Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCScrollOnThumbDragProcess
OnThumbDragProcess
Виртуальный обработчик события "ThumbDragProcess" (операция перетаскивания) элемента управления CScroll.
virtual bool OnThumbDragProcess(
Параметры
x
[in] Текущее значение координаты X курсора мыши.
y
[in] Текущее значение координаты Y курсора мыши.
Возвращаемое значение
true - если событие обработано, иначе - false.
Примечание
Событие "ThumbDragProcess" происходит при перемещении элемента управления.