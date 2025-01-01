ДокументацияРазделы
Справочник MQL5 CScroll MaxPos 

MaxPos (метод Get)

Получает значение параметра "MaxPos" (максимальная позиция) элемента управления CScroll.

int  MaxPos()  const

Возвращаемое значение

Значение параметра "MaxPos".

MaxPos (метод Set)

Устанавливает значение параметра "MaxPos" (максимальная позиция) элемента управления CScroll.

void  MaxPos(
   const int  value      // значение
   )

Параметры

value

[in]  Новое значение параметра "MaxPos".

Возвращаемое значение

Нет.