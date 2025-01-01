- Create
- OnEvent
- MinPos
- MaxPos
- CurrPos
- CreateBack
- CreateInc
- CreateDec
- CreateThumb
- OnClickInc
- OnClickDec
- OnShow
- OnHide
- OnChangePos
- OnThumbDragStart
- OnThumbDragProcess
- OnThumbDragEnd
- CalcPos
CurrPos (метод Get)
Получает значение параметра "CurrPos" (текущая позиция) элемента управления CScroll.
|
int CurrPos() const
Возвращаемое значение
Значение параметра "CurrPos".
CurrPos (метод Set)
Устанавливает значение параметра "CurrPos" (текущая позиция) элемента управления CScroll.
|
void CurrPos(
Параметры
value
[in] Новое значение параметра "CurrPos".
Возвращаемое значение
Нет.