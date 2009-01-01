Состояние клиентского терминала

Идентификаторы для получения информации о клиентском терминале функциями TerminalInfoInteger() и TerminalInfoString(). В качестве параметра эти функции принимают значения из перечислений ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER и ENUM_TERMINAL_INFO_STRING соответственно.

ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER

Идентификатор Описание Тип свойства TERMINAL_BUILD Номер билда запущенного терминала int TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT Флаг наличия авторизационных данных MQL5.community в терминале bool TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION Наличие подключения к MQL5.community bool TERMINAL_CONNECTED Наличие подключения к торговому серверу bool TERMINAL_DLLS_ALLOWED Разрешение на использование DLL bool TERMINAL_TRADE_ALLOWED Разрешение на торговлю bool TERMINAL_EMAIL_ENABLED Разрешение на отправку писем с использованием SMTP-сервера и логина, указанных в настройках терминала bool TERMINAL_FTP_ENABLED Разрешение на отправку отчетов по FTP на указанный сервер для указанного в настройках терминала торгового счета bool TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED Разрешение на отправку уведомлений на смартфон bool TERMINAL_MAXBARS Максимальное количество баров на графике int TERMINAL_MQID Флаг наличия MetaQuotes ID для отправки Push-уведомлений bool TERMINAL_CODEPAGE Номер кодовой страницы языка, установленного в клиентском терминале int TERMINAL_CPU_CORES Количество процессоров в системе int TERMINAL_DISK_SPACE Объем свободной памяти на диске для папки MQL5\Files терминала (агента), в MB int TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL Размер физической памяти в системе, в MB int TERMINAL_MEMORY_TOTAL Размер памяти, доступной процессу терминала (агента), в MB int TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE Размер свободной памяти процесса терминала (агента), в MB int TERMINAL_MEMORY_USED Размер памяти, использованной терминалом (агентом), в MB int TERMINAL_X64 Признак "64 битный терминал" bool TERMINAL_OPENCL_SUPPORT Версия поддерживаемой OpenCL в виде 0x00010002 = 1.2. "0" означает, что OpenCL не поддерживается int TERMINAL_SCREEN_DPI Разрешающая способность вывода информации на экран измеряется в количестве точек на линейный дюйм поверхности (DPI). Знание этого параметра позволяет задавать размеры графических объектов таким образом, чтобы они выглядели одинаково на мониторах с различной разрешающей способностью. int TERMINAL_SCREEN_LEFT Левая координата виртуального экрана. Виртуальным экраном является прямоугольник, охватывающий все мониторы. Если в системе имеется два монитора и их порядок задан справа налево, то левая координата виртуального экрана может оказаться на границе двух мониторов. int TERMINAL_SCREEN_TOP Верхняя координата виртуального экрана int TERMINAL_SCREEN_WIDTH Ширина терминала int TERMINAL_SCREEN_HEIGHT Высота терминала int TERMINAL_LEFT Левая координата терминала относительно виртуального экрана int TERMINAL_TOP Верхняя координата терминала относительно виртуального экрана int TERMINAL_RIGHT Правая координата терминала относительно виртуального экрана int TERMINAL_BOTTOM Нижняя координата терминала относительно виртуального экрана int TERMINAL_PING_LAST Последнее известное значение пинга до торгового сервера в микросекундах. В одной секунде миллион микросекунд int TERMINAL_VPS Признак того, что терминал запущен на виртуальном сервере MetaTrader Virtual Hosting (MetaTrader VPS) bool Идентификатор клавиши Описание TERMINAL_KEYSTATE_LEFT Состояние клавиши "Стрелка влево" int TERMINAL_KEYSTATE_UP Состояние клавиши "Стрелка вверх" int TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT Состояние клавиши "Стрелка вправо" int TERMINAL_KEYSTATE_DOWN Состояние клавиши "Стрелка вниз" int TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT Состояние клавиши "Shift" int TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL Состояние клавиши "Ctrl" int TERMINAL_KEYSTATE_MENU Состояние клавиши "Windows" int TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK Состояние клавиши "CapsLock" int TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK Состояние клавиши "NumLock" int TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK Состояние клавиши "ScrollLock" int TERMINAL_KEYSTATE_ENTER Состояние клавиши "Enter" int TERMINAL_KEYSTATE_INSERT Состояние клавиши "Insert" int TERMINAL_KEYSTATE_DELETE Состояние клавиши "Delete" int TERMINAL_KEYSTATE_HOME Состояние клавиши "Home" int TERMINAL_KEYSTATE_END Состояние клавиши "End" int TERMINAL_KEYSTATE_TAB Состояние клавиши "Tab" int TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP Состояние клавиши "PageUp" int TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN Состояние клавиши "PageDown" int TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE Состояние клавиши "Escape" int

Вызов TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) возвращает такой же код состояния клавиши, как и функция GetKeyState() из MSDN.

Пример вычисления коэффициента масштабирования:

//--- создаём кнопку шириной 1.5 дюйма на экране

int screen_dpi = TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI); // получим DPI монитора пользователя

int base_width = 144; // базовая ширина в экранных точках для стандартных мониторов c DPI=96

int width = (button_width * screen_dpi) / 96; // вычислим ширину кнопки для монитора пользователя (с учётом его DPI)

...



//--- вычисление коэффициента масштабирования в процентах

int scale_factor=(TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI) * 100) / 96;

//--- использование коэффициента масштабирования

width=(base_width * scale_factor) / 100;

При таком использовании графический ресурс будет иметь одинаковый на глаз размер на мониторах с различной разрешающей способностью. При этом размеры управляющих элементов (кнопки, окна диалогов и т.д.) будут соответствовать настройкам персонализации.

ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE

Идентификатор Описание Тип свойства TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE Баланс пользователя в MQL5.community double TERMINAL_RETRANSMISSION Процент повторно отправляемых сетевых пакетов в TCP/IP протоколе для всех запущенных приложений и служб на данном компьютере. Даже в самой быстрой и правильно настроенной сети происходят потери пакетов и, как следствие, отсутствие подтверждений о доставке пакетов между получателем и отправителем. В таких случаях производится повторная отправка "потерянного" пакета.

Не является показателем качества подключения конкретного терминала к конкретному торговому серверу, так как считается для всей сетевой активности, включая системную и фоновую.

Показатель TERMINAL_RETRANSMISSION запрашивается раз в минуту из операционной системы. Сам терминал не считает этот показатель. double

Файловые операции можно проводить только в двух каталогах, пути к которым можно получить при запросе свойств TERMINAL_DATA_PATH и TERMINAL_COMMONDATA_PATH.

ENUM_TERMINAL_INFO_STRING

Идентификатор Описание Тип свойства TERMINAL_LANGUAGE Язык терминала string TERMINAL_COMPANY Имя компании string TERMINAL_NAME Имя терминала string TERMINAL_PATH Папка, из которой запущен терминал string TERMINAL_DATA_PATH Папка, в которой хранятся данные терминала string TERMINAL_COMMONDATA_PATH Общая папка всех клиентских терминалов, установленных на компьютере string TERMINAL_CPU_NAME Наименование процессора string TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE Архитектура процессора string TERMINAL_OS_VERSION Наименование операционной системы пользователя string TERMINAL_COLORTHEME_NAME Цветовая схема терминала, возможные значения: Light и Dark. string

Для лучшего понимания путей, хранящихся в свойствах параметров TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH и TERMINAL_COMMONDATA_PATH, рекомендуется выполнить скрипт, которых сообщит эти значения для данной копии терминала, установленного на вашем компьютере.

Пример: скрипт выводит информацию о путях терминала

//+------------------------------------------------------------------+

//| Check_TerminalPaths.mq5 |

//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

Print("TERMINAL_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_PATH));

Print("TERMINAL_DATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

Print("TERMINAL_COMMONDATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

}

В результате выполнения скрипта в Журнал Экспертов будут выведены сообщения, подобные приведенным на рисунке ниже.

Получение информации о цветовой схеме терминала #

Терминал позволяет задавать цветовые схемы — светлую (по умолчанию) и темную. При создании пользовательских приложений, которые имеют графические интерфейс для взаимодействия с пользователем, разработчикам необходимо учитывать текущую цветовую схему терминала. Следовательно, требуется динамическая адаптация использованных в приложении визуальных компонентов для удобства пользователей.

С этой целью добавлены функции для определения цветовой схемы терминала:

Значение TERMINAL_COLORTHEME_NAME из перечислении ENUM_TERMINAL_INFO_STRING позволяет получить название цветовой схемы при помощи функции TerminalInfoString . Возможные значения: Light и Dark.

Используйте свойства THEME_COLOR_* из перечислении ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER для получения цветов конкретных элементов интерфейса при помощи функции TerminalInfoInteger