OnChangePos

Виртуальный обработчик внутреннего события "ChangePos" (изменение позиции) элемента управления CScroll.

virtual bool  OnChangePos()

Возвращаемое значение

true - если событие обработано, иначе - false.

Примечание

Метод базового класса не выполняет никаких действий и всегда возвращает true.