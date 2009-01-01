- Состояние клиентского терминала
- Информация о запущенной MQL5-программе
- Информация об инструменте
- Информация о счете
- Статистика тестирования
Состояние клиентского терминала
Идентификаторы для получения информации о клиентском терминале функциями TerminalInfoInteger() и TerminalInfoString(). В качестве параметра эти функции принимают значения из перечислений ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER и ENUM_TERMINAL_INFO_STRING соответственно.
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
TERMINAL_BUILD
|
Номер билда запущенного терминала
|
int
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
Флаг наличия авторизационных данных MQL5.community в терминале
|
bool
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
Наличие подключения к MQL5.community
|
bool
|
TERMINAL_CONNECTED
|
Наличие подключения к торговому серверу
|
bool
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
Разрешение на использование DLL
|
bool
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
bool
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
Разрешение на отправку писем с использованием SMTP-сервера и логина, указанных в настройках терминала
|
bool
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
Разрешение на отправку отчетов по FTP на указанный сервер для указанного в настройках терминала торгового счета
|
bool
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
Разрешение на отправку уведомлений на смартфон
|
bool
|
TERMINAL_MAXBARS
|
Максимальное количество баров на графике
|
int
|
TERMINAL_MQID
|
Флаг наличия MetaQuotes ID для отправки Push-уведомлений
|
bool
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
Номер кодовой страницы языка, установленного в клиентском терминале
|
int
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
Количество процессоров в системе
|
int
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
Объем свободной памяти на диске для папки MQL5\Files терминала (агента), в MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
Размер физической памяти в системе, в MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
Размер памяти, доступной процессу терминала (агента), в MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
Размер свободной памяти процесса терминала (агента), в MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
Размер памяти, использованной терминалом (агентом), в MB
|
int
|
TERMINAL_X64
|
Признак "64 битный терминал"
|
bool
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
Версия поддерживаемой OpenCL в виде 0x00010002 = 1.2. "0" означает, что OpenCL не поддерживается
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
Разрешающая способность вывода информации на экран измеряется в количестве точек на линейный дюйм поверхности (DPI).
Знание этого параметра позволяет задавать размеры графических объектов таким образом, чтобы они выглядели одинаково на мониторах с различной разрешающей способностью.
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_LEFT
|
Левая координата виртуального экрана. Виртуальным экраном является прямоугольник, охватывающий все мониторы. Если в системе имеется два монитора и их порядок задан справа налево, то левая координата виртуального экрана может оказаться на границе двух мониторов.
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_TOP
|
Верхняя координата виртуального экрана
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_WIDTH
|
Ширина терминала
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_HEIGHT
|
Высота терминала
|
int
|
TERMINAL_LEFT
|
Левая координата терминала относительно виртуального экрана
|
int
|
TERMINAL_TOP
|
Верхняя координата терминала относительно виртуального экрана
|
int
|
TERMINAL_RIGHT
|
Правая координата терминала относительно виртуального экрана
|
int
|
TERMINAL_BOTTOM
|
Нижняя координата терминала относительно виртуального экрана
|
int
|
TERMINAL_PING_LAST
|
Последнее известное значение пинга до торгового сервера в микросекундах. В одной секунде миллион микросекунд
|
int
|
TERMINAL_VPS
|
Признак того, что терминал запущен на виртуальном сервере MetaTrader Virtual Hosting (MetaTrader VPS)
|
bool
|
Идентификатор клавиши
|
Описание
|
|
TERMINAL_KEYSTATE_LEFT
|
Состояние клавиши "Стрелка влево"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_UP
|
Состояние клавиши "Стрелка вверх"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT
|
Состояние клавиши "Стрелка вправо"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DOWN
|
Состояние клавиши "Стрелка вниз"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT
|
Состояние клавиши "Shift"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL
|
Состояние клавиши "Ctrl"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_MENU
|
Состояние клавиши "Windows"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK
|
Состояние клавиши "CapsLock"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK
|
Состояние клавиши "NumLock"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK
|
Состояние клавиши "ScrollLock"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ENTER
|
Состояние клавиши "Enter"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_INSERT
|
Состояние клавиши "Insert"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DELETE
|
Состояние клавиши "Delete"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_HOME
|
Состояние клавиши "Home"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_END
|
Состояние клавиши "End"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_TAB
|
Состояние клавиши "Tab"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP
|
Состояние клавиши "PageUp"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN
|
Состояние клавиши "PageDown"
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE
|
Состояние клавиши "Escape"
|
int
Вызов TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) возвращает такой же код состояния клавиши, как и функция GetKeyState() из MSDN.
Пример вычисления коэффициента масштабирования:
|
//--- создаём кнопку шириной 1.5 дюйма на экране
При таком использовании графический ресурс будет иметь одинаковый на глаз размер на мониторах с различной разрешающей способностью. При этом размеры управляющих элементов (кнопки, окна диалогов и т.д.) будут соответствовать настройкам персонализации.
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
Баланс пользователя в MQL5.community
|
double
|
TERMINAL_RETRANSMISSION
|
Процент повторно отправляемых сетевых пакетов в TCP/IP протоколе для всех запущенных приложений и служб на данном компьютере. Даже в самой быстрой и правильно настроенной сети происходят потери пакетов и, как следствие, отсутствие подтверждений о доставке пакетов между получателем и отправителем. В таких случаях производится повторная отправка "потерянного" пакета.
Не является показателем качества подключения конкретного терминала к конкретному торговому серверу, так как считается для всей сетевой активности, включая системную и фоновую.
Показатель TERMINAL_RETRANSMISSION запрашивается раз в минуту из операционной системы. Сам терминал не считает этот показатель.
|
double
Файловые операции можно проводить только в двух каталогах, пути к которым можно получить при запросе свойств TERMINAL_DATA_PATH и TERMINAL_COMMONDATA_PATH.
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
Язык терминала
|
string
|
TERMINAL_COMPANY
|
Имя компании
|
string
|
TERMINAL_NAME
|
Имя терминала
|
string
|
TERMINAL_PATH
|
Папка, из которой запущен терминал
|
string
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
Папка, в которой хранятся данные терминала
|
string
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
Общая папка всех клиентских терминалов, установленных на компьютере
|
string
|
TERMINAL_CPU_NAME
|
Наименование процессора
|
string
|
TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE
|
Архитектура процессора
|
string
|
TERMINAL_OS_VERSION
|
Наименование операционной системы пользователя
|
string
|
TERMINAL_COLORTHEME_NAME
|
Цветовая схема терминала, возможные значения: Light и Dark.
|
string
Для лучшего понимания путей, хранящихся в свойствах параметров TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH и TERMINAL_COMMONDATA_PATH, рекомендуется выполнить скрипт, которых сообщит эти значения для данной копии терминала, установленного на вашем компьютере.
Пример: скрипт выводит информацию о путях терминала
|
//+------------------------------------------------------------------+
В результате выполнения скрипта в Журнал Экспертов будут выведены сообщения, подобные приведенным на рисунке ниже.
Получение информации о цветовой схеме терминала #
Терминал позволяет задавать цветовые схемы — светлую (по умолчанию) и темную. При создании пользовательских приложений, которые имеют графические интерфейс для взаимодействия с пользователем, разработчикам необходимо учитывать текущую цветовую схему терминала. Следовательно, требуется динамическая адаптация использованных в приложении визуальных компонентов для удобства пользователей.
С этой целью добавлены функции для определения цветовой схемы терминала:
- Значение TERMINAL_COLORTHEME_NAME из перечислении ENUM_TERMINAL_INFO_STRING позволяет получить название цветовой схемы при помощи функции TerminalInfoString. Возможные значения: Light и Dark.
- Используйте свойства THEME_COLOR_* из перечислении ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER для получения цветов конкретных элементов интерфейса при помощи функции TerminalInfoInteger.
|
Идентификатор
|
Описание
|
Тип свойства
|
THEME_COLOR_WINDOW
|
Фон окна
|
color
|
THEME_COLOR_WINDOWTEXT
|
Текст в окне
|
color
|
THEME_COLOR_BTNTEXT
|
Текст на кнопках
|
color
|
THEME_COLOR_GRAYTEXT
|
Неактивный (отключённый) текст
|
color
|
THEME_COLOR_INFOTEXT
|
Текст в подсказках
|
color
|
THEME_COLOR_INFOBK
|
Фон подсказок
|
color
|
THEME_COLOR_3DFACE
|
Лицевая сторона 3D-элементов
|
color
|
THEME_COLOR_3DLIGHT
|
Светлая сторона 3D-элементов
|
color
|
THEME_COLOR_3DSHADOW
|
Теневая сторона 3D-элементов
|
color
|
THEME_COLOR_3DDKSHADOW
|
Тёмная тень 3D-элементов
|
color
|
THEME_COLOR_3DHILIGHT
|
Подсветка 3D-элементов
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHT
|
Фон выделенных элементов
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHTTEXT
|
Текст выделенных элементов
|
color
|
THEME_COLOR_BTNFACE
|
Лицевая сторона кнопок
|
color
|
THEME_COLOR_BTNHILIGHT
|
Подсветка кнопок
|
color
|
THEME_COLOR_BTNSHADOW
|
Тень кнопок
|
color
|
THEME_COLOR_MENU
|
Фон меню
|
color
|
THEME_COLOR_MENUBAR
|
Фон панели меню
|
color
|
THEME_COLOR_MENUTEXT
|
Текст меню
|
color
|
THEME_COLOR_MENUHILIGHT
|
Подсветка выбранного пункта меню
|
color
|
THEME_COLOR_ACTIVECAPTION
|
Заголовок активного окна
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTION
|
Заголовок неактивного окна
|
color
|
THEME_COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION
|
Градиент заголовка неактивного окна
|
color
|
THEME_COLOR_CAPTIONTEXT
|
Текст заголовка окна
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT
|
Текст заголовка неактивного окна
|
color
|
THEME_COLOR_HOTTEXT
|
Гиперссылки или активные элементы
|
color
|
THEME_COLOR_NONE
|
Цвет не выбран
|
color
|
THEME_COLOR_SEPARATOR
|
Разделитель
|
color
|
THEME_COLOR_SCROLLBACK
|
Скроллбар
|
color
|
THEME_COLOR_LINE1
|
Цвет фона нечетной строки в Журнале
|
color
|
THEME_COLOR_LINE2
|
Цвет фона четной строки в Журнале
|
color
|
THEME_COLOR_GRID
|
Цвет сетки в Журнале
|
color
|
THEME_COLOR_SUMMARY
|
Цвет фона итоговой строки в Журнале
|
color
|
THEME_COLOR_ERROR
|
Цвет текста об ошибки
|
color
|
THEME_COLOR_INVALID
|
Цвет текста о невалидном значении
|
color
|
THEME_COLOR_NEGATIVE
|
Цвет отрицательного значения
|
color
|
THEME_COLOR_POSITIVE
|
Цвет положительного значения
|
color
|
THEME_COLOR_LINK
|
Цвет ссылки
|
color
|
THEME_COLOR_LINKHOVER
|
Цвет ссылки при наведении мышки
|
color
|
THEME_COLOR_LINKTESTER
|
Цвет ссылок в кеше результатов предыдущих запусков тестирования/оптимизации
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTUP
|
Кнопка отжата
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTDOWN
|
Кнопка нажата
|
color
|
THEME_COLOR_BACKUP
|
Цвет кнопок "BUY" и "SELL" в окне "One Click Trading" при повышении предложенной цены
|
color
|
THEME_COLOR_BACKDOWN
|
Цвет кнопок "BUY" и "SELL" в окне "One Click Trading" при понижении предложенной цены
|
color
|
THEME_COLOR_CLOSE
|
Кнопка операции "Close"
|
color
|
THEME_COLOR_BUY
|
Кнопка операции "BUY"
|
color
|
THEME_COLOR_SELL
|
Кнопка операции "SELL"
|
color
|
THEME_COLOR_DEPOSIT
|
Цвет кнопки "Deposit"
|
color
|
THEME_COLOR_WITHDRAWAL
|
Цвет кнопки "Withdrawal"
|
color
|
THEME_COLOR_BID
|
Цвет линии "Bid"
|
color
|
THEME_COLOR_ASK
|
Цвет линии "Ask"
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS
|
Цвет линии "Stop"
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_RED
|
Подсветка значения StopLoss при отрицательном значении прибыли на вкладке Торговля
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_GREEN
|
Подсветка значения StopLoss при положительном значении прибыли на вкладке Торговля
|
color
|
THEME_COLOR_CONFIRM
|
Цвет кнопки "Accept" в окне отправки ордера
|
color
|
THEME_COLOR_REQUOTE
|
Цвет кнопки "Requote" в окне отправки ордера
|
color
|
THEME_COLOR_REJECT
|
Цвет кнопки "Reject" в окне отправки ордера
|
color
|
THEME_COLOR_NOTIFICATION
|
Цвет текста об изменении от сервера в окне отправки ордера
|
color
|
THEME_COLOR_RATING
|
Цвет полоски рейтинга в системе обучения
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_BUY
|
Цвет фона уровней на покупку в Стакане цен
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SELL
|
Цвет фона уровней на продажу в Стакане цен
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_LAST
|
Цвет последней сделки в Стакане цен
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_STOP
|
Цвет уровня StopLoss в Стакане цен
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SPREAD
|
Цвет фона уровней внутри спреда в Стакане цен
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_BID
|
Цвет линии Bid тикового графика в окне отправки ордера
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_ASK
|
Цвет линии Ask тикового графика в окне отправки ордера
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_LAST
|
Цвет линии Last тикового графика в окне отправки ордера
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_CROSS
|
Цвет перекрестья на тиковом графике в окне отправки ордера
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_SL
|
Цвет линии StopLoss на тиковом графике в окне отправки ордера
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_TP
|
Цвет линии TakeProfit на тиковом графике в окне отправки ордера
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START
|
Цвет кнопки "Старт" тестирования/оптимизации
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP
|
Цвет кнопки "Стоп" тестирования/оптимизации
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START_FRAME
|
Цвет рамки кнопки "Старт" тестирования/оптимизации
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP_FRAME
|
Цвет рамки кнопки "Стоп" тестирования/оптимизации
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_PROGRESS
|
Цвет прогресс-бара тестирования/оптимизации
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_BALANCE
|
Цвет линии Баланс в тестере стратегий
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_EQUITY
|
Цвет линии Эквити в тестере стратегий
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_MARGIN
|
Цвет графика загрузки депозита в тестере стратегий
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALL
|
Цвет строки кода с вызовом при Профилировке
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALLSEL
|
Цвет выделенной строки кода с вызовом при Профилировки
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINE
|
Цвет строки в Журнале Профилировки
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINESEL
|
Цвет выделенной строки в Журнале Профилировки
|
color