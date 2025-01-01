ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCScrollCurrPos 

CurrPos (метод Get)

Получает значение параметра "CurrPos" (текущая позиция) элемента управления CScroll.

int  CurrPos()  const

Возвращаемое значение

Значение параметра "CurrPos".

CurrPos (метод Set)

Устанавливает значение параметра "CurrPos" (текущая позиция) элемента управления CScroll.

void  CurrPos(
   const int  value      // значение
   )

Параметры

value

[in]  Новое значение параметра "CurrPos".

Возвращаемое значение

Нет.