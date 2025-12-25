КалендарьРазделы

Экономический календарь

Страны

Валютные резервы Китая (China Foreign Exchange Reserves)

Страна:
Китай
CNY, Китайский юань
Источник:
Народный банк Китая (The People's Bank of China)
Сектор:
Деньги
Низкая $​3.346 трлн. $​3.368 трлн.
$​3.343 трлн.
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
$​3.353 трлн.
$​3.346 трлн.
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
  • Обзор
  • График
  • История
  • Виджет

Валютные резервы (Foreign Exchange Reserves) — это сумма всей иностранной валюты, удерживаемой Народным банком Китая. В валютные резервы включены иностранные банкноты, банковские депозиты, облигации, казначейские векселя и другие государственные ценные бумаги, а также специальные права заимствования, эмитированные МВФ, и резервная позиция в МВФ.

В число валют, входящих в резервы Китая, входят все мировые резервные валюты (американский доллар, на который приходится более половины резервов, евро, британский фунт, японская иена, швейцарский франк), а также денежные единицы других крупнейших мировых экономик.

Валютные резервы в основном используются для обеспечения гибкости и устойчивости финансовой системы Китая. Во-первых, диверсификация финансовых активов уберегает от резких потрясений. Во-вторых, валютные резервы традиционно используются для контроля национальной валюты. Дело в том, что любая валюта любой страны (в частности, юань) сама по себе является всего лишь векселем от государства-эмитента, обещанием того, что ее стоимость будет поддержана. Валютные резервы страны — альтернативные формы поддержки юаня, которые обеспечивают этот вексель. В-третьих, валютные резервы широко используются в качестве инструмента денежно-кредитной политики (государство продает или накапливает валютные активы, в зависимости от того, в какую сторону хочет сдвинуть курс собственной валюты).

По состоянию на март 2018 года золотовалютные резервы Китая крупнейшие в мире. Статистика по ним выходит раз в три месяца. Влияние этого показателя на котировки юаня неоднозначно и зависит от сопутствующих факторов.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Валютные резервы Китая (China Foreign Exchange Reserves)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
нояб. 2025
$​3.346 трлн.
$​3.368 трлн.
$​3.343 трлн.
окт. 2025
$​3.343 трлн.
$​3.357 трлн.
$​3.339 трлн.
сент. 2025
$​3.339 трлн.
$​3.322 трлн.
$​3.322 трлн.
авг. 2025
$​3.322 трлн.
$​3.289 трлн.
$​3.292 трлн.
июль 2025
$​3.292 трлн.
$​3.293 трлн.
$​3.317 трлн.
июнь 2025
$​3.317 трлн.
$​3.279 трлн.
$​3.285 трлн.
май 2025
$​3.285 трлн.
$​3.271 трлн.
$​3.282 трлн.
апр. 2025
$​3.282 трлн.
$​3.212 трлн.
$​3.241 трлн.
март 2025
$​3.241 трлн.
$​3.198 трлн.
$​3.227 трлн.
февр. 2025
$​3.227 трлн.
$​3.200 трлн.
$​3.209 трлн.
янв. 2025
$​3.209 трлн.
$​3.217 трлн.
$​3.202 трлн.
дек. 2024
$​3.202 трлн.
$​3.214 трлн.
$​3.266 трлн.
нояб. 2024
$​3.266 трлн.
$​3.284 трлн.
$​3.261 трлн.
окт. 2024
$​3.261 трлн.
$​3.279 трлн.
$​3.316 трлн.
сент. 2024
$​3.316 трлн.
$​3.228 трлн.
$​3.288 трлн.
авг. 2024
$​3.288 трлн.
$​3.214 трлн.
$​3.256 трлн.
июль 2024
$​3.256 трлн.
$​3.246 трлн.
$​3.222 трлн.
июнь 2024
$​3.222 трлн.
$​3.271 трлн.
$​3.232 трлн.
май 2024
$​3.232 трлн.
$​3.252 трлн.
$​3.201 трлн.
апр. 2024
$​3.201 трлн.
$​3.252 трлн.
$​3.246 трлн.
март 2024
$​3.246 трлн.
$​3.208 трлн.
$​3.226 трлн.
февр. 2024
$​3.226 трлн.
$​3.221 трлн.
$​3.219 трлн.
янв. 2024
$​3.219 трлн.
$​3.200 трлн.
$​3.238 трлн.
дек. 2023
$​3.238 трлн.
$​3.172 трлн.
$​3.172 трлн.
нояб. 2023
$​3.172 трлн.
$​3.104 трлн.
$​3.101 трлн.
окт. 2023
$​3.101 трлн.
$​3.123 трлн.
$​3.115 трлн.
сент. 2023
$​3.115 трлн.
$​3.142 трлн.
$​3.160 трлн.
авг. 2023
$​3.160 трлн.
$​3.175 трлн.
$​3.204 трлн.
июль 2023
$​3.204 трлн.
$​3.167 трлн.
$​3.193 трлн.
июнь 2023
$​3.193 трлн.
$​3.208 трлн.
$​3.177 трлн.
май 2023
$​3.177 трлн.
$​3.221 трлн.
$​3.205 трлн.
апр. 2023
$​3.205 трлн.
$​3.177 трлн.
$​3.184 трлн.
март 2023
$​3.184 трлн.
$​3.198 трлн.
$​3.133 трлн.
февр. 2023
$​3.133 трлн.
$​3.203 трлн.
$​3.184 трлн.
янв. 2023
$​3.184 трлн.
$​3.126 трлн.
$​3.128 трлн.
дек. 2022
$​3.128 трлн.
$​3.071 трлн.
$​3.117 трлн.
нояб. 2022
$​3.117 трлн.
$​3.043 трлн.
$​3.052 трлн.
окт. 2022
$​3.052 трлн.
$​3.010 трлн.
$​3.029 трлн.
сент. 2022
$​3.029 трлн.
$​3.048 трлн.
$​3.055 трлн.
авг. 2022
$​3.055 трлн.
$​3.077 трлн.
$​3.104 трлн.
июль 2022
$​3.104 трлн.
$​3.031 трлн.
$​3.071 трлн.
июнь 2022
$​3.071 трлн.
$​3.123 трлн.
$​3.128 трлн.
май 2022
$​3.128 трлн.
$​3.102 трлн.
$​3.120 трлн.
апр. 2022
$​3.120 трлн.
$​3.196 трлн.
$​3.188 трлн.
март 2022
$​3.188 трлн.
$​3.194 трлн.
$​3.214 трлн.
февр. 2022
$​3.214 трлн.
$​3.197 трлн.
$​3.222 трлн.
янв. 2022
$​3.222 трлн.
$​3.236 трлн.
$​3.250 трлн.
дек. 2021
$​3.250 трлн.
$​3.257 трлн.
$​3.222 трлн.
нояб. 2021
$​3.222 трлн.
$​3.241 трлн.
$​3.218 трлн.
окт. 2021
$​3.218 трлн.
$​3.185 трлн.
$​3.201 трлн.
123
Экспорт отчета

Виджет экономического календаря для вашего сайта

Создайте под себя собственный календарь экономических событий - для этого достаточно указать только его размеры и период показа. Мы разрешаем вам свободно использовать данный виджет на ваших сайтах, но взамен просим соблюдать неизменность кода, который мы предоставляем.

Данные Календаря предоставляются как есть, частота и расписание выхода экономических новостей, а также сами значения показателей, могут меняться без нашего ведома. Вы можете пользоваться предоставленными данными, но при этом вы безусловно соглашаетесь, что берёте на себя все риски по принятию торговых решений, основанных на данных Календаря.

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Официальный плагин для сайтов на WordPress

Скачать
MQL5 Algo Trading Community
Тип виджета
Язык
Цветовая схема
Формат даты
Размер
×
Отображение информации
Период календаря по умолчанию
Ваш код для встраивания