OnClickInc

Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickInc" (клик мыши на ползунок увеличения значения позиции) элемента управления CScroll.

virtual bool  OnClickInc()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.