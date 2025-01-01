ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCScrollCalcPos 

CalcPos

Получает позицию полосы прокрутки элемента управления CScroll по координате.

virtual int  CalcPos(
   const int      coord      // координата
   )

Параметры

coord

[in]  Координата позиции прокрутки.

Возвращаемое значение

Значение позиции полосы прокрутки.