Обсуждение статьи "Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 8): Интеграция объёма для углублённого анализа рыночного профиля (Market Profile)"

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Опубликована статья Создание пользовательских индикаторов в MQL5 (Часть 8): Интеграция объёма для углублённого анализа рыночного профиля (Market Profile):

В этой статье мы расширяем гибридный индикатор рыночного профиля Time Price Opportunity (TPO) в MQL5 за счёт интеграции данных объёма для расчёта точки контроля по объёму, области стоимости и средневзвешенной по объёму цены с настраиваемыми вариантами подсветки. Система вводит расширенные возможности, такие как определение начального баланса, линии продолжения ключевых уровней, режим разделения профиля и альтернативные TPO-символы, например квадраты или круги, для улучшенного анализа графика на нескольких таймфреймах.

Интеграция данных объёма в гибридные Time Price Opportunity рыночные профили (TPO) расширяет традиционный анализ цены и времени за счёт учёта торгового объёма на каждом ценовом уровне. Это позволяет определять точку контроля по объёму (volume-based POC), то есть уровень, где прошёл наибольший объём, и корректировать область стоимости так, чтобы она отражала реальное участие рынка, а не только время, проведённое ценой на уровне. Такое улучшение даёт представление об уверенности рынка: например, позволяет отличать высокообъёмные зоны справедливой стоимости, которые могут выступать поддержкой или сопротивлением, от низкообъёмных областей, указывающих на слабый интерес или возможные пробои. При этом такие элементы, как средневзвешенная по объёму цена (VWAP), дают динамический ориентир для оценки внутридневного рыночного уклона.

Мы расширим базовое управление сессиями накоплением объёма на каждом ценовом уровне, добавим опциональный расчёт объёмной точки контроля и средневзвешенной по объёму цены (VWAP), определим начальный баланс по ранним периодам, добавим отрисовку линий продолжения для ключевых уровней, таких как максимум, минимум, границы области стоимости и срединный уровень, включим варианты символов и способы обозначения цен открытия, а также включим режим разделения профиля с отступами для более понятного отображения букв. Всё это будет поддерживать фоны фиксированных диапазонов и метки объёма для комплексной отрисовки профиля. Ниже кратко показано визуальное представление наших целей.

VOLUME MARKET PROFILE ROADMAP


Автор: Allan Munene Mutiiria

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