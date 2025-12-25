Экономический календарь
Валютные резервы Китая (China Foreign Exchange Reserves)
|$3.346 трлн.
|$3.368 трлн.
$3.343 трлн.
|$3.353 трлн.
$3.346 трлн.
Валютные резервы (Foreign Exchange Reserves) — это сумма всей иностранной валюты, удерживаемой Народным банком Китая. В валютные резервы включены иностранные банкноты, банковские депозиты, облигации, казначейские векселя и другие государственные ценные бумаги, а также специальные права заимствования, эмитированные МВФ, и резервная позиция в МВФ.
В число валют, входящих в резервы Китая, входят все мировые резервные валюты (американский доллар, на который приходится более половины резервов, евро, британский фунт, японская иена, швейцарский франк), а также денежные единицы других крупнейших мировых экономик.
Валютные резервы в основном используются для обеспечения гибкости и устойчивости финансовой системы Китая. Во-первых, диверсификация финансовых активов уберегает от резких потрясений. Во-вторых, валютные резервы традиционно используются для контроля национальной валюты. Дело в том, что любая валюта любой страны (в частности, юань) сама по себе является всего лишь векселем от государства-эмитента, обещанием того, что ее стоимость будет поддержана. Валютные резервы страны — альтернативные формы поддержки юаня, которые обеспечивают этот вексель. В-третьих, валютные резервы широко используются в качестве инструмента денежно-кредитной политики (государство продает или накапливает валютные активы, в зависимости от того, в какую сторону хочет сдвинуть курс собственной валюты).
По состоянию на март 2018 года золотовалютные резервы Китая крупнейшие в мире. Статистика по ним выходит раз в три месяца. Влияние этого показателя на котировки юаня неоднозначно и зависит от сопутствующих факторов.
