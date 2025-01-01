ДокументацияРазделы
MinPos (метод Get)

Получает значение параметра "MinPos" (минимальная позиция) элемента управления CScroll.

int  MinPos()  const

Возвращаемое значение

Значение параметра "MinPos".

MinPos (метод Set)

Устанавливает значение параметра "MinPos" (минимальная позиция) элемента управления CScroll.

void  MinPos(
   const int  value      // значение
   )

Параметры

value

[in]  Новое значение параметра "MinPos".

Возвращаемое значение

Нет.