CalcPos Получает позицию полосы прокрутки элемента управления CScroll по координате. virtual int CalcPos( const int coord // координата ) Параметры coord [in] Координата позиции прокрутки. Возвращаемое значение Значение позиции полосы прокрутки.