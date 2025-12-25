КалендарьРазделы

Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Китая от Caixin (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))

Страна:
Китай
CNY, Китайский юань
Источник:
S&P Global
Сектор:
Бизнес
Средняя 52.1 51.5
52.6
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
52.3
52.1
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Китая от Caixin (Caixin Services PMI) — индикатор состояния сервисного сектора Китая. Он рассчитывается по результатам опроса менеджеров, отвечающих за закупки более чем в 400 компаний сектора услуг. Выборка предприятий составлена в соответствии со вкладом компании в ВВП Китая и со стандартным отраслевым классификатором.

Индикатор относится к семейству индексов PMI, которые рассчитываются международным агентством Markit. В Китае оно сотрудничает с информационно-аналитической компанией Caixin.

В анкете участники опроса оценивают, как в предыдущем месяце изменилась на их предприятии ситуация с различными показателями бизнеса: улучшилась, ухудшилась или не изменилась. В анкете для сервисного сектора содержатся вопросы относительно деловой активности, новых заказов, уплаченных и полученных цен, занятости и деловых ожиданий. По итогам ответов на эти вопросы составляются отдельные диффузные индексы, из которых и впоследствии рассчитывается общий PMI в секторе услуг.

Отдельные диффузные подындексы обладают свойством опережающих индикаторов: менеджеры по закупкам на предприятиях раньше всех чувствуют на своей деятельности изменения, связанные с поставками, заказами и другими важными экономическими параметрами. Поэтому их оценка состояния рынка опережает остальные статистические показатели, рассчитывающиеся постфактум, когда ситуация уже изменилась.

Значение индекса выше 50 указывает на общий рост деловой активности в сервисном секторе, ниже 50 – на снижение. Рост сервисного PMI указывает на дальнейшее развитие китайской сферы услуг. Это может благоприятно сказаться на курсе юаня.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг Китая от Caixin (Caixin China Services Purchasing Managers Index (PMI))". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
52.1
51.5
52.6
окт. 2025
52.6
51.6
52.9
сент. 2025
52.9
51.7
53.0
авг. 2025
53.0
51.5
52.6
июль 2025
52.6
51.0
50.6
июнь 2025
50.6
51.3
51.1
май 2025
51.1
51.4
50.7
апр. 2025
50.7
51.6
51.9
март 2025
51.9
51.7
51.4
февр. 2025
51.4
51.8
51.0
янв. 2025
51.0
51.8
52.2
дек. 2024
52.2
51.9
51.5
нояб. 2024
51.5
52.1
52.0
окт. 2024
52.0
52.2
50.3
сент. 2024
50.3
52.3
51.6
авг. 2024
51.6
52.4
52.1
июль 2024
52.1
51.4
51.2
июнь 2024
51.2
53.5
54.0
май 2024
54.0
52.6
52.5
апр. 2024
52.5
52.6
52.7
март 2024
52.7
51.2
52.5
февр. 2024
52.5
51.9
52.7
янв. 2024
52.7
54.2
52.9
дек. 2023
52.9
50.9
51.5
нояб. 2023
51.5
50.3
50.4
окт. 2023
50.4
51.0
50.2
сент. 2023
50.2
52.9
51.8
авг. 2023
51.8
54.0
54.1
июль 2023
54.1
55.5
53.9
июнь 2023
53.9
56.8
57.1
май 2023
57.1
57.1
56.4
апр. 2023
56.4
56.5
57.8
март 2023
57.8
54.0
55.0
февр. 2023
55.0
50.5
52.9
янв. 2023
52.9
47.3
48.0
дек. 2022
48.0
47.5
46.7
нояб. 2022
46.7
48.8
48.4
окт. 2022
48.4
52.1
49.3
сент. 2022
49.3
55.3
55.0
авг. 2022
55.0
55.0
55.5
июль 2022
55.5
48.0
54.5
июнь 2022
54.5
47.3
41.4
май 2022
41.4
47.3
36.2
апр. 2022
36.2
52.8
42.0
март 2022
42.0
53.0
50.2
февр. 2022
50.2
53.0
51.4
янв. 2022
51.4
52.9
53.1
дек. 2021
53.1
52.7
52.1
нояб. 2021
52.1
52.4
53.8
окт. 2021
53.8
50.7
53.4
