В анкете участники опроса оценивают, как в предыдущем месяце изменилась на их предприятии ситуация с различными показателями бизнеса: улучшилась, ухудшилась или не изменилась. В анкете для сервисного сектора содержатся вопросы относительно деловой активности, новых заказов, уплаченных и полученных цен, занятости и деловых ожиданий. По итогам ответов на эти вопросы составляются отдельные диффузные индексы, из которых и впоследствии рассчитывается общий PMI в секторе услуг.

Отдельные диффузные подындексы обладают свойством опережающих индикаторов: менеджеры по закупкам на предприятиях раньше всех чувствуют на своей деятельности изменения, связанные с поставками, заказами и другими важными экономическими параметрами. Поэтому их оценка состояния рынка опережает остальные статистические показатели, рассчитывающиеся постфактум, когда ситуация уже изменилась.

Значение индекса выше 50 указывает на общий рост деловой активности в сервисном секторе, ниже 50 – на снижение. Рост сервисного PMI указывает на дальнейшее развитие китайской сферы услуг. Это может благоприятно сказаться на курсе юаня.

График последних значений: