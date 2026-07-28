Обсуждение статьи "Создание торговых систем с искусственным интеллектом на MQL5 (Часть 3): Переход к прокручиваемому интерфейсу с единым окном чата"
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Опубликована статья Создание торговых систем с искусственным интеллектом на MQL5 (Часть 3): Переход к прокручиваемому интерфейсу с единым окном чата:
Обновленная программа с ChatGPT расширяет наш торговый интерфейс на базе ИИ: в него добавлены прокрутка, единое окно чата с поддержкой многоходовых диалогов, отметки времени и динамическая обработка сообщений. Это позволяет сохранять контекст диалога между сеансами. Задача обновленной программы – обеспечить удобное непрерывное взаимодействие в диалоге: пользователь может просматривать историю и развивать предыдущие ответы ИИ. Это важно для доработки торговых стратегий без потери результатов прошлых взаимодействий. Мы пришли к выводу, что если придерживаться одного диалога, к которому ИИ сможет обращаться, то можно в любой момент вернуться к запросам, уточнить их и внести необходимые исправления.
Мы создадим панель с единым чатом, прокручиваемым текстом, эффектами при наведении и формированием сообщений для запросов к API. Интерфейс будет адаптироваться к длине диалога и настройкам видимости полосы прокрутки. Мы реализуем логику разбора истории для многоходовых запросов, добавим отметки времени и функции очистки диалога и создания нового чата. Обновленный интерфейс обеспечит постоянную поддержку со стороны ИИ при принятии торговых решений. Посмотрим, что получится в результате.
Автор: Allan Munene Mutiiria